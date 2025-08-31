Brit sajtóhírek szerint a Fenerbahcétól a napokban menesztett José Mourinho neve felmerült az angol élvonalban szereplő Nottingham Forestnél. A kétszeres Bajnokok Ligája-győztes portugál sztáredző honfitársát, Nuno Espirito Santót válthatja a kispadon.

José Mourinho az isztambuli reptéren, vajon hová vezet a portugál edző útja Törökországból?

Fotó: KENAN IRTAK / ANADOLU

Nuno Espirito Santo 2023-ban vette át a Nottingham Forest irányítását, azóta pedig egészen döbbenetes munkát végzett, ugyanis kiesőjelöltből európai kupainduló csapatot csinált. Nem rég azonban olyan hírek jelentek meg, miszerint megromlott a kapcsolata a Forest görög tulajdonosával, Evangelosz Marinakisszal, aki a májusi Leicester City elleni döntetlent követően közvetlenül a lefújás után a pályán támadta meg az 51 éves portugál edzőt.

José Mourinho újra a Premier League-ben vállalhat munkát

Mourinho kirúgása után azonnal beindultak a találgatások, hogy hol folytathatja pályafutását az utóbbi időben jobbára középcsapatoknál ténykedő luzitán szakember. A Football Insider szerint az Európa-liga alapszakaszában a Ferencvárossal is találkozó Nottingham Forest fontolgatja Nuno Espirito Santo menesztését, és állítólag José Mourinho nyitott lenne arra, hogy átvegye a csapat irányítását. A The Sun ugyanakkor arról ír, hogy a Forestnek nem áll érdekében szerződtetni Mourinhót, aki eddig nem kevesebb, mint 115 millió eurót keresett csak végkielégítésből. Sőt, az angol klubnál nem is terveznek edzőcserét a közeljövőben. Marinakis ettől függetlenül várhatóan a hétvégén fog leülni tárgyalni a csapat jelenlegi trénerével a folytatásról.

A háromszoros angol bajnok Mourinho a PL-csapatok közül korábban a Chelsea-t, a Manchester Unitedet és a Tottenhamet is irányította, az esetleges visszatérése pedig azért is lenne érdekes, mert a magyar bajnok Ferencváros január 29-én éppen a Nottingham Forest vendégeként zárja majd az Európa-liga alapszakaszát.

A Premier League idei szezonját egy győzelemmel és egy döntetlennel kezdő Nottingham vasárnap a nyeretlenül utolsó West Ham Unitedet fogadja.

