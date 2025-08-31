Live
A török Fenerbahce a héten menesztette a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes portugál sztáredzőt, miután az isztambuliak elbuktak a Benfica ellen a Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásában. Sajtóhírek szerint José Mourinho hamarosan visszatérhet a Premier League-be.

Brit sajtóhírek szerint a Fenerbahcétól a napokban menesztett José Mourinho neve felmerült az angol élvonalban szereplő Nottingham Forestnél. A kétszeres Bajnokok Ligája-győztes portugál sztáredző honfitársát, Nuno Espirito Santót válthatja a kispadon.

josé mourinho ISTANBUL, TURKIYE - AUGUST 30: Portuguese head coach Jose Mourinho waits for his flight at Istanbul Airport after Turkish Super Lig club Fenerbahce has parted ways with him in Istanbul, Turkiye on August 30, 2025. Kenan Irtak / Anadolu (Photo by Kenan Irtak / Anadolu via AFP)
José Mourinho az isztambuli reptéren, vajon hová vezet a portugál edző útja Törökországból?
Fotó: KENAN IRTAK / ANADOLU

Nuno Espirito Santo 2023-ban vette át a Nottingham Forest irányítását, azóta pedig egészen döbbenetes munkát végzett, ugyanis kiesőjelöltből európai kupainduló csapatot csinált. Nem rég azonban olyan hírek jelentek meg, miszerint megromlott a kapcsolata a Forest görög tulajdonosával, Evangelosz Marinakisszal, aki a májusi Leicester City elleni döntetlent követően közvetlenül a lefújás után a pályán támadta meg az 51 éves portugál edzőt.

José Mourinho újra a Premier League-ben vállalhat munkát

Mourinho kirúgása után azonnal beindultak a találgatások, hogy hol folytathatja pályafutását az utóbbi időben jobbára középcsapatoknál ténykedő luzitán szakember. A Football Insider szerint az Európa-liga alapszakaszában a Ferencvárossal is találkozó Nottingham Forest fontolgatja Nuno Espirito Santo menesztését, és állítólag José Mourinho nyitott lenne arra, hogy átvegye a csapat irányítását. A The Sun ugyanakkor arról ír, hogy a Forestnek nem áll érdekében szerződtetni Mourinhót, aki eddig nem kevesebb, mint 115 millió eurót keresett csak végkielégítésből. Sőt, az angol klubnál nem is terveznek edzőcserét a közeljövőben. Marinakis ettől függetlenül várhatóan a hétvégén fog leülni tárgyalni a csapat jelenlegi trénerével a folytatásról.

A háromszoros angol bajnok Mourinho a PL-csapatok közül korábban a Chelsea-t, a Manchester Unitedet és a Tottenhamet is irányította, az esetleges visszatérése pedig azért is lenne érdekes, mert a magyar bajnok Ferencváros január 29-én éppen a Nottingham Forest vendégeként zárja majd az Európa-liga alapszakaszát.

A Premier League idei szezonját egy győzelemmel és egy döntetlennel kezdő Nottingham vasárnap a nyeretlenül utolsó West Ham Unitedet fogadja.

