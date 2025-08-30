Egy kétszeres Bajnokok Ligája-győztes edzőt nem lehet csak úgy kirúgni. Persze neki is ajtót lehet mutatni, de az nagyon sokba fog kerülni. És ez nem csak üres fenyegetés! José Mourinho esetében legalábbis egész biztosan nem az.

José Mourinho talán már azt nézte szombat reggel az isztambuli repülőtéren, hogy megérkezett-e a klubtól az átutalás

Fotó: KENAN IRTAK / ANADOLU

José Mourinho nem viccel

A portugál edző, aki előbb 2004-ben az FC Portóval, majd 2010-ben az Internazionale csapatával is megnyerte a Bajnokok Ligáját, közel két évtizede számít a világ egyik legjobban fizetett szakemberének. Menedzsere, Jorge Mendes a szakmája, talán még Mourinhónál is nagyobb ásza, aki rendre kitűnő szerződésekhez segíti, melyek alaposan be is vannak biztosítva.

Olyannyira jól, hogy az átigazolásokra szakosodott olasz újságíró, Fabrizio Romano szerint Mourinho eddigi karrierje során hat klubnál abszolvált hét kirúgása (a Chelsea-től kétszer menesztették, 2007-ben és 2015-ben) során nem kevesebb, mint 115 millió euróra tarthatott igényt.

Viszont az is igaz, hogy éppen legutóbbi állomáshelye, a Fenerbahce volt egyetlen olyan klubja, ahol egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A sárga-kékkel második lett a bajnokságban a Galatasaray mögött, a negyeddöntőben vérzett el a Török Kupában, a BL-selejtezőből a harmadik fordulóban esett ki (2-3-as összessítés hosszabbításban a Lille ellen), az Európa-ligából pedig a nyolcaddöntőben zúgott ki a csapat a Rangers elleni büntetőpárbaj végén.

Az isztambuli klub vezetése az újabb kudarc után pénteken úgy bontotta fel Mourinho szerződését, hogy 15 millió eurót kell kifizetnie a portugálnak.

