A Gyirmót hivatalos oldalán jelentette be, hogy a csapatban folytatja pályafutását Kalmár Zsolt. A 36-szoros magyar válogatott focista legutóbb a Fehérvár csapatában focizott.

Kalmár Zsolt az NB II-ben folytatja

Fotó: gyirmotfc.hu

Kalmár Zsolt sokszor volt sérült

A sérülések szempontjából nagyon peches Kalmár Zsolt Győrben nevelkedett, majd volt a Lipcse, a Frankfurt, a Bröndby, a Dunaszerdahely és a Fehérvár játékosa is, Gyirmóton a 13-as mezt kapa a 30 éves játékos.

A gyirmótiak szerint „a tapasztalt középpályás, legutóbbi sérülése, műtétje után felépült, hetek óta Gyirmóton készül, a szakmai stáb elégedett a munkájával, és társaival is remek viszonyt alakított ki”.

„Gyermekkorától kezdve ismerem Kázsét, aki tehetségével hamar kitűnt a társai közül. Fiatalon magyar bajnok lett az ETO-val, utána pedig remek külföldi csapatokban szerepelt, és a magyar válogatott stabil tagjává vált. Az elmúlt időszakban egy szerencsétlen sérüléshullám gátolta abban, hogy folyamatosan pályán lehessen, de remélhetően ennek a pechszériának vége lett. Kölcsönösen bízunk egymásban, korrekten átbeszéltük a lehetőségeinket, ha egészséges lesz, már pedig jelen állás szerint, szépen javul az állapota, hosszútávon számítunk rá. Kiváló labdarúgó, aki igazi vezére lehet csapatunknak” – mondta Horváth Cs. Attila, az NB III-ban szereplő Gyirmót FC Győr sportigazgatója.

A Gyirmót négy kör után vezeti a csoportját az NB III-ban, szerda este a Haladás ellen lép majd pályára.