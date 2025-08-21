A félidő végén az Inter Miami szakvezetője, a Messihez hasonlóan argentin Mascherano hevesen reklamált a játékvezetőnél a hosszabbítás miatt, ezért piros lapot kapott. A futballszabályok tiltják, hogy kiállítás után az edző bármilyen formában kapcsolatot tartson a csapattal, Mascherano azonban ezt megszegte. A kamerák előtt is jól látszott, ahogyan telefon keresztül utasította a másodedzőjét, Lucas Rodríguez Paganót.
Nem számítottunk a kiállításra, teljesen váratlanul ért minket. Javier azonban azonnal próbálta átadni az elképzeléseit
– mondta a mérkőzés után a segítője.
Messi izomproblémák miatt kihagyta a találkozót, ott volt viszont a Miamiben egykori barcelonai játékostársa, Luis Suárez. Az uruguayi gólgép előbb a 23. percben büntetőből szerzett vezetést, majd Ángel Correa 67. perces egyenlítése után a 89. percben ismét tizenegyesből talált be.
Az utolsó pillanatokban a mexikói csapat majdnem egyenlített, miután Iván López fejese mindkét kapufát érintve pattant ki. Az eredmény azonban nem változott, így az Inter Miami 2-1-gyel jutott az elődöntőbe, ahol az Orlando City lesz az ellenfele.
A Leagues Cup (Ligák Kupája) egy évente megrendezett labdarúgótorna, amelyen az észak-amerikai MLS és a mexikói Liga MX csapatai mérkőznek meg egymással. A sorozat egyúttal a CONCACAF-térség Bajnokok Ligájának a selejtezőjeként is szolgál.
A közösségi médiában nem kímélték a Miamit: rengetegen úgy fogalmaztak, hogy Mascherano súlyosan megszegte a fair play szellemiségét. „Ez tiszta csalás, kizárással kellene büntetni a Miamit.” „Egyszerűen elképesztő, hogy mindezt élő adásban mutatták, és mégsem történt semmi” – írták többen, de voltak, akik ironikusan reagáltak az esetre.
„Ne aggódjatok, majd kimagyarázzák, hogy ez még belefér.” „Mindent meg kell tenni a győzelemért – hajrá, Miami!”
Ez a fajta szabályszegés elméletileg fegyelmi eljárást vonhat maga után, de egyelőre sem az MLS, sem a Leagues Cup (Ligák Kupája) szervezői nem indítottak vizsgálatot Mascheranóval szemben.
Ezekben a helyzetekben mindig próbálom a lehető legtöbbet segíteni a csapatnak. Nem hagyhattam, hogy magukra maradjanak
– magyarázta Mascherano a megmagyarázhatatlant a találkozó után.