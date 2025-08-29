A Fenerbahce hivatalos X-fiókján közzétett közleményben tudtatta, hogy kirúgta José Mourinhót.
Elválnak útjaink José Mourinhótól, aki a 2024-2025-ös szezon óta a profi csapatunk menedzsere volt. Köszönjük neki a csapatunkért tett erőfeszítéseit, és sok sikert kívánunk neki a jövőbeli karrierjében.
A török sajtó hírei szerint Mourinho és a vezetőség viszonya már a nyári átigazolási időszakban megromlott. Mourinho kritizálta a klub stratégiáját, mondván, ha a Bajnokok Ligája elérése valóban létfontosságú lenne, akkor megfelelő igazolásokra lett volna szükség.
Mourinho többször hangsúlyozta, nem kapja meg azokat az igazolásokat, amelyek a sikerhez kellenek, holott a vezetés szerint konkrétan csak Milan Skriniar nevét említette, más játékost nem. Az ügyvezetés szerint Mourinho tehát „torzította a tényeket” az ügyben. Pedig a török óriás nem tétlenkedett az átigazolási szezonban, hiszen megszerezték például Nelson Semedót és John Durant is.
Ezek a megjegyzéseket voltak a „végső cseppek a pohárban”, ami most egyhangú döntéshez vezetett Mourinho menesztéséről.
Mourinho első teljes szezonjában a Fenerbahce semmilyen trófeát nem nyert, csak második lett a Galatasaray mögött a bajnokságban, a Török Kupából a negyeddöntőben, az Európa Ligából pedig a tizenhat között esett ki. Mindezek után a vezetőség brit sajtóhírek szerint már júniusban Londonban tárgyalt Mourinhóval a lehetséges szakításról, de végül még kapott egy kis türelmet.
A Benfica elleni BL-búcsú mellett az új szezonban két bajnoki után négy ponttal, a hetedik helyen állt a Fenerbahce, amikor elköszönt edzőjétől.
Mint arról korábban beszámoltunk, Mourinho távozásával egy napon Ole Gunnar Solskjaert is kirúgták a Besiktastól, miután kiesett az Európa Konferencia Ligából.
Az események után egyre több szó esik arról, hogy
Mourinho esetleg visszatérhet korábbi csapatához, a Manchester Unitedhez, miután nő a nyomás Ruben Amorimon, főleg a Grimsby Town elleni Angol Ligakupa-blama után.