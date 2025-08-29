Nyugodtan állíthatjuk, hogy történelmi pillanatok játszódtak le a CS Universitatea Craiova–Basaksehir összecsapáson, amikor a német játékvezető, Daniel Schlager a stadion hangosbemondóját is kiállította.
A találkozó utolsó tíz percében a Craiova már 2-1-re vezetett, végül 3-1-re nyert, ezzel 5-2-es összesítéssel biztosította helyét a Konferencia-liga főtábláján. Az örömteli pillanatok azonban gyorsan káoszba fulladtak, amikor a románok harmadik gólját követően, a kispadoknál tömegverekedés alakult ki a két csapat játékosai és stábtagjai között.
A német játékvezető többször is felmutatta a piros lapot, többek között mindkét edzőknek is.
Az este legmeglepőbb momentuma azonban akkor érkezett, amikor a bíró egyenesen a Craiova hangosbemondóját is kiállította, aki még mindig ünnepelte a harmadik gólt a mikrofonba.
Bár nem teljesen világos, pontosan miért kapta a piros lapot, a negyedik játékvezető gyorsan eltávolította a bemondót a pálya mellől.