A Newcastle United nem mond le egykönnyen legnagyobb sztárjáról, Alekxander Isakról, akiért 150 millió fontot szeretne kapni. A Liverpool kitartóan üldözi kiszemeltjét, Jamie Carragher szerint azonban ilyen őrült összegért hiba lenne szerződtetni a gólerős támadót.

Jamie Carragher szerint Alexander Isak nem ér 150 millió fontot

Fotó: Andy Buchanan/AFP

Jamie Carragher figyelmeztette a Liverpoolt

Egy Liverpool-szurkoló szemszögéből nézve, én nem akarom, hogy a klub 150 millió fontot költsön Isakra. Van valami furcsa abban, hogy a Liverpool 80 millió fontért vesz egy újabb csatárt a cserepadra.

Az ilyen dolgokkal nem igazán tudok azonosulni” – mondta a Szoboszlai Dominikot rendszeresen kritizáló Carragher, aki felhívta rá a figyelmet, hogy az angol bajnokcsapat már szerződtette Hugo Ekitikét 80 millió fontért. Isak érkezése esetén a szintén nem aprópénzért igazolt francia támadó akkor csupán a cserepadra kerülhetne, hiszen azonos poszton játszik a svéddel. A Vörösök legendája szerint ez luxus lenne, ráadásul úgy gondolja, ez a lépés nem lenne túl átgondolt a liverpooli vezetőség részéről.

Jamie Carragher szerint nem kellene 150 millió fontért leigazolni Alexander Isakot, ennyiért már Kylian Mbappé is érkezhetne a Liverpoolhoz

Fotó: Jon Hobley/NurPhoto via AFP

„Ez egy kicsit kaotikus nekem. Nem tűnik igazán megtervezettnek. Nem hiszem, hogy a terv az, hogy veszünk egy csatárt 80 millió fontért, majd egy másikat is igazolunk 150 millióért.

Azt akarom, hogy a Liverpool leigazolja őt, de 150 millió font nekem inkább az a szint, amennyiért Mbappét kéne megszerezni. Ha már 150 milliót költünk, Mbappét vegyük meg

– szögezte le Carragher.

Annak ellenére, hogy Ekitike nemrég érkezett, a támadószekcióban egy hely minden bizonnyal felszabadul, mert az uruguayi Darwin Nunez a szaúdi al-Hilalhoz kerülhet körülbelül 46 millió fontért.

