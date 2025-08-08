Live
A Real Madrid 22 éves angol válogatott középpályása látványos fizikai átalakuláson ment keresztül, miután nemrég vállműtéten esett át. Jude Bellingham az operáció után megkezdte rehabilitációját, és a közösségi médián keresztül osztotta meg rajongóival gyógyulásának első lépéseit – mindezt egy új, nagyon vékony fizikum és egy feltűnő heggel ékesített váll társaságában.

A műtét három héttel ezelőtt történt Londonban, miután Jude Bellingham több mint másfél évig küzdött egy makacs vállsérüléssel.

Real Madrid's English midfielder #05 Jude Bellingham reacts at the end the FIFA Club World Cup 2025 semifinal football match between France's Paris Saint-Germain and Spain's Real Madrid at the MetLife stadium in East Rutherford, New Jersey on July 9, 2025. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Jude Bellingham a klubvébén: nagyon sok izmot vesztett a Real-sztár
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Jude Bellingham látványosan lefogyott

A probléma 2023 novemberében kezdődött, amikor egy Rayo Vallecano elleni meccsen rosszul esett, és bal vállát kificamította. Bár a sztárjátékos hosszú ideig fájdalmak között is vállalta a játékot – gyakran rögzítéssel védve a sérült ízületet –, végül úgy döntött, hogy véget vet a szenvedésnek, és kés alá fekszik.

A rehabilitáció első napjairól készült videókban Bellingham fehér adidas sortban és felső nélkül látható, ahogy gumiszalaggal végez mobilitási gyakorlatokat, majd egy fizioterapeuta segítségével dolgozik a sérült váll mozgástartományának visszaszerzésén. 

A  klipben jól kivehető egy nagy heg, amely a hónaljától egészen a vállízület fölé húzódik.

Jude Bellingham szörnyen vékony lett
Fotó: Jude Bellingham/Instagram

A videós összefoglaló része volt Bellingham jamaicai pihenéséről szóló Instagram-posztnak. A bejegyzés kevesebb mint 24 óra alatt több mint 2 millió lájkot gyűjtött. Történetei között is megosztott egy részletet „(három héttel a műtét után) felirattal.

A műtét után közvetlenül Bellingham a következőket írta Instagramon:  

Köszönöm Andrew Wallace-nak és Susan Alexandernek, a csapatuknak és mindenkinek a Fortius Klinikán a szakszerű ellátást és vendégszeretetet. Köszönet Ivan Ortegának és Dr. Leyesnek, hogy utaztak és támogattak.  Végül pedig mindenkinek, aki jókívánságokat küldött – a visszatérés folyamata már elindult. Hamarosan találkozunk.

A várakozások szerint Bellingham kihagyja a 2025–26-os szezon elejét, rehabilitációja miatt akár novemberig is partvonalon maradhat, a fotókat lenézve jelenleg sok izmot vesztett, így lesz min dolgoznia. Ugyanakkor a játékos célja egyértelmű: minél előbb visszatérni. Lehetséges célpontként a Real Madrid október 19-i, Getafe elleni bajnoki mérkőzése merül fel, amelyet a második válogatott szünet után rendeznek.

