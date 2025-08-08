Live
Rendkívüli

Bajban az ukránok: súlyos járvány tört ki a fronton

A Liverpool továbbra sem tett le arról, hogy még idén nyáron leigazolja a Newcastle United svéd válogatott sztárját, Alexander Isakot. A klublegenda Jamie Carragher szerint azonban ez nem jó ötlet, az egykori védő arra figyelmeztette a Vörösöket, hogy óvakodjanak a 25 éves csatár szerződtetésétől.

A Newcastle United nem mond le egykönnyen legnagyobb sztárjáról, Alekxander Isakról, akiért 150 millió fontot szeretne kapni. A Liverpool kitartóan üldözi kiszemeltjét, Jamie Carragher szerint azonban ilyen őrült összegért hiba lenne szerződtetni a gólerős támadót.

Jamie Carragher, Isak, Newcastle United's Swedish striker #14 Alexander Isak reacts after a missed chance during the English Premier League football match between Newcastle United and Everton at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on May 25, 2025. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Jamie Carragher szerint Alexander Isak nem ér 150 millió fontot
Fotó: Andy Buchanan/AFP

Jamie Carragher figyelmeztette a Liverpoolt

Egy Liverpool-szurkoló szemszögéből nézve, én nem akarom, hogy a klub 150 millió fontot költsön Isakra. Van valami furcsa abban, hogy a Liverpool 80 millió fontért vesz egy újabb csatárt a cserepadra. 

Az ilyen dolgokkal nem igazán tudok azonosulni” – mondta a Szoboszlai Dominikot rendszeresen kritizáló Carragher, aki felhívta rá a figyelmet, hogy az angol bajnokcsapat már szerződtette Hugo Ekitikét 80 millió fontért. Isak érkezése esetén a szintén nem aprópénzért igazolt francia támadó akkor csupán a cserepadra kerülhetne, hiszen azonos poszton játszik a svéddel. A Vörösök legendája szerint ez luxus lenne, ráadásul úgy gondolja, ez a lépés nem lenne túl átgondolt a liverpooli vezetőség részéről.

Nottingham Forest v Newcastle United - Premier League
Jamie Carragher szerint nem kellene 150 millió fontért leigazolni Alexander Isakot, ennyiért már Kylian Mbappé is érkezhetne a Liverpoolhoz 
Fotó: Jon Hobley/NurPhoto via AFP

„Ez egy kicsit kaotikus nekem. Nem tűnik igazán megtervezettnek. Nem hiszem, hogy a terv az, hogy veszünk egy csatárt 80 millió fontért, majd egy másikat is igazolunk 150 millióért. 

Azt akarom, hogy a Liverpool leigazolja őt, de 150 millió font nekem inkább az a szint, amennyiért Mbappét kéne megszerezni. Ha már 150 milliót költünk, Mbappét vegyük meg

– szögezte le Carragher.

Annak ellenére, hogy Ekitike nemrég érkezett, a támadószekcióban egy hely minden bizonnyal felszabadul, mert az uruguayi Darwin Nunez a szaúdi al-Hilalhoz kerülhet körülbelül 46 millió fontért.

