Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Magyarországra utazhat az amerikai elnök? Szijjártó Péter fontos bejelentést tett

Link másolása
Vágólapra másolva!
A duplázó Luis Suárez és a sérült Lionel Messi amerikai csapata 2-1-re legyőzte a mexikói Tigrest a Leagues Cup negyeddöntőben, de a siker körül óriási botrány robbant ki. Az Inter Miami edzője, Javier Mascherano piros lapot kapott, majd a lelátóról tiltott módon telefonon adott utasításokat a segítőjének, ami a szabályok szerint tilos.

A félidő végén az Inter Miami szakvezetője, a Messihez hasonlóan argentin Mascherano hevesen reklamált a játékvezetőnél a hosszabbítás miatt, ezért piros lapot kapott. A futballszabályok tiltják, hogy kiállítás után az edző bármilyen formában kapcsolatot tartson a csapattal, Mascherano azonban ezt megszegte. A kamerák előtt is jól látszott, ahogyan telefon keresztül utasította a másodedzőjét, Lucas Rodríguez Paganót.

Inter Miamis Argentine forward Lionel Messi watches from the stands with his family during the Leagues Cup quarter final football match between Inter Miami FC and Tigres UANL at Chase Stadium in Fort Lauderdale, Florida, on August 20, 2025. Lionel Messi was ruled out of Inter Miami's Leagues Cup quarter-final against Tigres UANL on August 20, a day after coach Javier Mascherano revealed the Argentine superstar was still struggling with injury. Messi, who has battled a "minor" muscle injury since a Leagues Cup group match against Necaxa on August 2, had returned to Miami's lineup Saturday after a two-week absence, scoring a goal after coming on as a substitute in a 3-1 win over the Los Angeles Galaxy. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
A meccset a családjával megtekintő Messi arcáról is leolvasható: nem volt az igazi az Inter Miami győzelme
Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Nem számítottunk a kiállításra, teljesen váratlanul ért minket. Javier azonban azonnal próbálta átadni az elképzeléseit

 – mondta a mérkőzés után a segítője.

Suárez duplájával és Mascherano tiltott tanácsaival nyert az Inter Miami

Messi izomproblémák miatt kihagyta a találkozót, ott volt viszont a Miamiben egykori barcelonai játékostársa, Luis Suárez. Az uruguayi gólgép előbb a 23. percben büntetőből szerzett vezetést, majd Ángel Correa 67. perces egyenlítése után a 89. percben ismét tizenegyesből talált be.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - AUGUST 20: Javier Mascherano, Head Coach of Inter Miami CF, greets Guido Pizarro, Head Coach of Tigres UANL prior to the Leagues Cup Quarter-final between Inter Miami CF and Tigres UANL at Chase Stadium on August 20, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A két vezetőedző, Javier Mascherano és Guido Pizarro a meccs előtt még jókedvűen üdvözölték egymást
Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az utolsó pillanatokban a mexikói csapat majdnem egyenlített, miután Iván López fejese mindkét kapufát érintve pattant ki. Az eredmény azonban nem változott, így az Inter Miami 2-1-gyel jutott az elődöntőbe, ahol az Orlando City lesz az ellenfele.

A Leagues Cup (Ligák Kupája) egy évente megrendezett labdarúgótorna, amelyen az észak-amerikai MLS és a mexikói Liga MX csapatai mérkőznek meg egymással. A sorozat egyúttal a CONCACAF-térség Bajnokok Ligájának a selejtezőjeként is szolgál.

Közösségi felháborodás

A közösségi médiában nem kímélték a Miamit: rengetegen úgy fogalmaztak, hogy Mascherano súlyosan megszegte a fair play szellemiségét. „Ez tiszta csalás, kizárással kellene büntetni a Miamit.” „Egyszerűen elképesztő, hogy mindezt élő adásban mutatták, és mégsem történt semmi” – írták többen, de voltak, akik ironikusan reagáltak az esetre.

„Ne aggódjatok, majd kimagyarázzák, hogy ez még belefér.” „Mindent meg kell tenni a győzelemért – hajrá, Miami!”

Büntetés jöhet?

Ez a fajta szabályszegés elméletileg fegyelmi eljárást vonhat maga után, de egyelőre sem az MLS, sem a Leagues Cup (Ligák Kupája) szervezői nem indítottak vizsgálatot Mascheranóval szemben.

Ezekben a helyzetekben mindig próbálom a lehető legtöbbet segíteni a csapatnak. Nem hagyhattam, hogy magukra maradjanak

 – magyarázta Mascherano a megmagyarázhatatlant a találkozó után.

  • Még több cikk
A korábbi Fradi-csatár gólja is kevés volt Messi varázslatával szemben – videó
Messi kihagyta csapata kínos vereségét, edzőjük a saját játékosaira háborog
Cowboykalapban üzent a kislányának Luis Suárez – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!