2025 tavaszán a Kolorcity Kazincbarcika SC labdarúgócsapata történelmi sikert ért el, hiszen fennállása során először jutott fel az NB I-be. A Borsod vármegyei együttes az NB II-es bajnok Kisvárda mögött a második helyen végzett a másodosztályban, megelőzve a nagy múltú Vasast, amelynek így legalább még egy évet az élvonaltól távol kell töltenie.

A Kazincbarcika az előző idény végén feljutott az NB I-be

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Abszolút újoncok az NB I-ben – mi várhat a Kazincbarcikára?

Ha az 1980-as évekig visszamegyünk az időben, akkor nem sok olyan magyar klubcsapatot találunk, amelyek történetük során először jutottak fel az élvonalba. A Nyíregyháza Spartacus az 1980/1981-es idényben került fel először a legmagasabb osztályba, melyet követően négy évet töltött az NB I-ben a csapat, mielőtt újra az NB II-ben kellett folytatnia a küzdelmeket.

A Dunaferr csapata 25 évvel ezelőtt írt történelmet, amikor óriási meglepetésre NB I-es címet nyert. Az 1952-ben Sztálinvárosi Vasmű Építők néven alapított dunaújvárosiak ugyan az 1950-es években már szerepeltek az NB I-ben, de Dunaferr SE néven 1998-ban jutottak fel először.

A klub első nekifutásra ötödik lett, majd másodikra bajnoki címet szerzett, és kis híján a Bajnokok Ligája csoportkörében is szerepelhetett.

2001-ben a második helyen végezett a dunaújvárosi egyesület a Ferencváros mögött, majd 2003-ban kiesett az NB I-ből. Ekkor a Dunaferr cég beszüntette a férfi labdarúgócsapat támogatását, és az együttes 2004-ben nem tudott visszakerülni a 16 csapatos NB I-be.

A Dunaferr 2000-ben történelmet írt az NB I megnyerésével

Fotó: Wikimedia Commons

A Puskás Akadémia labdarúgócsapatát mindössze 13 évvel ezelőtt, 2012-ben alapították. A felcsúti klub egy évvel később már történelmi pillanatot élhetett át, ugyanis 2013. július 26-án Pápán először vonult ki NB I-es csapatként a pályára. Első élvonalbeli idényében a Puskás kivívta a bennmaradást, 2016 tavaszán azonban kiesett, de egy év után feljutott, azóta stabil tagja, sőt élcsapata az NB I-nek. Hornyák Zsolt 2019-es kinevezése óta gyakorlatilag szárnyal a csapat, a felvidéki származású trénerrel kétszer lett ezüstérmes, az irányításával negyedik helynél rosszabb pozícióban még nem végzett.