A Manchester City nyáron új kapust is igazolt, a Burnley csapatától több mint 30 millió euróért érkezett a 197 cm magas James Trafford. A 22 éves futballista a Wolverhampton ellen 4-0-ra megnyert bajnokin is védett, akkor még sok dolga nem volt, ám a Tottenham Hotspur elleni rangadón már alaposan megdolgoztatták a londoniak csatárai. Traffordnak sikerült is a figyelem középpontjába kerülnie, a második gól egyértelműen az ő lelkén szárad, de emellett is volt olyan megmozdulása, amiért szédszedték a kommentelők a közösségi médiában.

James Traffordnak még van hová fejlődnie

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

James Trafford az új André Onana?

A vendégek második gólja Trafford hibájának köszönhető, ugyanis az angol kapus a 16-oson belül helyezkedő csapattársát akarta megjátszani egy rövid passzal, de az átadása nem volt pontos, így a Tottenham letámadó játékosai labdát szereztek. A lőni igyekvő Richarlison elől még Trafford el tudta ütni a labdát, de az pont Palhinha elé került, a portugál középpályás pedig köszönte szépen a lehetőséget és a kapu rövid oldalába bombázott.

Ez a gól éppen a szünet előtt esett, ám Traffordnak már a 38. percben is sikerült felhívnia magára a figyelmet egy különös megmozdulással.

A hórihorgas kapus a 16-os előterében egy karatefilmeket idéző kung-fu rúgással terítette le Mohamed Kudust,

ráadásul a jobb karjával még a labdába is beleütött.

James Trafford kick Muhammed Kudus but no red card given.pic.twitter.com/h3eBQpQnV8 — Bloke (@UtdBloke_) August 23, 2025

A meghökkentő jelenet ellenére nem kapott piros lapot Trafford, de még sárgát sem, holott ezért a szabálytalanságért könnyedén kiállíthatták volna.

Az angol kapust a meccs után a közösségi médiában a kommentelők szétszedték,

sokan a városi rivális Manchester United kapusához, az elmúlt idényekben számos potyagólt beszedő André Onanához hasonlították.

James Trafford against Tottenham pic.twitter.com/3ShUMjnS9z — Troll Football (@TrollFootball) August 23, 2025

Traffordnak a látottak alapján van hová fejlődnie – a meccs végén egyébként volt két nagy védése is –, és lehet, hogy sok időre lesz még szüksége, hogy a brazil Ederson méltó utódja lehessen, amennyiben képes lesz posztriválisát kiszorítani a kezdőből hosszú távon.

