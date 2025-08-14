Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró a közösségi oldalán számolt be róla, hogy a Serie A-ban szereplő AS Roma 20 millió fontos ajánlatot tett a Manchester United kegyvesztett játékosáért, az angol válogatott Jadon Sanchóért.

Jadon Sancho kegyvesztett játékos lett Manchesterben

Fotó: Leonardo Munoz/AFP

Romano hangsúlyozza, hogy az olasz csapat kötelező vételi opcióval kölcsönvenné az angol támadót.

Romában köthet ki a Manchester United kegyvesztett támadója

A The Athletic azt írja, hogy a két klub között a tárgyalások egyelőre kezdeti szakaszban járnak, és egyelőre még Sancho sem jelezte, hogy nyitott lenne az átigazolásra.

A 25 éves angol válogatott támadót egyébként nagyon szeretné leigazolni a török Besiktas. A csapat szurkolói annyira belelkesültek, amikor kiderült, hogy Sancho is az átigazolási célpontok között van, hogy a játékos egy Instagramra feltöltött képe alá több mint 5 millió hozzászólást írta.

Azonban angol sajtóértesülések szerint Sancho nem szeretne Törökországban futballozni, sokkal szívesebben menne Olaszországba.