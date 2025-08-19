Óriási esély előtt áll a Ferencváros. A magyar bajnokcsapat egyetlen párharcra van a Bajnokok Ligája főtáblájától, ahova 2020 után térhet vissza. Az azeri bajnok Qarabag próbálja útját állni a Fradinak, a két csapat először a Groupama Arénában csap össze 21 órai kezdéssel.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Így kezd a Ferencváros

A hétvégi bajnoki pihenő után a kapuban természetesen ismét Dibusz Dénes áll. A három tagú hátvédsort a BL-ben már megszokott módon Gartenmann, Raemaekers és Szalai Gábor alkotja. A két szélen Makreskis és O'Dowda feladata lesz segíteni a támadásokat, míg középen a Tóth Alex, Ötvös Bence, Kanichowsky trió rombol, illetve építkezik. A gólszerzés ezúttal Lenny Joseph és Varga Barnabás feladata lesz.

A Fradi kezdője tehát:

Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth Alaex, Kanichowsky, Ötvös B., O'Dowda – Joseph, Varga B.

