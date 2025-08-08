2025 tavaszán a Kolorcity Kazincbarcika SC labdarúgócsapata történelmi sikert ért el, hiszen fennállása során először jutott fel az NB I-be. A Borsod vármegyei együttes az NB II-es bajnok Kisvárda mögött a második helyen végzett a másodosztályban, megelőzve a nagy múltú Vasast, amelynek így legalább még egy évet az élvonaltól távol kell töltenie.
Ha az 1980-as évekig visszamegyünk az időben, akkor nem sok olyan magyar klubcsapatot találunk, amelyek történetük során először jutottak fel az élvonalba. A Nyíregyháza Spartacus az 1980/1981-es idényben került fel először a legmagasabb osztályba, melyet követően négy évet töltött az NB I-ben a csapat, mielőtt újra az NB II-ben kellett folytatnia a küzdelmeket.
A Dunaferr csapata 25 évvel ezelőtt írt történelmet, amikor óriási meglepetésre NB I-es címet nyert. Az 1952-ben Sztálinvárosi Vasmű Építők néven alapított dunaújvárosiak ugyan az 1950-es években már szerepeltek az NB I-ben, de Dunaferr SE néven 1998-ban jutottak fel először.
A klub első nekifutásra ötödik lett, majd másodikra bajnoki címet szerzett, és kis híján a Bajnokok Ligája csoportkörében is szerepelhetett.
2001-ben a második helyen végezett a dunaújvárosi egyesület a Ferencváros mögött, majd 2003-ban kiesett az NB I-ből. Ekkor a Dunaferr cég beszüntette a férfi labdarúgócsapat támogatását, és az együttes 2004-ben nem tudott visszakerülni a 16 csapatos NB I-be.
A Puskás Akadémia labdarúgócsapatát mindössze 13 évvel ezelőtt, 2012-ben alapították. A felcsúti klub egy évvel később már történelmi pillanatot élhetett át, ugyanis 2013. július 26-án Pápán először vonult ki NB I-es csapatként a pályára. Első élvonalbeli idényében a Puskás kivívta a bennmaradást, 2016 tavaszán azonban kiesett, de egy év után feljutott, azóta stabil tagja, sőt élcsapata az NB I-nek. Hornyák Zsolt 2019-es kinevezése óta gyakorlatilag szárnyal a csapat, a felvidéki származású trénerrel kétszer lett ezüstérmes, az irányításával negyedik helynél rosszabb pozícióban még nem végzett.
2018 tavaszán a Kisvárda először jutott fel a labdarúgó NB I-be, ahol egészen 2024-ig megőrizte a tagságát. Ekkor újra a másodosztályba zuhant a klub, de ott mindössze egyetlen idényt töltött, ugyanis bajnokként, éppen a Kazincbarcikával együtt jutott fel az élvonalba.
Az említett csapatokhoz 2025 tavaszán csatlakozott a Kazincbarcika, a borsodiak ekkor írtak történelmet, hiszen fennállásuk során először vívták ki az NB I-es szereplés jogát. A klub a bravúros második helyet érte el, egy ponttal megelőzve a Pintér Attila vezette Vasast, ám előreláthatólag nagyon nehéz idény vár rá a legmagasabb szinten. Rengeteg új játékos érkezett ugyan a csapathoz, de hatalmas volt a jövés-menés a nyáron, a keret jelentős része kicserélődött.
Erős Gábor vezetőedző után Koszta Péter sportigazgató is távozott, ráadásul azt is hátrányként lehet említeni, hogy a Barcika a hazai meccseit nem játszhatja a Kolorcity Arénában,
mert a stadion nem kapott NB I-es licencet. Ez a probléma várhatóan tavasszal oldódhat meg, addig Mezőkövesden kell albérletben pályára lépnie az újoncnak a hazai találkozóin. A bennmaradáshoz óriási bravúr kell, ráadásul a sorsolás sem volt túl kegyes az együtteshez, hiszen a Kazincbarcika az első két fordulóban a Ferencváros és a Puskás Akadémia vendégeként kezdett. Az NB I abszolút újonca a Fraditól 3-0-ra, a felcsútiaktól 2-1-re kapott ki, a következő körben pedig a Debrecent fogadja Mezőkövesden. Ez lesz a szezonbeli első „hazai” meccse a klubnak, ám a hazai pálya előnyét a csapat nem élvezheti, egyelőre kérdéses, hogyan alkalmazkodnak a játékosok az új környezethez.
