Mint ismert, Diogo Jota és öccse, André Silva július 3-án egy közlekedési balesetben életüket vesztették. Azóta nem telt el olyan hét, hogy legalább egy-egy mérkőzésen ne emlékeztek volna meg a két futballistáról: gyászszünettel kezdődtek a meccsek, a fekete karszalagot viselő játékosok Jota jellegzetes gólörömeivel tisztelegtek elhunyt társuk előtt, a szurkolók pedig énekekkel és molinókkal.

A Wolverhampton szurkolói kitettek magukért, így tisztelegtek Jota előtt

Fotó: PA Wire/Nick Potts

Várható volt, hogy a Premier League első fordulójában sem lesz ez másképp, hiszen a portugál támadó halálakor a Liverpoolt erősítette, korábban pedig a Wolverhamptonnak is kulcsjátékosa volt. Így is lett, a Vörösök lelátói élőképpel készültek, a Bournemouth ellen 4-2-re megnyert találkozó előtt, közben és után is felcsendült a Jotának írt szurkolói dal, amelyet Mohamed Szalah is könnyek között hallgatott.

Jota özvegye és a szülei is ellátogattak Liverpoolba és Wolverhamptonba

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot elmondta, a megemlékezés azért is volt különleges, mert Jota családja, a szülei, Isabel és Joaquim Silva és özvegye, Rute Cardoso is részt vettek a pénteki meccsen.

Másnap pedig Wolverhampton felé vették az irányt, ahol a Manchester City vendégeskedett, és 4-0-ra nyert. A mérkőzés legszebb jelenetei már a kezdősípszó előtt lejátszódtak: a Farkasok szurkolói is lenyűgöző molinóval készültek, amely a gólját ünneplő Jotát ábrázolta.

A gesztus Jota családját is meghatotta. A Molineux Stadionban lefotózták a testvárpár könnyeivel küszködő szüleit és az elérzékenyült özvegyet.