A bajnoki címvédő Liverpool nagy átalakításon ment keresztül a nyári átigazolási időszakban. A támadósorba 125 millió euróért érkezett a német válogatott Florian Wirtz, 95 millióért a francia Hugo Ekitiké, 40 millió euróért a holland válogatott Jeremie Frimpong, valamint 47 millió euróért a magyar válogatott Kerkez Milos. És persze, a Puskás Akadémiától igazolt Pécsi Ármin is, aki az idei szezont valószínűleg az U21-es csapatnál tölti majd.

Florian Wirtz és Kerkez Milos is óriási fogás volt a Liverpoolnak

Fotó: Darren Staples/AFP

Többnyire a támadók kapják a legnagyobb rivaldafényt, azonban a jobb szélen Frimpong, a bal oldalon pedig Kerkez hozhat majd új lendületet a Liverpool széljátékába. A jelek szerint a klub két nyári szerzeménye tökéletes beilleszkedett a csapatba és nagyon úgy tűnik, hogy egymást is remekül megértik.

Kerkez és Frimpong közös tánccal hangoltak

A vasárnap délutáni mérkőzésen vélhetően Kerkez és Frimpong is kezdeni fog, utóbbi szereplése azért is biztos, mert az északír Conor Bradley sérüléssel bajlódik.

A Liverpool jó hangulatban készül a Crystal Palace elleni találkozóra, az internetre ugyanis kikerült egy videó, amelyben látható, hogy a villámgyors holland szélső táncolni tanítja Kerkez a csapat konditermi foglalkozásán.

Look at what Frimpong has got Kerkez doing😭 pic.twitter.com/hb63RdNwxu — Big Mike (@mrasamoahhh) August 7, 2025

A Liverpool története során 25. alkalommal játszik a Szuperkupáért, eddig 11-szer hódította el a trófeát, legutóbb 2022-ben.

A Crystal Palace és a Liverpool mindössze egyszer mérkőzött meg egymással semleges helyszínen, 1990-ben az FA-kupa elődöntőjében a Villa Parkban 4-3-ra nyert a dél-londoni csapat.