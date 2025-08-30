Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kisodródott, letarolt két táblát, majd holtan végezte az árokban

Link másolása
Vágólapra másolva!
Gáláns volt a Fenerbahce, José Mourinho pedig köszönte szépen. A kétszeres Bajnokok Ligája-győztes portugál sztáredzőt a héten tette lapátra török klub, miután az isztambuliak elbuktak a Benfica ellen a Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásában. Ami szakmailag újabb kudarc, az pénzügyileg busás haszon a José Mourinho karrierjében.

Egy kétszeres Bajnokok Ligája-győztes edzőt nem lehet csak úgy kirúgni. Persze neki is ajtót lehet mutatni, de az nagyon sokba fog kerülni. És ez nem csak üres fenyegetés! José Mourinho esetében legalábbis egész biztosan nem az.

ISTANBUL, TURKIYE - AUGUST 30: Portuguese head coach José Mourinho waits for his flight at Istanbul Airport after Turkish Super Lig club Fenerbahce has parted ways with him in Istanbul, Turkiye on August 30, 2025. Kenan Irtak / Anadolu (Photo by Kenan Irtak / Anadolu via AFP)
José Mourinho talán már azt nézte szombat reggel az isztambuli repülőtéren, hogy megérkezett-e a klubtól az átutalás
Fotó: KENAN IRTAK / ANADOLU

José Mourinho nem viccel

A portugál edző, aki előbb 2004-ben az FC Portóval, majd 2010-ben az Internazionale csapatával is megnyerte a Bajnokok Ligáját, közel két évtizede számít a világ egyik legjobban fizetett szakemberének. Menedzsere, Jorge Mendes a szakmája, talán még Mourinhónál is nagyobb ásza, aki rendre kitűnő szerződésekhez segíti, melyek alaposan be is vannak biztosítva.

Olyannyira jól, hogy az átigazolásokra szakosodott olasz újságíró, Fabrizio Romano szerint Mourinho eddigi karrierje során hat klubnál abszolvált hét kirúgása (a Chelsea-től kétszer menesztették, 2007-ben és 2015-ben) során nem kevesebb, mint 115 millió euróra tarthatott igényt.

Viszont az is igaz, hogy éppen legutóbbi állomáshelye, a Fenerbahce volt egyetlen olyan klubja, ahol egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A sárga-kékkel második lett a bajnokságban a Galatasaray mögött, a negyeddöntőben vérzett el a Török Kupában, a BL-selejtezőből a harmadik fordulóban esett ki (2-3-as összessítés hosszabbításban a Lille ellen), az Európa-ligából pedig a nyolcaddöntőben zúgott ki a csapat a Rangers elleni büntetőpárbaj végén.

Az isztambuli klub vezetése az újabb kudarc után pénteken úgy bontotta fel Mourinho szerződését, hogy 15 millió eurót kell kifizetnie a portugálnak.

Kapcsolódó cikkek:

José Mourinhót kirúgta a Fenerbahce – visszatér a Manchester Unitedhez?
Sokkoló beismerés Mourinhótól: ez a focista tette jobbá edzőként
José Mourinho a könnyeivel küszködve emlékezett meg BL-győztes csapatkapitányáról – videó

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!