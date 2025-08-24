Live
A Manchester City hazai pályán 2-0-ra kikapott a Tottenham Hotspurtől szombat délután a Premier League-ben. A mérkőzés negatív hőse James Trafford kapus volt, akinek a hatalmas hibájából született a második gól. A 22 éves játékost ki is állíthatták volna, az internetezők pedig a hibái után nem kímélték, máris mémet csináltak belőle.

A Manchester City nyáron új kapust is igazolt, a Burnley csapatától több mint 30 millió euróért érkezett a 197 cm magas James Trafford. A 22 éves futballista a Wolverhampton ellen 4-0-ra megnyert bajnokin is védett, akkor még sok dolga nem volt, ám a Tottenham Hotspur elleni rangadón már alaposan megdolgoztatták a londoniak csatárai. Traffordnak sikerült is a figyelem középpontjába kerülnie, a második gól egyértelműen az ő lelkén szárad, de emellett is volt olyan megmozdulása, amiért szédszedték a kommentelők a közösségi médiában.

Manchester City's English goalkeeper #01 James Trafford reacts during the English Premier League football match between Manchester City and Tottenham Hotspur at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on August 23, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
James Traffordnak még van hová fejlődnie
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

James Trafford az új André Onana?

A vendégek második gólja Trafford hibájának köszönhető, ugyanis az angol kapus a 16-oson belül helyezkedő csapattársát akarta megjátszani egy rövid passzal, de az átadása nem volt pontos, így a Tottenham letámadó játékosai labdát szereztek. A lőni igyekvő Richarlison elől még Trafford el tudta ütni a labdát, de az pont Palhinha elé került, a portugál középpályás pedig köszönte szépen a lehetőséget és a kapu rövid oldalába bombázott.

Ez a gól éppen a szünet előtt esett, ám Traffordnak már a 38. percben is sikerült felhívnia magára a figyelmet egy különös megmozdulással. 

A hórihorgas kapus a 16-os előterében egy karatefilmeket idéző kung-fu rúgással terítette le Mohamed Kudust, 

ráadásul a jobb karjával még a labdába is beleütött. 

A meghökkentő jelenet ellenére nem kapott piros lapot Trafford, de még sárgát sem, holott ezért a szabálytalanságért könnyedén kiállíthatták volna.

Az angol kapust a meccs után a közösségi médiában a kommentelők szétszedték, 

sokan a városi rivális Manchester United kapusához, az elmúlt idényekben számos potyagólt beszedő André Onanához hasonlították.

Traffordnak a látottak alapján van hová fejlődnie – a meccs végén egyébként volt két nagy védése is –, és lehet, hogy sok időre lesz még szüksége, hogy a brazil Ederson méltó utódja lehessen, amennyiben képes lesz posztriválisát kiszorítani a kezdőből hosszú távon.

