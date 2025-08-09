Pont a csapatuk győztes gólját szerző játékost lőtték el rakétával az ünneplő szurkolók – videó

Pedig olyan jól alakult a 16-szoros bolíviai bajnok, The Strongest (az egyetlen csapat az országban, amelyik alapítása, 1908 óta mindig a legmagasabb osztályban játszott) focistája, Juan Godoy számára az augusztus 3-i este. Egészen addig, amíg pont azt játékost lőtték el rakétával a szurkolók, aki a legtöbbet tette a sikerért.

Kellemetlen meglepetés volt, amikor azt a játékost lőtték el rakétával, aki a győztes gólt szerezte

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

A 32 éves paraguayi középcsatár a Blooming elleni meccsen a 76. percben már emberhátrányban szerezte meg csapata harmadik gólját, amivel a fővárosiak 3-2-re nyertek, és pontszámban beérték a listavezető Always Ready együttesét. A nyolc csere és az öt kiosztott sárga lap miatt a játékvezető több mint 10 percet hosszabbított a meccs végén, a hazai drukkerek pedig egy idő után elvesztették a türelmüket, és elkezdtek tűzijátékokat és rakétékat lövöldözni a pályára. Az egyik ilyen, „llorona” névre hallgató eszköz, pedig addig cikázott a levegőben, mígnem pont ágyékon találta a győztes gól szerzőjét.

🚨🇧🇴 BARRAS DE THE STRONGEST TIRARON BENGALAS E HIRIERON A UN JUGADOR PROPIO



🎇 Ganando el partido por 3-2 ante Blooming, la parcialidad local empezó a arrojar fuegos artificiales y bengalas al campo de juego.



💥 Uno de esos proyectiles impactó en Juan Godoy, quien casualmente… pic.twitter.com/kikcfTQOhf — Diario Olé (@DiarioOle) August 4, 2025

Godoy igazi tökös gyerek, mert a saját lábán hagyta el a pályát, igaz, hogy utána rögtön kórházba szállították, ahol az orvosok megnyugtatták, hogy egy enyhe perzselődésen kívül nem érte nagyobb kár a családi ékszert.

A The Strongest szurkolói pedig sűrű bocsánatkérésekkel igyekeztek menteni a mundér becsületét.