Kondás Elemér, a Debrecennel kétszeres magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa-győztes edző játékosként hosszú éveken át futballozott a Kazincbarcikánál, amelyről szép emlékeket őriz, egy alkalommal még az NB I-es feljutáshoz is közel állt a klubbal.
„1986 és 1993 között futballoztam a Kazincbarcikánál, 90-ben osztályozót játszottunk a Honvéddal a feljutásért. Nagyon közel volt a bravúr, ugyanis Budapesten 1-0-ra kaptunk ki, a visszavágón pedig már a 2. percben ledolgoztuk a hátrányunkat. Végül 2-2 lett az a meccs, így a kispestiek 3-2-es összesítéssel tudták megőrizni NB I-es tagságukat. Alaposan megnehezítettük a dolgát a Honvédnak, amely akkoriban tele volt válogatott labdarúgókkal, és végül így osztályozón keresztül tudott bennmaradni az élvonalban” – mondta az Origo Sportnak Kondás Elemér, akit nagyszerű érzéssel tölt el, hogy egykori klubja történelmet írt a feljutással idén tavasszal.
„Szurkoltam is nekik, hogy jussanak fel, de most nincsenek könnyű helyzetben, mert rengeteg változás volt a nyáron a keretükben, ráadásul a legerősebb csapatok ellen kezdték a szezont.
A Fraditól és a Puskás Akadémiától persze nem szégyen kikapni, de a dolgukat az is nehezíteni fogja, hogy nem otthon, hanem albérletben kell játszaniuk. Ez minden csapatnak nehézséget jelentett a múltban, amelyik ilyen helyzetbe került.
A hazai pálya előnye rengeteget számít” – tette hozzá a korábbi sikeredző, aki nehezen tudja eldönteni, hogy a harmadik fordulóban melyik csapatnak szurkoljon, hiszen a Kazincbarcikához és a Debrecenhez is ezer szállal kötődik.
„Játékosként a Barcikánál töltöttem több időt, 7 évet, a Lokinál kevesebbet, viszont ott meg kis megszakítással 2001-től 18 évet töltöttem el edzőként, ezért nehéz választani” – árulta el a szakember, majd azt is elmondta, mire számít a Kazincbarcikától az NB I-ben.
„A bennmaradásról még korai beszélni két forduló elteltével. A jó kezdés nagyon fontos lenne, de most nem úgy néz ki, hogy ez az újoncnak össze tudna jönni. A DVSC elleni is egy nagyon nehéz meccs lesz, ők is átalakulóban vannak, de összességében egy rutinosabb csapat, amely szerintem be fogja húzni ezt a meccset.
Három vereséggel már nehéz helyzetben lenne a Barcika, mert egy ilyen negatív spirálból nem egyszerű kijönni. Nyilván mindent meg fognak tenni azért, hogy minél több pontot gyűjtsenek, de nagyon küzdelmes idény áll előttük.
Ha egy stabil csapatról beszélnénk, akkor az más volna, de ugye nagyon sokan elmentek, a keret kicserélődött, a csapatépítéshez pedig idő kell. Mire összeállhat a dolog, addigra már lehet, hogy elmennek a meccsek, és a kedvezőbb sorsolás is jó lett volna, mert a jó kezdés önbizalmat tud adni a játékosoknak a folytatáshoz” – tette hozzá a Kazincbarcika esélyeivel kapcsolatban Kondás Elemér.
Az NB I-ben egyedüliként pont nélkül álló Kazincbarcika legközelebb a harmadik forduló pénteki nyitómérkőzésén lép pályára. Az újonc története első hazai élvonalbeli összecsapására készül a veretlen Debrecen ellen, viszont a hajdúságiakat Mezőkövesden fogadja majd.