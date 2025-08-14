Live
Az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő AS Roma ajánlatot tett a Manchester Unitednek az angol válogatott Jadon Sanchóért. A Farkasok 20 millió fontos szerezhetik meg a Vörös Ördögök kegyvesztett angol támadóját.

Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró a közösségi oldalán számolt be róla, hogy a Serie A-ban szereplő AS Roma 20 millió fontos ajánlatot tett a Manchester United kegyvesztett játékosáért, az angol válogatott Jadon Sanchóért. 

Kegyvesztett, Jadon Sancho of Manchester United celebrates after scoring during the friendly football match between Manchester United and Arsenal at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, on July 22, 2023. (Photo by Leonardo Munoz / AFP)
Jadon Sancho kegyvesztett játékos lett Manchesterben
Fotó: Leonardo Munoz/AFP

Romano hangsúlyozza, hogy az olasz csapat kötelező vételi opcióval kölcsönvenné az angol támadót. 

Romában köthet ki a Manchester United kegyvesztett támadója

A The Athletic azt írja, hogy a két klub között a tárgyalások egyelőre kezdeti szakaszban járnak, és egyelőre még Sancho sem jelezte, hogy nyitott lenne az átigazolásra.

A 25 éves angol válogatott támadót egyébként nagyon szeretné leigazolni a török Besiktas. A csapat szurkolói annyira belelkesültek, amikor kiderült, hogy Sancho is az átigazolási célpontok között van, hogy a játékos egy Instagramra feltöltött képe alá több mint 5 millió hozzászólást írta. 

Azonban angol sajtóértesülések szerint Sancho nem szeretne Törökországban futballozni, sokkal szívesebben menne Olaszországba. 

