A klub tulajdonosa, a szaúdi állami befektetési alap (Public Investment Fund) határozott álláspontot képvisel: Aleksander Isak nem távozhat. A Liverpool a múlt héten körülbelül 110 millió fontos ajánlatot tett, de ezt azonnal elutasította a klub, és világossá tette, hogy még egy csatár érkezése esetén sem változtatnak a döntésükön. A Vörösök ezért visszaléptek, és csak akkor adnak újabb ajánlatot, ha Newcastle meggondolná magát, ami a források szerint szinte kizárt.

Isak a Liverpoolba vágyódik, de ennek egyre csökken az esélye

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Isak bajban, feszültség a csapatnál

Eddie Howe tisztában volt a klub álláspontjával, de a svéd támadó meggyőzése nehéz feladatnak bizonyul. Isak még az ázsiai edzőtábor előtt jelezte, hogy szeretne eligazolni, majd kisebb combsérülésre hivatkozva kihagyta a túrát. Ezután a csatár – a Newcastle engedélye nélkül – korábbi klubjánál, a Real Sociedadnál edzett. Howe figyelmeztette, hogy aki így viselkedik, az nem készülhet a többiekkel, és bár az ajtót ekkor még nem csapta rá Isakra, hangsúlyozta: ennek csak akkor van esélye, ha a helyzet rendeződik.

A klub ugyanakkor fegyelmi eljárást nem indított ellene, mert szeretnék, ha idővel visszailleszkedne a keretbe.

Isak szerződéséből még három év van hátra, és szeptemberben – az átigazolási időszak lezárulta után – új megállapodást kínálnának neki, valószínűleg kivásárlási záradékkal.

Elégedetlenség mindkét oldalon

A Newcastle vezetői úgy vélik, Isak rossz tanácsokat kapott, és a Liverpool hozzáállása is felháborította a klubot. Főleg azért, mert a címvédő ajánlata messze elmaradt attól az összegtől, amelyet kapni szeretett volna a Newcastle. Ez pedig nem kevesebb, mint 150 millió font.

A nyáron a Szarkák próbáltak több támadót is szerződtetni, de egyiküket sem Isak helyére nézték ki. A klub igazgatótanácsában teljes az összhang: nem engednek a nyomásnak, és elutasítják a játékos távozási kísérletét.

Hosszú nyár várhat a felekre

A transzferpiac szeptember 1-jén zárul, így akár még tarthat a patthelyzet. Howe óvatosan fogalmazott a sajtó előtt, időt és teret adva Isaknak, hogy elfogadja el a klub döntését. Addig viszont a Newcastle a legjobb gólszerzője nélkül kénytelen nekivágni a Premier League-idénynek, a szurkolók pedig, akik nemrég még bálványozták a svédet, most csalódottak a viselkedése miatt. A vezetőség mindezek ellenére bízik abban, hogy Isak visszatér, és újra meghatározó szerepet játszik majd a csapatban.