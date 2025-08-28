Mint ismert, a labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Kecskemét két napja tudatta, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott a csapat vezetőedzőjével, a korábbi 97-szeres magyar válogatott Gera Zoltánnal.

Tímár Krisztiánra vár a feladat, hogy csodát tegyen Kecskeméten

Fotó: Kecskemeéti TE

Timár Krisztián lett a Kecskemét edzője

A KTE a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Gera Zoltánt Tímár Krisztián váltja a kispadon.

Nagyon megtisztelő volt a KTE megkeresése, szimpatikus az a jövőkép, amelyet a klubvezetés felvázolt. Nem kellett sokat gondolkodnom

– nyilatkozta a klub honlapján a tréner.

Hozzátette, többször játszott a csapataival a Kecskemét ellen, amely mindig nehéz, masszív ellenfél volt. Az utóbbi időben „valami félrecsúszott”, de a csapattal és a vezetéssel újra sikeres pályára szeretnének állni, és elérni a kitűzött célokat.

„Új csapat van kialakulóban, amelynek a régi, nagy eredmények árnyékából kinőve kell megtalálnia a saját, ugyancsak sikeres útját. Az intenzív edzésmunkában és egy agresszív, szervezett csapatban hiszek, amely egységes, és mindig a győzelemre törekszik” – magyarázta.

Tímár – aki a kedden menesztett Gera Zoltán helyét vette át – korábban volt az ETO FC Győr szakvezetője, idén pedig a Kecskemét már a harmadik csapata. Április elején távozott Nyíregyházáról, egy hét múlva kinevezték a Fehérvár FC-nél, de ott csak hat mérkőzés jutott neki, mert kiestek az élvonalból. A nyírségiekkel tavaly feljutottak az első osztályba, a Magyar Kupában pedig elődöntősök voltak.

A Kecskemét öt forduló után két győzelemmel és három vereséggel kilencedik a másodosztály tabelláján.