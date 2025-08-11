Jack Grealish 2021 nyarán az Aston Villától 100 millió font ellenében szerződött a Manchester Cityhez, ezzel ő lett a klub történetének legdrágább igazolása. Az angol válogatott játékos ugyan minden fontosabb trófeát megnyert a csapattal, azonban hullámzó teljesítményével nem tudta meggyőzni Pep Guardiola vezetőedzőt, aki a jövőben már nem tart igényt a sztárfocistára.

Jack Grealish-ről minden bizonnyal már végleg lemondott Pep Guardiola

Fotó: Paul Ellis/AFP

Jack Grealish az Evertonhoz kerül

A 29 éves szélső az előző idényben mindössze 20 PL-meccsen lépett pályára a City színeiben, ezeken csupán egy gólig és egy gólpasszig jutott. Korábban arról szóltak a hírek, hogy a manchesteriek 40 millió euróért elengednék sztárjukat, azonban még ezt az összeget sem biztos, hogy sok klub kifizetné érte.

Végül úgy tűnik, sikerült megoldást találni a Grealish-ügyben, ugyanis az Everton kölcsönveszi a City játékosát.

Állítólag a felek már megállapodtak egymással, az angol válogatott klasszis is rábólintott a transzferre, és hamarosan átesik az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon. Azt nem tudni pontosan, mennyi időre szól a kölcsönszerződés, de vélhetően a 2025/2026-os idényt az Evertonnál tölti majd Grealish.

🚨💣 EXCL: Jack Grealish to Everton, here we go! Loan deal agreed with Man City and medical booked later today.



Grealish said yes to #EFC project and he’s now set to complete his move in next 24 hours.



New addition for David Moyes. 🔵🃏 pic.twitter.com/iP4e0rh7yb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

A megállapodás útjába állhatott volna Grealish magas fizetése, hiszen hetente 300 ezer fontot tett zsebre a Citynél,

brit sajtóhírek szerint azonban a manchesteri klub vállalja, hogy a továbbiakban is állja a játékos fizetésének egy részét, némileg tehermentesítve ezzel az Evertont.

A mellőzött sztár iránt több csapat is érdeklődött, a Napoli, a Newcastle United és a Tottenham Hotspur is figyelte, de még arra is volt esély, hogy visszatérjen egykori klubjához, az Aston Villához. Végül meglepő módon az egyik középcsapat, az Everton lett a befutó, tehát Grealish marad a Premier League-ben, és a liverpooli együttesnél próbálhatja meg újra felépíteni önmagát.

Kapcsolódó cikkek