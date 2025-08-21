A félidő végén az Inter Miami szakvezetője, a Messihez hasonlóan argentin Mascherano hevesen reklamált a játékvezetőnél a hosszabbítás miatt, ezért piros lapot kapott. A futballszabályok tiltják, hogy kiállítás után az edző bármilyen formában kapcsolatot tartson a csapattal, Mascherano azonban ezt megszegte. A kamerák előtt is jól látszott, ahogyan telefon keresztül utasította a másodedzőjét, Lucas Rodríguez Paganót.

A meccset a családjával megtekintő Messi arcáról is leolvasható: nem volt az igazi az Inter Miami győzelme

Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Nem számítottunk a kiállításra, teljesen váratlanul ért minket. Javier azonban azonnal próbálta átadni az elképzeléseit

– mondta a mérkőzés után a segítője.

Suárez duplájával és Mascherano tiltott tanácsaival nyert az Inter Miami

Messi izomproblémák miatt kihagyta a találkozót, ott volt viszont a Miamiben egykori barcelonai játékostársa, Luis Suárez. Az uruguayi gólgép előbb a 23. percben büntetőből szerzett vezetést, majd Ángel Correa 67. perces egyenlítése után a 89. percben ismét tizenegyesből talált be.

A két vezetőedző, Javier Mascherano és Guido Pizarro a meccs előtt még jókedvűen üdvözölték egymást

Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az utolsó pillanatokban a mexikói csapat majdnem egyenlített, miután Iván López fejese mindkét kapufát érintve pattant ki. Az eredmény azonban nem változott, így az Inter Miami 2-1-gyel jutott az elődöntőbe, ahol az Orlando City lesz az ellenfele.

A Leagues Cup (Ligák Kupája) egy évente megrendezett labdarúgótorna, amelyen az észak-amerikai MLS és a mexikói Liga MX csapatai mérkőznek meg egymással. A sorozat egyúttal a CONCACAF-térség Bajnokok Ligájának a selejtezőjeként is szolgál.

Közösségi felháborodás

A közösségi médiában nem kímélték a Miamit: rengetegen úgy fogalmaztak, hogy Mascherano súlyosan megszegte a fair play szellemiségét. „Ez tiszta csalás, kizárással kellene büntetni a Miamit.” „Egyszerűen elképesztő, hogy mindezt élő adásban mutatták, és mégsem történt semmi” – írták többen, de voltak, akik ironikusan reagáltak az esetre.

Inter Miami head coach Javier Mascherano — who is sitting in the stands after a red card — talking on the phone to his assistant coach Lucas Rodriguez Pagano. pic.twitter.com/uCrgXOSgOn — Tom Bogert (@tombogert) August 21, 2025

„Ne aggódjatok, majd kimagyarázzák, hogy ez még belefér.” „Mindent meg kell tenni a győzelemért – hajrá, Miami!”

Büntetés jöhet?

Ez a fajta szabályszegés elméletileg fegyelmi eljárást vonhat maga után, de egyelőre sem az MLS, sem a Leagues Cup (Ligák Kupája) szervezői nem indítottak vizsgálatot Mascheranóval szemben.

Ezekben a helyzetekben mindig próbálom a lehető legtöbbet segíteni a csapatnak. Nem hagyhattam, hogy magukra maradjanak

– magyarázta Mascherano a megmagyarázhatatlant a találkozó után.