Döbbenetes dolog történik a testeddel, ha naponta céklalevet iszol

Csütörtök este a Konferencia-liga egyik selejtezőjén a román CS Universitatea Craiova és a török Basaksehir összecsapása (3-1) feszült mérkőzést hozott. Ám ennek ellenére senki nem számított arra, ami végül a pályán történt: a bíró ugyanis a stadion hangosbemondóját állította ki piros lappal.

Nyugodtan állíthatjuk, hogy történelmi pillanatok játszódtak le a CS Universitatea Craiova–Basaksehir összecsapáson, amikor a német játékvezető, Daniel Schlager a stadion hangosbemondóját is kiállította.

hangosbemondó, piros lap
Túlzott gólöröm? Piros lapot kapott a hangosbemondó is. 
Fotó: X

Piros lap a hangosbemondónak

A találkozó utolsó tíz percében a Craiova már 2-1-re vezetett, végül 3-1-re nyert, ezzel 5-2-es összesítéssel biztosította helyét a Konferencia-liga főtábláján. Az örömteli pillanatok azonban gyorsan káoszba fulladtak, amikor a románok harmadik gólját követően, a kispadoknál tömegverekedés alakult ki a két csapat játékosai és stábtagjai között.

A német játékvezető többször is felmutatta a piros lapot, többek között mindkét edzőknek is. 

Az este legmeglepőbb momentuma azonban akkor érkezett, amikor a bíró egyenesen a Craiova hangosbemondóját is kiállította, aki még mindig ünnepelte a harmadik gólt a mikrofonba.

Bár nem teljesen világos, pontosan miért kapta a piros lapot, a negyedik játékvezető gyorsan eltávolította a bemondót a pálya mellől.

