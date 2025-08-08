Live
Vasárnap délután négy órától az angol bajnok Liverpool az FA-kupa-győztes Crystal Palace-szal csap össze a londoni Wembley Stadionban sorra kerülő Szuperkupa-mérkőzésen. A Szoboszlai Dominiket, Pécsi Ármint és Kerkez Milost soraiban tudó liverpooli csapat remek hangulatban készül a vasárnapi mérkőzésre, amit egy videó is bizonyít, melyen Kerkez látható, aki a csapat másik nyári szerzeményével, a holland válogatott Jeremie Frimponggal táncol.

A bajnoki címvédő Liverpool nagy átalakításon ment keresztül a nyári átigazolási időszakban. A támadósorba 125 millió euróért érkezett a német válogatott Florian Wirtz, 95 millióért a francia Hugo Ekitiké, 40 millió euróért a holland válogatott Jeremie Frimpong, valamint 47 millió euróért a magyar válogatott Kerkez Milos. És persze, a Puskás Akadémiától igazolt Pécsi Ármin is, aki az idei szezont valószínűleg az U21-es csapatnál tölti majd. 

Kerkez, Wirtz, Liverpool's German midfielder #07 Florian Wirtz (L) and Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez warm up ahead of the second of two pre season friendly football matches between Liverpool and Athletic Bilbao at Anfield in Liverpool, north west England on August 4, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP)
Florian Wirtz és Kerkez Milos is óriási fogás volt a Liverpoolnak
Fotó: Darren Staples/AFP

Többnyire a támadók kapják a legnagyobb rivaldafényt, azonban a jobb szélen Frimpong, a bal oldalon pedig Kerkez hozhat majd új lendületet a Liverpool széljátékába. A jelek szerint a klub két nyári szerzeménye tökéletes beilleszkedett a csapatba és nagyon úgy tűnik, hogy egymást is remekül megértik. 

Kerkez és Frimpong közös tánccal hangoltak

A vasárnap délutáni mérkőzésen vélhetően Kerkez és Frimpong is kezdeni fog, utóbbi szereplése azért is biztos, mert az északír Conor Bradley sérüléssel bajlódik. 

A Liverpool jó hangulatban készül a Crystal Palace elleni találkozóra, az internetre ugyanis kikerült egy videó, amelyben látható, hogy a villámgyors holland szélső táncolni tanítja Kerkez a csapat konditermi foglalkozásán. 

A Liverpool története során 25. alkalommal játszik a Szuperkupáért, eddig 11-szer hódította el a trófeát, legutóbb 2022-ben. 

A Crystal Palace és a Liverpool mindössze egyszer mérkőzött meg egymással semleges helyszínen, 1990-ben az FA-kupa elődöntőjében a Villa Parkban 4-3-ra nyert a dél-londoni csapat. 

