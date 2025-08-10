A mérkőzés előtt az volt a legnagyobb kérdés, hogy vajon a ZTE vagy a Győr töri-e meg a sorozatát és két-két döntetlent követően megszerzi-e az első győzelmét a Fizz Ligában. Az első gólig csak a 20. perc elejéig kellett várni, akkor is némi VAR-ozást követően ítélt a játékvezető tizenegyest a ZTE-nek, amelyet Skribek magabiztosan értékesített is, ezzel 1-0-s előnyhöz juttatva a zalaegerszegieket. A Győr is próbálkozott, de a kapura lövéseiből nem tudott nagyobb veszélyt teremteni, maradt az 1-0 a szünetre.

A Győr ellen ítélt a videóbíró a ZTE-meccsen

Fotó: M4 Sport

A Győr még mindig nem tudott győzni az új idényben

A vendégek a második játékrészben próbálkoztak, de korántsem volt egyoldalú ekkor sem a találkozó, aztán a hajrára, a 81. percben meglett a győri egyenlítés, Huszár lőtt közelről a kapuba, ezzel 1-1 lett az eredmény. Mondjuk az is igaz, erre azért jó két-három percet kellett várnunk, mire a VAR megerősítette, nem előzte meg leshelyzet a gólt (ITT lehet megnézni).

A harmadik fordulóban sem tudott győzni végül egyik csapat sem, így három kört követően egyaránt 3-3 ponttal állnak a bajnokságban.