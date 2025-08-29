Nyugodtan állíthatjuk, hogy történelmi pillanatok játszódtak le a CS Universitatea Craiova–Basaksehir összecsapáson, amikor a német játékvezető, Daniel Schlager a stadion hangosbemondóját is kiállította.

Túlzott gólöröm? Piros lapot kapott a hangosbemondó is.

Fotó: X

Piros lap a hangosbemondónak

A találkozó utolsó tíz percében a Craiova már 2-1-re vezetett, végül 3-1-re nyert, ezzel 5-2-es összesítéssel biztosította helyét a Konferencia-liga főtábláján. Az örömteli pillanatok azonban gyorsan káoszba fulladtak, amikor a románok harmadik gólját követően, a kispadoknál tömegverekedés alakult ki a két csapat játékosai és stábtagjai között.

A német játékvezető többször is felmutatta a piros lapot, többek között mindkét edzőknek is.

Az este legmeglepőbb momentuma azonban akkor érkezett, amikor a bíró egyenesen a Craiova hangosbemondóját is kiállította, aki még mindig ünnepelte a harmadik gólt a mikrofonba.

The stadium annoucer was given a red card in today's UECL match between Universitatea Craiova and Basaksehir. This is football heritage! pic.twitter.com/cEGOlLr7Xf — Any Given Thursday (@AnyThursday) August 28, 2025

Bár nem teljesen világos, pontosan miért kapta a piros lapot, a negyedik játékvezető gyorsan eltávolította a bemondót a pálya mellől.