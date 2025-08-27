A 25 éves sztárcsatár mostantól a teljes vezetéknevét használja, azaz Haaland helyett Braut Haaland szerepel a trikója hátulján. Erling Haaland döntése mindenkit meglepett, egyelőre nem tudni, mik a tervei a klubcsapatát illetően.

Erling Haaland mindenkit meglepett

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Erling Haaland a változtatás mellett döntött

A játékos először a jövő csütörtöki, finnek elleni barátságos mérkőzésen viseli majd "új" nevét a szerelésén. Egyelőre kérdéses, hogy a Manchester City csapatában is változtat-e az eddigi gyakorlaton. Ha igen, akkor minden bizonnyal sok szurkolónak okoz majd bosszúságot, akik az "eredeti" nevével ellátott mezeket vásároltak.

Az MTI szerint a módosítás Stale Solbakkent, a norvégok szövetségi kapitányát is meglepte. "Eddig semmit sem tudtam róla" - mondta az 57 éves szakember.