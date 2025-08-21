Live
Felfoghatatlan tragédia: gyilkosság áldozata lett az eltűnt csecsemő

A szurkolói rendbontás miatt törölték az Independiente és az Universidad de Chile között rendezett Copa Sudamericana-nyolcaddöntő visszavágóját szerda este az argentin Avellanedában. A Reuters beszámolója szerint a mérkőzést a második félidőben állították le, amikor a két tábor összecsapott a lelátón. A helyzet olyannyira elmérgesedett, hogy a játékosok a biztonság érdekében elhagyták a pályát, és már nem is tértek vissza.

A chileiek korai vezetést szereztek Lucas Assadi révén, a hazaiak azonban gyorsan egyenlítettek Santiago Montiel góljával. Összesítésben így is 2-1-re vezetett az Universidad. A botrány közvetlen kiváltó oka a második félidő elején történt: a vendégszektorban helyet foglaló Universidad de Chile-drukkerek székeket gyújtottak meg a lelátón, és betondarabokat, székdarabokat, valamint petárdákat kezdtek dobálni az alsó Independiente-szektorba.

Futbol, Independiente vs Universidad de Chile. Octavos de final, Copa Sudamericana 2025. Hinchas de Independiente pelean contra hinchas de Universidad de Chile durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Libertadores de America de Buenos Aires, Argentina. 20/08/2025 Fotobaires/Photosport Football, Independiente vs Universidad de Chile. Round of 16, 2025 Copa Sudamericana Championship. Independiente fans are pictured during a round of 16, second leg match of the Copa Sudamericana Championship against Universidad de Chile at the Libertadores de America stadium in Buenos Aires, Argentina. 20/08/2025 Fotobaires/Photosport (Photo by FOTOBAIRES/PHOTOSPORT / Photosport via AFP)
Az Independiente-Universidad de Chile meccset a botrány miatt törölték
Fotó: FOTOBAIRES/PHOTOSPORT / PHOTOSPORT

Összecsaptak az Independiente és az Universidad de Chile szurkolói

Erre az Independiente ultrái rögtön reagáltak: áttörték a biztonsági kordont, és megrohamozták a chilei szurkolókat. A már eleve feszült légkör – a hazaiak számára a kiesés réme, valamint a két tábor közt a kupameccsekre jellemző ellenséges hangulat – gyorsan teljes káosszá fajult, amely pályára rohanással, dulakodással és rendőri beavatkozással végződött.

Mivel a pályára is benyomultak nézők, a játékosokat és a játékvezetői stábot azonnal az öltözőbe kísérték.

Futbol, Independiente vs Universidad de Chile. Octavos de final, Copa Sudamericana 2025. Hinchas de Independiente pelean contra hinchas de Universidad de Chile durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Libertadores de America de Buenos Aires, Argentina. 20/08/2025 Fotobaires/Photosport Football, Independiente vs Universidad de Chile. Round of 16, 2025 Copa Sudamericana Championship. Independiente fans are pictured during a round of 16, second leg match of the Copa Sudamericana Championship against Universidad de Chile at the Libertadores de America stadium in Buenos Aires, Argentina. 20/08/2025 Fotobaires/Photosport (Photo by FOTOBAIRES/PHOTOSPORT / Photosport via AFP)
Elképesztő jelenetek zajlottak a lelátón
Fotó: FOTOBAIRES/PHOTOSPORT / PHOTOSPORT

A helyi rendőrség beszámolója szerint legalább tíz sérültet kellett ellátni, és mintegy kilencven embert vettek őrizetbe az este folyamán. Az interneten halálesetről is pletykákat terjesztettek, a hiteles források azonban „mindössze” brutális verekedésekről, dobálózásról és rendőri beavatkozásról tudósítottak.

A fan of Universidad de Chile prepares to throw a stone during the interruption of the Copa Sudamericana round of 16 second leg football match between Argentina's Independiente and Chile's Universidad de Chile at the Libertadores de America stadium in Avellaneda, Buenos Aires province, Argentina on August 20, 2025. The match between Independiente and Universidad de Chile was suspended due to incidents in the stands during the second half, according to the Argentine club and confirmed by Conmebol. The score was tied 1-1. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)
Fotó: ALEJANDRO PAGNI / AFP

A dél-amerikai szövetség, a CONMEBOL hivatalos közleménye szerint a mérkőzést törölték, mivel a rendező klub és a helyi hatóságok nem tudták garantálni a biztonságot. A szervezet jogi és fegyelmi bizottsága vizsgálja az esetet, így egyelőre azt sem tudni, mi lesz a párharc végkimenetele.

