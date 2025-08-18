Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Premier League nyitófordulója a Diogo Jotára való emlékezéssel telt. A júliusban elhunyt futballista egykori klubjai, a Wolverhampton és a Liverpool is tisztelegtek Jota előtt, akinek özvegye, Rute Cardoso és a szülei, Isabel és Joaquim Silva is részt vettek a két mérkőzésen, és elérzékenyültek a megemlékezéseket látva.

Mint ismert, Diogo Jota és öccse, André Silva július 3-án egy közlekedési balesetben életüket vesztették. Azóta nem telt el olyan hét, hogy legalább egy-egy mérkőzésen ne emlékeztek volna meg a két futballistáról: gyászszünettel kezdődtek a meccsek, a fekete karszalagot viselő játékosok Jota jellegzetes gólörömeivel tisztelegtek elhunyt társuk előtt, a szurkolók pedig énekekkel és molinókkal.

A Wolverhampton szurkolói kitettek magukért, így tisztelegtek Jota előtt
A Wolverhampton szurkolói kitettek magukért, így tisztelegtek Jota előtt
Fotó: PA Wire/Nick Potts

Várható volt, hogy a Premier League első fordulójában sem lesz ez másképp, hiszen a portugál támadó halálakor a Liverpoolt erősítette, korábban pedig a Wolverhamptonnak is kulcsjátékosa volt. Így is lett, a Vörösök lelátói élőképpel készültek, a Bournemouth ellen 4-2-re megnyert találkozó előtt, közben és után is felcsendült a Jotának írt szurkolói dal, amelyet Mohamed Szalah is könnyek között hallgatott.

Jota özvegye és a szülei is ellátogattak Liverpoolba és Wolverhamptonba

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot elmondta, a megemlékezés azért is volt különleges, mert Jota családja, a szülei, Isabel és Joaquim Silva és özvegye, Rute Cardoso is részt vettek a pénteki meccsen.

Másnap pedig Wolverhampton felé vették az irányt, ahol a Manchester City vendégeskedett, és 4-0-ra nyert. A mérkőzés legszebb jelenetei már a kezdősípszó előtt lejátszódtak: a Farkasok szurkolói is lenyűgöző molinóval készültek, amely a gólját ünneplő Jotát ábrázolta.

A gesztus Jota családját is meghatotta. A Molineux Stadionban lefotózták a testvárpár könnyeivel küszködő szüleit és az elérzékenyült özvegyet. 

Diogo Jota szülei, Isabel (balról a második) és Joaquim Silva (középen), Ruben Neves (jobbról a második), illetve Rute Cardoso (jobbra), Jota felesége
Diogo Jota szülei, Isabel (balról a második) és Joaquim Silva (középen), Ruben Neves (jobbról a második), illetve Rute Cardoso (jobbra), Jota felesége
Fotó: Bradley Collyer / PA Wire

 

 

Luis Díaz Diogo Jota gólörömével ünnepelte első gólját a Bayern Münchenben
Szoboszlai és Kerkez is kezdett, váratlan hős mentette meg a Liverpoolt
Diogo Jota halála után hihetetlen dolgot tettek a Chelsea játékosai

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!