Az Újpest FC hétfőn jelentette be, hogy életének 84. évében meghalt Káposzta Benő, a klub legendás focistája. Káposzta Benő hat bajnoki címet nyert a lila-fehérekkel, az 1966-os világbajnokságon pedig a válogatott alapembere volt.

Káposzta Benő a válogatott tagja volt az 1964-es tokiói olimpián, de mivel nem lépett pályára a végső győztes magyar csapatban, nem kapott olimpiai bajnoknak járó aranyérmet sem. 

Káposzta Benő, Újpest
Káposzta Benő 83 éves volt
Fotó: Török Attila

Meghalt Káposzta Benő, az Újpest legendája

Akkori csapatársa, a kapus Szentmihályi Antal sem tudta, hogy barátjának egészségügyi baja lenne.

Nem tudtam arról, hogy Benőnek bármiféle baja volt” 

– nyilatkozta a Borsnak az olimpiai bajnok bajnok kapus, majd megemlítette, hogy az olimpiai és A-válogatott közös edzőtáborozásai során egy szobában laktak. Ritka rendes srácként jellemezte az Újpesti Dózsában 272 tétmérkőzésen hét gólt szerzett hatszoros magyar bajnok néhai védőjátékost.

Az 1966-os angliai világbajnokságon, ahol együtt játszottunk átlagon felülit nyújtott"

– tette hozzá.

A másik lila-fehér legenda, az U23-as Eb-győztes Tóth András dicsérte Káposzta technikai képzettségét.

Amikor annak idején megjelentem az Újpesti Dózsa első edzésén, balszélsőt játszottam, és történetesen Benő volt az őrzöm. Sok kemény labdarúgóval hozott össze a sors pályafutásom során, és ő volt az egyik. Talán a fradista Dalnoki Jenőhöz hasoníthatnám, ám Káposzta sokkal technikásabb volt nála. Akkori mesterünk, Baróti Lajos az Internazionale klasszisához, Giacinto Facchettihoz hasonló, előretörő védőt játszatott vele. Annyit tudtam, hogy betegeskedett, kórházban is kezelték. Isten nyugosztalja” 

– nyilatkozta Tóth. 

Az európai ezüstcipős, olimpiai aranyérmes exújpesti Dunai Antal szintén a Borstól értesült a 19-szeres válogatott játékos halálhíréről.

Dunai Antal is sokat köszönhet Káposzta Benőnek
Fotó: Nagy Lajos/MTI

Hatékonyan állította meg az 1966-os vébén a brazil Jairzinhót, amikor a Baróti-válogatott 3-1-re nyert a dél-amerikaiak ellen, majd negyedöntőbe jutott. Benő a megbízhatóság mintapéldánya volt, indításai után többször kerültem gólhelyzetbe magyar bajnoki és válogatott meccseken egyaránt” 

– jegyezte meg Dunai.

 

 

