A 33 éves támadó, Szon Hung Min tíz év után búcsúzott el Londontól és a Spurs-től, ahol pályafutása egyik legkiemelkedőbb időszakát töltötte, és Amerikába igazolt.

Szon Amerikába igazolása meglepte a futballvilágot

Fotó: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nem akart az MLS-ve igazolni Szon Hung Min?

A BBC Sport információi szerint az LAFC több mint 20 millió fontot fizetett érte, ezzel megdöntve az MLS eddigi átigazolási rekordját, amelyet korábban az Atlanta United tartott Emmanuel Latte Lath szerződtetésével.

Szon viszont bevallotta, hogy nem az amerikai klub volt az első választása, egy különleges beszélgetés meggyőzte:

Őszintén szólva, nem LA volt az első gondolatom.

De miután leültem beszélgetni az LAFC társelnökével, John Thorringtonnal, valami megváltozott. Megérintette a szívem, átformálta az elmémet. Megmutatta, mi lehet a következő cél, és most, hogy itt vagyok, izgatottabb már nem is lehetnék” – nyilatkozta Szon az amerikai médiának.

Az LAFC színeiben jelen volt már a Tigres UANL elleni 2-1-es győzelemnél a Leagues Cupban, bár még nem lépett pályára új klubja mezében. A klub hivatalos közleményében Szon így fogalmazott:

Los Angeles gazdag történelemmel bíró sportváros, és most én is részese szeretnék lenni a következő fejezet írásának. Azért vagyok itt, hogy trófeákat nyerjek, és mindent beleadjak a klubért, a városért és a szurkolókért.

Az LAFC jelenleg a Nyugati Főcsoport hatodik helyén áll, ahol Szon csatlakozik egykori tottenhames csapattársához, Hugo Llorishoz, akivel évekig osztozott az öltözőn.

Son 2015-ben érkezett a Tottenhamhez a Bayer Leverkusentől, és lenyűgöző statisztikákkal zárta londoni karrierjét: 454 mérkőzésen 173 gólt szerzett. A klub történetének egyik legsikeresebb játékosaként vezette csapatát például a Manchester United elleni győzelemhez a 2025-ös Európa-liga döntőben – ezzel megszerezve a Spurs első trófeáját 17 év után.

„Sonny minden idők egyik legnagyobb játékosa a Tottenham történetében” – fogalmazott Daniel Levy, a klub elnöke. – „Kivételes futballista, de még ennél is nagyszerűbb ember. Kitörölhetetlen nyomot hagyott nemcsak a pályán, hanem a klub szívében is. Örökre hálásak vagyunk mindazért, amit adott nekünk, és az ajtónk mindig nyitva áll számára.”