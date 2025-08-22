A CFR júliusban az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában a Paks ellen jutott tovább, a magyarországi 0-0 után otthon 3-0-ra nyert. Kiejtette a svájci Luganót is, a portugál Braga ellen azonban elvérzett, így került át a Konferencia-liga rájátszásába, ahol kiemelt a svéd Häcken ellen. A kolozsváriak azonban csütörtökön a göteborgiak műfüves pályáján 7-2-re kikaptak Göteborgban! A hét gólt a 23 éves, magyar és román állampolgársággal is rendelkező, a korábban Kisvárdán is megfordult Hindrich Ottó kapta, aki az említett Paks elleni párharc visszavágóján a mezőny legjobbja volt.

Hindrich Ottó hét gólt kapott, de nem lehet a nyakába varrni a CFR kiütéses vereségét Fotó: TT NEWS AGENCY

Nem Hindrich Ottó, hanem Dan Petrescu lett a fő bűnös

Most a kiütéses vereséget sem lehet Hindrich Ottó nyakába varrni, ez sokkal inkább a CFR összeomló védelmének a bűne. S Göteborgban történelmi mérkőzést játszottak, hiszen a svéd csapat első öt góljához a tunéziai válogatott Amor Layouni adta a gólpasszt! Ehhez 49 perc kellett neki. Layouni az öt gólpasszával beállította Lionel Messi rekordját, az argentin zseni 2024. május 4-én az Inter Miami–New York Red Bulls találkozón, amelyen a végeredmény 6-2 lett, az öt gólpassza mellett egy gólt is jegyzett. A 32 éves Layouni piaci értéke a Transfermarkt oldalán 700 000 euró, 2023 nyara óta játszik Häckenben. Érdekesség, hogy 2024-ben, akárcsak 2023-ban, három gólpasszt adott az egész szezonban.

A 7-2-es vereség után a román média a román futball megalázásáról és történelmi szégyenről ír, a 95-szörös válogatott Dan Petrescu vezetőedző pedig egyből lemondott. A klub tulajdonosa, Nelu Varga nem marasztalta: „Ő legalább férfiként viselkedett, jellemes ember. De ő rakta össze a csapatot, a kudarc az övé” – szögezte le az üzletember, aki hozzátette: megpróbál megnyugodni, nehogy valami „baleset” érje, mert sokkos állapotba került – írja a Magyar Nemzet.



