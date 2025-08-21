A chileiek korai vezetést szereztek Lucas Assadi révén, a hazaiak azonban gyorsan egyenlítettek Santiago Montiel góljával. Összesítésben így is 2-1-re vezetett az Universidad. A botrány közvetlen kiváltó oka a második félidő elején történt: a vendégszektorban helyet foglaló Universidad de Chile-drukkerek székeket gyújtottak meg a lelátón, és betondarabokat, székdarabokat, valamint petárdákat kezdtek dobálni az alsó Independiente-szektorba.

Az Independiente-Universidad de Chile meccset a botrány miatt törölték

Fotó: FOTOBAIRES/PHOTOSPORT / PHOTOSPORT

Összecsaptak az Independiente és az Universidad de Chile szurkolói

Erre az Independiente ultrái rögtön reagáltak: áttörték a biztonsági kordont, és megrohamozták a chilei szurkolókat. A már eleve feszült légkör – a hazaiak számára a kiesés réme, valamint a két tábor közt a kupameccsekre jellemző ellenséges hangulat – gyorsan teljes káosszá fajult, amely pályára rohanással, dulakodással és rendőri beavatkozással végződött.

Mivel a pályára is benyomultak nézők, a játékosokat és a játékvezetői stábot azonnal az öltözőbe kísérték.

Elképesztő jelenetek zajlottak a lelátón

Fotó: FOTOBAIRES/PHOTOSPORT / PHOTOSPORT

A helyi rendőrség beszámolója szerint legalább tíz sérültet kellett ellátni, és mintegy kilencven embert vettek őrizetbe az este folyamán. Az interneten halálesetről is pletykákat terjesztettek, a hiteles források azonban „mindössze” brutális verekedésekről, dobálózásról és rendőri beavatkozásról tudósítottak.

Fotó: ALEJANDRO PAGNI / AFP

A dél-amerikai szövetség, a CONMEBOL hivatalos közleménye szerint a mérkőzést törölték, mivel a rendező klub és a helyi hatóságok nem tudták garantálni a biztonságot. A szervezet jogi és fegyelmi bizottsága vizsgálja az esetet, így egyelőre azt sem tudni, mi lesz a párharc végkimenetele.