A Fenerbahce hivatalos X-fiókján közzétett közleményben tudtatta, hogy kirúgta José Mourinhót.

Kirúgta a Fenerbahce José Mourinhót, aki a hírek szerint visszatérhet Manchesterbe

Fotó: AHMET OKATALI / ANADOLU

Kirúgták José Mourinhót

Elválnak útjaink José Mourinhótól, aki a 2024-2025-ös szezon óta a profi csapatunk menedzsere volt. Köszönjük neki a csapatunkért tett erőfeszítéseit, és sok sikert kívánunk neki a jövőbeli karrierjében.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE



Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

A török sajtó hírei szerint Mourinho és a vezetőség viszonya már a nyári átigazolási időszakban megromlott. Mourinho kritizálta a klub stratégiáját, mondván, ha a Bajnokok Ligája elérése valóban létfontosságú lenne, akkor megfelelő igazolásokra lett volna szükség.

Mourinho többször hangsúlyozta, nem kapja meg azokat az igazolásokat, amelyek a sikerhez kellenek, holott a vezetés szerint konkrétan csak Milan Skriniar nevét említette, más játékost nem. Az ügyvezetés szerint Mourinho tehát „torzította a tényeket” az ügyben. Pedig a török óriás nem tétlenkedett az átigazolási szezonban, hiszen megszerezték például Nelson Semedót és John Durant is.

Ezek a megjegyzéseket voltak a „végső cseppek a pohárban”, ami most egyhangú döntéshez vezetett Mourinho menesztéséről.

Mourinho első teljes szezonjában a Fenerbahce semmilyen trófeát nem nyert, csak második lett a Galatasaray mögött a bajnokságban, a Török Kupából a negyeddöntőben, az Európa Ligából pedig a tizenhat között esett ki. Mindezek után a vezetőség brit sajtóhírek szerint már júniusban Londonban tárgyalt Mourinhóval a lehetséges szakításról, de végül még kapott egy kis türelmet.

A Benfica elleni BL-búcsú mellett az új szezonban két bajnoki után négy ponttal, a hetedik helyen állt a Fenerbahce, amikor elköszönt edzőjétől.

Mint arról korábban beszámoltunk, Mourinho távozásával egy napon Ole Gunnar Solskjaert is kirúgták a Besiktastól, miután kiesett az Európa Konferencia Ligából.

Visszatérhet a Premier League-be?

Az események után egyre több szó esik arról, hogy