A közép-európai idő szerint szerda hajnalban rendezett Fluminense-América de Cali labdarúgó Copa Sudamericana-nyolcaddöntőn (2-0) a hazaiak kapusa, Fábio a kezdőcsapat tagja volt, ezzel - a klub tájékoztatása szerint - a brazil játékos 1391. tétmérkőzésén lépett pályára, ami rekordnak számít.

Rekorder lett a brazil kapus, nála többször senki sem lépett pályára

Fotó: THIAGO RIBEIRO / AGIF

A lefújás után Fábio meghatódva nyilatkozott a csúcsdöntésről.

„Hálát adok Istennek, mert megengedte, hogy átéljem ezt a különleges pillanatot, és elérjem ezt a mérföldkövet. Nagy megelégedés számomra, hogy Fluminense-mezben döntöttem meg a rekordot” - mondta Fábio, a Fluminense által közzétett nyilatkozatában.

Mais uma conquista inesquecível na sua carreira, ídolo!



Lenda de dois clubes gigantes do futebol brasileiro, multicampeão e viciado em bater recordes. Que orgulho ter você conosco, Fábio! Que honra viver tudo isso contigo. ❤️💚 pic.twitter.com/zHM1AztVAf — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 20, 2025

A történelmi mérföldkő elérése után özönlöttek a gratulációk, a 45. születésnapját a jövő hónapban ünneplő brazil kapus pedig a mérkőzés után egy serleget és egy festményt kapott Mário Bittencourt elnöktől, valamint Mattheus Montenegro alelnöktől.

Mivel csapata a negyeddöntőbe jutott, Fábio hamarosan tovább növelheti tétmérkőzéseinek számát. Eddigi 28 éves profi pályafutása alatt az Uniao Bandeirante (30 mérkőzés), a Vasco da Gama (150), a Cruzeiro (976) és a Fluminense (235) játékosaként jutott el a nem mindennapi csúcsig.

Megdöntötte Peter Shilton rekordját a brazil kapus

Az eddigi rekordot az angol válogatott korábbi kapusa, Peter Shilton tartotta, aki 1966 és 1997 között 1390 tétmérkőzésen lépett pályára, s teljesítményét még a Guinness-rekordok könyve és számos statisztikai weboldal is elismerte. Shilton a Nottingham Foresttel nyert bajnoki címet 1978-ban, majd a következő két idényben a BEK-ben is diadalmaskodott az angol csapattal. A válogatottban 1970 és 1990 között 125 meccsen lépett pályára, amivel angol válogatottsági rekorder. Három vb-n (1982, 1986 és 1990) védett, de a legtöbben arról ismerik, hogy a bronzéremmel zárult mexikói világbajnokságon Diego Maradona neki rúgta az évszázad gólját, illetve ellene ütötte kézzel a kapuba az „Isten keze” néven emlegetett hírhedt gólt.

Férfi labdarúgásban legtöbb tétmérkőzésen pályára lépő játékosok:

Fábio (1391 meccs) Peter Shilton (1390 meccs) Cristiano Ronaldo (1284 meccs) Rogério Ceni (1265 meccs) Frantisek Plánicka (1187 meccs)