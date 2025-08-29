Live
A török élvonalban szereplő a Fenerbahce nagy bejelentést tett. Az isztambuli klub ugyanis kirúgta a világhírű portugál edzőt, José Mourinhót. Mint ismert, a Fener elbukta a Benfica elleni Bajnokok Ligája playoff-meccset, ez pedig a szakember állásába került. Máris megkezdődtek a találgatások, hogy Mourinho talán visszatér a Manchester Unitedhez, ahol a honfitársa, Rúben Amorim helyzete egyre tarthatatlanabb.

A Fenerbahce hivatalos X-fiókján közzétett közleményben tudtatta, hogy kirúgta José Mourinhót.

José Mourinhót, ISTANBUL, TURKIYE - MAY 04: Head coach Jose Mourinho of Fenerbahce gives tactics to his players during the Turkish Super Lig Week 34 match between Fenerbahce and Besiktas at Ulker Stadium in Istanbul, Turkiye, on May 04, 2025. Ahmet Okatali / Anadolu (Photo by Ahmet Okatali / ANADOLU / Anadolu via AFP)
Kirúgta a Fenerbahce José Mourinhót, aki a hírek szerint visszatérhet Manchesterbe
Fotó: AHMET OKATALI / ANADOLU

Kirúgták José Mourinhót

Elválnak útjaink José Mourinhótól, aki a 2024-2025-ös szezon óta a profi csapatunk menedzsere volt. Köszönjük neki a csapatunkért tett erőfeszítéseit, és sok sikert kívánunk neki a jövőbeli karrierjében.

A török sajtó hírei szerint Mourinho és a vezetőség viszonya már a nyári átigazolási időszakban megromlott. Mourinho kritizálta a klub stratégiáját, mondván, ha a Bajnokok Ligája elérése valóban létfontosságú lenne, akkor megfelelő igazolásokra lett volna szükség.

Mourinho többször hangsúlyozta, nem kapja meg azokat az igazolásokat, amelyek a sikerhez kellenek, holott a vezetés szerint konkrétan csak Milan Skriniar nevét említette, más játékost nem. Az ügyvezetés szerint Mourinho tehát „torzította a tényeket” az ügyben. Pedig a török óriás nem tétlenkedett az átigazolási szezonban, hiszen megszerezték például Nelson Semedót és John Durant is.

Ezek a megjegyzéseket voltak a „végső cseppek a pohárban”, ami most egyhangú döntéshez vezetett Mourinho menesztéséről.

Mourinho első teljes szezonjában a Fenerbahce semmilyen trófeát nem nyert, csak második lett a Galatasaray mögött a bajnokságban, a Török Kupából a negyeddöntőben, az Európa Ligából pedig a tizenhat között esett ki. Mindezek után a vezetőség brit sajtóhírek szerint már júniusban Londonban tárgyalt Mourinhóval a lehetséges szakításról, de végül még kapott egy kis türelmet.

A Benfica elleni BL-búcsú mellett az új szezonban két bajnoki után négy ponttal, a hetedik helyen állt a Fenerbahce, amikor elköszönt edzőjétől.

Mint arról korábban beszámoltunk, Mourinho távozásával egy napon Ole Gunnar Solskjaert is kirúgták a Besiktastól, miután kiesett az Európa Konferencia Ligából.

Visszatérhet a Premier League-be?

Az események után egyre több szó esik arról, hogy 

Mourinho esetleg visszatérhet korábbi csapatához, a Manchester Unitedhez, miután nő a nyomás Ruben Amorimon, főleg a Grimsby Town elleni Angol Ligakupa-blama után.

