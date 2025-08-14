A Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim úgy döntött, alaposan átalakítja a keretét, és Jadon Sancho is azok közé tartozik, akikre nem számít a tavaly érkezett portugál mester. Marcus Rashford kölcsönbe már a Barcelona csapatához került, Jadon Sancho sorsa még kérdéses. A 25 éves támadó az előző idényt kölcsönben a Chelsea-nél töltötte, Konferencialiga-győztes lett vele, de a londoniak nem éltek a végleges szerződtetés lehetőségével, hogy 25 millió fontért megvásárolhatják. Sancho szerződéséből kevesebb mint egy év van hátra Manchesterben, ám a heti 300 ezer fontos fizetése komoly akadály a klubváltásban. A Besiktas azonban hajlandó lenne áldozni rá.

Jadon Sancho a Chelsea csapatával kölcsönben játszva Konferencialiga-győztes lett, de a londoniak nem vásárolták meg végleg

Fotó: Grzegorz Wajda

Jadon Sancho nagyon népszerű a Besiktas szurkolóinak körében

– Ahogy a szurkolók szeretnék őt, úgy én is szeretném. Ám nemcsak a mi vágyunk számít, hanem az is, hogy a játékos akar-e Törökországba jönni. Mi mindenesetre mindent megteszünk, hogy megszerezzük – szögezte le a Besiktas elnöke, Serdal Adali, aki azt azért hozzátette: tisztában vannak vele, hogy Sancho szívesebben játszana egy Bajnokok Ligája-résztvevő klubban.

Ez így is van, és az olasz transzferguru Fabrizio Romano is arról számolt be, Jadon Sanchónak nem fűik a foga a törökországi kalandhoz, legszívesebben Olaszországban folytatná a pályafutását.

A Besiktas szurkolói viszont nagyon belelkesedtek a hírre, hogy az angol játékos talán mégis hozzájuk igazol. De nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy megőrülnek érte! Az Instagram-oldalán a július 24-i fotóját több mint ötmillió üzenettel (nem lájkkal!) árasztották el, kérve, hogy őket válassza.

🚨 Jadon Sancho’s July 24 Instagram post has got over 5 million comments.



Beşiktaş fans are pleading for him to join the club. 📈



Are the Turkish fans the craziest in the world? 🇹🇷🤔 pic.twitter.com/huRzJ51fWg — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 12, 2025

Jadon Sanchónak az Instagramon 10,5 millió követője van, és cikkünk írásakor az 5,4 millió hozzászólás döbbenetes szám. Viszonyításként: a 662 millió követővel rendelkező Cristiano Ronaldo legutóbbi, frissebb fotójához eddig 104 ezren kommenteltek, de ez nála is kiemelkedően magas szám. (Az más kérdés, hogy CR7 lájkokban verhetetlen, abból közel tízmilliót kapott az említett fotójához, Jadon Sancho csak valamivel több mint félmilliót az övéhez.)