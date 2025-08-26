A gól nélküli első glasgow-i mérkőzés után a kazahsztáni visszavágón sem találtak be a csapatok a rendes játékidőben, majd a hosszabbításban sem, így tizenegyespárbaj döntött, melyben a kazah csapat kapusa, a 21 éves Temirlan Anarbekov három tizenegyest is kivédett, ezzel főszerepet vállalt abban, hogy a Kajrat Almati 3-2-re megnyerte a szétlövést.

A Kajrat Almati második kazah csapatként ott lesz a BL-ben

Fotó: X

Történelmet írt a kazah Kajrat Almati

A Kajrat Almati ezzel történelmet írt, ugyanis második kazah csapatként lesz főtáblás a BL-ben, ez először az Asztana FC-nek sikerült a 2015/16-os szezonban. A skót Celtic ősszel az Európa-liga főtábláján lesz érdekelt.

Komentatorzy w Kazachstanie to takie świry XD



SERIO POLECAM OBEJRZEC DO KOŃCA



Luis Mata (ex Zagłębie Lubin) i jego Kairat Ałmaty awansował do fazy ligowej Ligi Mistrzów pic.twitter.com/TcqZwGzLhT — Janek (@jaaanekj) August 26, 2025

A legrangosabb európai kupasorozat döntőjét Budapesten a Puskás Arénában rendezik május 30-án.

Bajnokok Ligája, selejtező, 4. (utolsó) forduló, visszavágók:

Kajrat Almati (kazah)-Celtic Glasgow (skót) 0-0 - tizenegyesekkel: 3-2