Új nevet visel a mezén a norvég labdarúgó-válogatottban Erling Haaland, a Manchester City támadója. Erling Haaland döntése a csapata edzőjét is meglepte.

A 25 éves sztárcsatár mostantól a teljes vezetéknevét használja, azaz Haaland helyett Braut Haaland szerepel a trikója hátulján. Erling Haaland döntése mindenkit meglepett, egyelőre nem tudni, mik a tervei a klubcsapatát illetően.

Haaland Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland reacts after the team conceded a second goal during the English Premier League football match between Manchester City and Tottenham Hotspur at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on August 23, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Erling Haaland mindenkit meglepett
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Erling Haaland a változtatás mellett döntött

A játékos először a jövő csütörtöki, finnek elleni barátságos mérkőzésen viseli majd "új" nevét a szerelésén. Egyelőre kérdéses, hogy a Manchester City csapatában is változtat-e az eddigi gyakorlaton. Ha igen, akkor minden bizonnyal sok szurkolónak okoz majd bosszúságot, akik az "eredeti" nevével ellátott mezeket vásároltak.

Az MTI szerint a módosítás Stale Solbakkent, a norvégok szövetségi kapitányát is meglepte. "Eddig semmit sem tudtam róla" - mondta az 57 éves szakember.

