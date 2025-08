Az ETO FC Győr kezdett élénkebben, a 11. percben egy balról érkező beadás után Gavrics lőtt 8 méterről, de Piscitelli védeni tudta a nem túl erős lövést. Három perccel később Gergényi eladott labdája Bumbához került, tüzelt is egyből, de a lilák kapusa most is a helyén volt.

Fran Brodic próbálja elvenni a labdát Miljan Krpictől a Győr-Újpest bajnokin

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Tizenegyesről, gólról és piros lapokról döntött a VAR

A 18. percben aztán lefagytak a vendégszurkolók, Gergényi kezezése miatt ugyanis a játékvezető tizenegyest ítélt az ETO javára.

A VAR szerint azonban les előzte meg az akciót, a győriek ezt persze igencsak szomorúan vették tudomásul.

Az Újpest visszafogottan játszott, a folytatásban is az ETO tűnt motiváltabbnak, igaz, a 29. percben majdnem dőlt a dominó. Csinger szabálytalanságánál ugyanis lehetséges kiállítást vizsgált a videóbíró, a DAC-tól megszerzett védő azonban végül még sárgát sem kapott.

Aztán mégis csak előkerült a piros. Lacoux keményen odalépett Antonnak, először sárgát kapott, a VAR döntése nyomán aztán Derdák Marcell játékvezető kiállította a védekező középpályást.

Az emberelőnybe került ETO meg is szerezte a vezetést, Anton bal oldali beadását Bumba csúsztatta a kapuba.

Csakhogy lesgyanús szituációban, és mint a VAR-vizsgálat révén később kiderült, valóban szabálytalan volt a gól.

A Győr a hajrában előnybe került, majd jött a dráma

A második félidőben is keményen játszottak a felek, és az első helyzet Bumba nevéhez fűződött, akinek a 20 méteres kapáslövését Piscitelli védte látványos mozdulattal.

Az 57. percben aztán megint csak Bumba villant, amikor félfordulatból, 14 méterről lőtt kapura. A mozdulat szép volt, de a labda elkerülte az újpesti kaput.

A 64. percben láthattuk a meccs addigi legnagyobb helyzetét: Bánáti készítette le a labdát Décsynek, aki hat méterről, tiszta helyzetben fölé durrantott.

A győri szurkolók nem hittek a szemüknek!

A másik oldalon, szinte azonnal az Újpest került váratlanul gólhelyzetbe, Vlijter balról, közelről tüzelt, Petrás azonban védett - úgy, hogy a meccs során először akadt dolga.

A győriek nem álltak le: a 77. percben Benbuali csúsztatását parádés reflexszel hárította Piscitelli, majd Anton balról, szabadrúgásból a keresztlécet találta telibe.