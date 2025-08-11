Live
Brit sajtóhírek szerint a Manchester City mindenben megegyezett az Evertonnal angol válogatott sztárja átigazolásáról. Jack Grealish kölcsönbe kerül a liverpooli Premier League-klubhoz, ahol hamarosan átesik az orvosi vizsgálatokon.

Jack Grealish 2021 nyarán az Aston Villától 100 millió font ellenében szerződött a Manchester Cityhez, ezzel ő lett a klub történetének legdrágább igazolása. Az angol válogatott játékos ugyan minden fontosabb trófeát megnyert a csapattal, azonban hullámzó teljesítményével nem tudta meggyőzni Pep Guardiola vezetőedzőt, aki a jövőben már nem tart igényt a sztárfocistára.

Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola (L) jokes with Manchester City's English midfielder #10 Jack Grealish during a training session at Manchester City's training ground in Manchester, north-west England, on February 18, 2025, on the eve of their UEFA Champions League second-leg Knockout Round play-off football match against Real Madrid. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Jack Grealish-ről minden bizonnyal már végleg lemondott Pep Guardiola
Fotó: Paul Ellis/AFP

Jack Grealish az Evertonhoz kerül

A 29 éves szélső az előző idényben mindössze 20 PL-meccsen lépett pályára a City színeiben, ezeken csupán egy gólig és egy gólpasszig jutott. Korábban arról szóltak a hírek, hogy a manchesteriek 40 millió euróért elengednék sztárjukat, azonban még ezt az összeget sem biztos, hogy sok klub kifizetné érte. 

Végül úgy tűnik, sikerült megoldást találni a Grealish-ügyben, ugyanis az Everton kölcsönveszi a City játékosát. 

Állítólag a felek már megállapodtak egymással, az angol válogatott klasszis is rábólintott a transzferre, és hamarosan átesik az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon. Azt nem tudni pontosan, mennyi időre szól a kölcsönszerződés, de vélhetően a 2025/2026-os idényt az Evertonnál tölti majd Grealish.

A megállapodás útjába állhatott volna Grealish magas fizetése, hiszen hetente 300 ezer fontot tett zsebre a Citynél, 

brit sajtóhírek szerint azonban a manchesteri klub vállalja, hogy a továbbiakban is állja a játékos fizetésének egy részét, némileg tehermentesítve ezzel az Evertont.

A mellőzött sztár iránt több csapat is érdeklődött, a Napoli, a Newcastle United és a Tottenham Hotspur is figyelte, de még arra is volt esély, hogy visszatérjen egykori klubjához, az Aston Villához. Végül meglepő módon az egyik középcsapat, az Everton lett a befutó, tehát Grealish marad a Premier League-ben, és a liverpooli együttesnél próbálhatja meg újra felépíteni önmagát.

