A kispestiek az egész mérkőzésen nagy mezőnyfölényben futballoztak, záporoztak a lövések a hazai kapura, de a vendégek a befejezéseknél rendre pontatlanok voltak, így az ajkai kapusnak ritkán kellett közbeavatkoznia annak ellenére, hogy a zöld-fehérek bő húsz percet emberhátrányban játszottak. Az Ajka az előző idényben mindkétszer legyőzte a Honvédot.

A Honvéd ajkai vereségével már nincs százszázalékos csapat az NB II-ben

A Csákvár letaszította a Honvédot az élről

A fővárosiak vereségét kihasználva a Csákvár hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Budafokot, így nemcsak megőrizte a veretlenségét, hanem egyúttal a tabella élére ugrott. A 16 csapatos másodosztályban még a Szeged nem kapott ki, amely ezúttal Tiszakécskén nyert 4-1-re, sikerével pedig feljött a harmadik helyre.

Merkantil Bank Liga, 4. forduló:

HR-Rent Kozármisleny - Soroksár SC 1-1 (0-1)

gól: Babinszky (59.), illetve Kundrák (19.)

Tiszakécskei LC - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-4 (0-4)

gól: Ramos (90.), illetve Novák (3., 19., 39.), Borvető (37.)

Békéscsaba 1912 Előre - BVSC-Zugló 2-1 (2-0)

gól: Ésik (3.), Borsos (35.), illetve Sarkadi (67.)

Aqvital FC Csákvár-Budafoki MTE 2-0 (1-0)

gól: Magyar (28.), Haragos (94.)

FC Ajka-Budapest Honvéd FC 1-0 (1-0)

gól: Kirchner (37.) piros lap: Mészáros (68., FC Ajka)

Mezőkövesd Zsóry FC-Szentlőrinc 0-3 (0-1)

gól: Nagy R. (18.), Adamcsek (65., 11-esből), Szolgai (92.)

Karcagi SC-Vasas FC 1-0 (1-0)

gól: Baráth B. (44., öngól)