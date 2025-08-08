Két vereség után az első NB I-es pontja, pontjai megszerzésének reményében lépett pályára az újonc Kazincbarcika, amelyik a hazai pályának kinevezett mezőkövesdi stadionban a DVSC-t fogadta. A találkozó főként a mindkét oldalon gólt eredményező kapusbakikról marad emlékezetes.

Gyollai Dániel (1) kért szót először a kapusbakik meccseén

Fotó: MTI/Vajda János

Jobban is kezdett a borsodi csapat, a gólt azonban mégis ők kapták a meccs első kapura lövéséből a 19. percben. Dzsudzsák indításával Szécsi Márk lépett ki középen, egy csellel becsapott két védőt, majd 18 méterről Gyollai Dániel kapus szemei közé lőtte a labdát, aki udvariasan mellé nyúlt, így 1-0-ra vezetett a Loki.

Egy percen belül egyenlíthetett volna a Barcika, de Kártik szólója után Varga Ádám jól zárta a rövid alsó sarkot. A 29. percben Baranyai megpattanó beadásáról csak centikkel maradt le Szabó Máté, így ismét maradt az 1-1. A 41. percben Kocsis esett el gyanús körülmények között a barcikai 16-oson belül, de a videobíró nem látott szabálytalanságot.

Az egyenlítés is kapusbaki után született

Az első félidő 1 perces ráadásában a korábbi debreceni játékos, Sós Bence hajította középre a labdát a bal oldalról, Varga Ádám nagyon rosszul jött ki a kapuból, Harojan pedig Lang és Batik között átcsúsztatta fölötte a labdát, megszerezve a Kazincbarcika történetének első hazai NB I-es gólját (1-1).

Az 53. percben ismét egy Dzsudzsák-beadás okozott zavart a hazai kapu előtt, Batik maradt le ezúttal nem sokkal a beadásról. A 61. percben Könyves forgatta meg a Loki-védőket, majd 14 méterről centikkel csavart a bal kapufa mellé.

Gyollai ismét főszerepben

A 63. percben Dzsudzsák tekert középre Bárány Donát felé, Gyollai jött ki a kapujából, ujjheggyel talán hozzá is ért, utána viszont biztos, hogy lerántotta Bárány Donátot. Hanyecz rögtön büntetőt ítélt, amit a VAR-kamionból pillanatokon belül meg is erősítettek. A büntetőt Dzsudzsák nagyon magabiztosn lőtte a bal alsó sarokba (1-2).

Válaszul a meccs előtt egy órával bejelentett korábbi zalaegerszegi csatár, Meshack Ubochioma becserélése után az első labda érintéséből majdnem egyenlített, csak Dacosta blokkja mentette meg a góltól a Loki kapuját.