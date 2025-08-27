Live
Rendkívüli

Újabb, fontos részletek kerültek ki az Északi Áramlat felrobbantásáról

A labdarúgó NB II-ben a hétvégén a kispesti csapat hazai pályán 3-1-re verte a Csákvárt. A mérkőzésen sajnos volt egy rendkívül durva szabálytalanság is, Somfalvi csúnyán bele szállt a Honvéd csapatát erősítő Szabóba, akit hordágyon kellett levinni a pályáról. Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága eldöntötte, milyen büntetést szab ki emiatt a játékosra.

Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a labdarúgó NB II-ben szereplő Budapest Honvéd vasárnap hazai pályán 3-1-re verte a Csákvár együttesét a forduló rangadóján. A két csapat egyébként remek meccset játszott, a lefújás után azonban ennek ellenére mindenki Somfalvi Bence mészárlásáról beszélt, ugyanis a Csákvár játékosának brutális belépője után hordágyon kellett levinni a pályáról Szabó Alexet, a Honvéd labdarúgóját (videó a cikk végén). Az eset óriási felháborodást váltott ki, éppen ezért várta mindenki a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) döntését, hogy mivel bünteti majd meg Somfalvit a találkozón kapott piros lap mellett.

Budapest Honvéd, NB II
A Budapest Honvéd öt forduló után vezeti az NB II-es tabellát
Fotó: Erdős László/Elmedia / Budapest Honvéd FC

A Honvéd játékosát lerúgó focista olcsón megúszta?

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága az alábbi döntést hozta az ügyben: Somfalvi Bence (Csákvár) 4 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban részesült.

Döntse el mindenki saját belátása szerint, hogy ez sok, kevés, vagy pont megfelelő mértekű büntetés a lenti eset után.

 

