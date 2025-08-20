Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fábio, a brazil Fluminense kapusa lejátszotta pályafutása 1391. felnőtt tétmérkőzését. A szeptemberben már 45 éves kapus ezzel megdöntötte a legendás Peter Shilton 1997 óta fennálló rekordját.

A közép-európai idő szerint szerda hajnalban rendezett Fluminense-América de Cali labdarúgó Copa Sudamericana-nyolcaddöntőn (2-0) a hazaiak kapusa, Fábio a kezdőcsapat tagja volt, ezzel - a klub tájékoztatása szerint - a brazil játékos 1391. tétmérkőzésén lépett pályára, ami rekordnak számít.

kapus RJ - RIO DE JANEIRO - 08/19/2025 - 2025 LIBERTADORES CUP, FLUMINENSE x AMERICA DE CALI - Fabio, goalkeeper of Fluminense during the match against America de Cali at the Maracana stadium for the 2025 Libertadores Cup championship. Photo: Thiago Ribeiro/AGIF (Photo by Thiago Ribeiro / AGIF via AFP)
Rekorder lett a brazil kapus, nála többször senki sem lépett pályára
Fotó: THIAGO RIBEIRO / AGIF

A lefújás után Fábio meghatódva nyilatkozott a csúcsdöntésről.

Hálát adok Istennek, mert megengedte, hogy átéljem ezt a különleges pillanatot, és elérjem ezt a mérföldkövet. Nagy megelégedés számomra, hogy Fluminense-mezben döntöttem meg a rekordot - mondta Fábio, a Fluminense által közzétett nyilatkozatában.

A történelmi mérföldkő elérése után özönlöttek a gratulációk, a 45. születésnapját a jövő hónapban ünneplő brazil kapus pedig a mérkőzés után egy serleget és egy festményt kapott Mário Bittencourt elnöktől, valamint Mattheus Montenegro alelnöktől.

Mivel csapata a negyeddöntőbe jutott, Fábio hamarosan tovább növelheti tétmérkőzéseinek számát. Eddigi 28 éves profi pályafutása alatt az Uniao Bandeirante (30 mérkőzés), a Vasco da Gama (150), a Cruzeiro (976) és a Fluminense (235) játékosaként jutott el a nem mindennapi csúcsig.

Megdöntötte Peter Shilton rekordját a brazil kapus

Az eddigi rekordot az angol válogatott korábbi kapusa, Peter Shilton tartotta, aki 1966 és 1997 között 1390 tétmérkőzésen lépett pályára, s teljesítményét még a Guinness-rekordok könyve és számos statisztikai weboldal is elismerte. Shilton a Nottingham Foresttel nyert bajnoki címet 1978-ban, majd a következő két idényben a BEK-ben is diadalmaskodott az angol csapattal. A válogatottban 1970 és 1990 között 125 meccsen lépett pályára, amivel angol válogatottsági rekorder. Három vb-n (1982, 1986 és 1990) védett, de a legtöbben arról ismerik, hogy a bronzéremmel zárult mexikói világbajnokságon Diego Maradona neki rúgta az évszázad gólját, illetve ellene ütötte kézzel a kapuba az „Isten keze” néven emlegetett hírhedt gólt.

Férfi labdarúgásban legtöbb tétmérkőzésen pályára lépő játékosok:

  1. Fábio (1391 meccs)
  2. Peter Shilton (1390 meccs)
  3. Cristiano Ronaldo (1284 meccs)
  4. Rogério Ceni (1265 meccs)
  5. Frantisek Plánicka (1187 meccs)

Kapcsolódó cikkek:

„Óriási szégyen, totális sz.r” – Neymar kifakadt, miután megalázták őket
Megdöntik a futballtörténelem egyik legnagyobb világcsúcsát
Agyonverték Neymar csapatát, keservesen zokogott a brazil sztár – videó
Sallai Roland csapattársa lehet a világ egyik legjobb kapusa
Guinness-rekord született egy brazil bajnokin

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!