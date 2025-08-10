Live
Alexander Isak és a Newcastle United között egyre feszültebb a viszony: a klub egyértelművé tette, hogy a nyári átigazolási időszakban nem hajlandó eladni a svéd válogatott csatárt, ő viszont ezt nem hajlandó szó nélkül elfogadni. Eddie Howe vezetőedző emiatt már ki is tette a keretből Isakot, aki csak egyéni edzéseket végezhet.

A klub tulajdonosa, a szaúdi állami befektetési alap (Public Investment Fund) határozott álláspontot képvisel: Aleksander Isak nem távozhat. A Liverpool a múlt héten körülbelül 110 millió fontos ajánlatot tett, de ezt azonnal elutasította a klub, és világossá tette, hogy még egy csatár érkezése esetén sem változtatnak a döntésükön. A Vörösök ezért visszaléptek, és csak akkor adnak újabb ajánlatot, ha Newcastle meggondolná magát, ami a források szerint szinte kizárt.

Newcastle United's Swedish striker #14 Alexander Isak (C) reacts next to Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk (rear C), after scoring his team second goal during the English League Cup final football match between Liverpool and Newcastle United at Wembley Stadium, north-west London on March 16, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Isak a Liverpoolba vágyódik, de ennek egyre csökken az esélye
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Isak bajban, feszültség a csapatnál

Eddie Howe tisztában volt a klub álláspontjával, de a svéd támadó meggyőzése nehéz feladatnak bizonyul. Isak még az ázsiai edzőtábor előtt jelezte, hogy szeretne eligazolni, majd kisebb combsérülésre hivatkozva kihagyta a túrát. Ezután a csatár – a Newcastle engedélye nélkül – korábbi klubjánál, a Real Sociedadnál edzett. Howe figyelmeztette, hogy aki így viselkedik, az nem készülhet a többiekkel, és bár az ajtót ekkor még nem csapta rá Isakra, hangsúlyozta: ennek csak akkor van esélye, ha a helyzet rendeződik.

A klub ugyanakkor fegyelmi eljárást nem indított ellene, mert szeretnék, ha idővel visszailleszkedne a keretbe.

Isak szerződéséből még három év van hátra, és szeptemberben – az átigazolási időszak lezárulta után – új megállapodást kínálnának neki, valószínűleg kivásárlási záradékkal.

Elégedetlenség mindkét oldalon

A Newcastle vezetői úgy vélik, Isak rossz tanácsokat kapott, és a Liverpool hozzáállása is felháborította a klubot. Főleg azért, mert a címvédő ajánlata messze elmaradt attól az összegtől, amelyet kapni szeretett volna a Newcastle. Ez pedig nem kevesebb, mint 150 millió font.

 A nyáron a Szarkák próbáltak több támadót is szerződtetni, de egyiküket sem Isak helyére nézték ki. A klub igazgatótanácsában teljes az összhang: nem engednek a nyomásnak, és elutasítják a játékos távozási kísérletét.

Hosszú nyár várhat a felekre

A transzferpiac szeptember 1-jén zárul, így akár még tarthat a patthelyzet. Howe óvatosan fogalmazott a sajtó előtt, időt és teret adva Isaknak, hogy elfogadja el a klub döntését. Addig viszont a Newcastle a legjobb gólszerzője nélkül kénytelen nekivágni a Premier League-idénynek, a szurkolók pedig, akik nemrég még bálványozták a svédet, most csalódottak a viselkedése miatt. A vezetőség mindezek ellenére bízik abban, hogy Isak visszatér, és újra meghatározó szerepet játszik majd a csapatban.

