A Premier League első fordulójának egyik legemlékezetesebb pillanata nem a pályán, hanem a BBC legendás futballműsorában, a Match of the Day-ben történt, amikor a korábbi angol válogatott csatár, Alan Shearer óriási bakit vétett, ugyanis Kerkez Milost hibáztatta Bournemouth első góljáért – annak ellenére, hogy a magyar védő ekkor már a kispadon ült.

Kerkez Milos minden bizonnyal csak egy jót nevetett a nem mindennapi bakin

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Kerkez Milos volt a hatalmas baki elszenvedője

Mint ismert, a Liverpool 4-2-re győzte le a Bournemouth csapatát a Premier League új idényének nyitómeccsén, ahol a vendégek támadója, Antoine Semenyo remekelt, két gólt szerzett.

Az első Semenyo-gól elemzésénél Shearer – a BBC elemzője – Kerkez Milos helyezkedését bírálta: szerinte Kerkez túl támadóan helyezkedett, és öt-hat métert lemaradt Semenyóról. Csakhogy ekkor valójában már Andy Robertson, Kerkez friss cseréje foglalta el a balhátvéd posztot,

a magyar védőt Arne Slot vezetőedző már öt perccel korábban lecserélte, éppen azért, hogy elkerülje a kiállítást a sárga lapja miatt.

Az adás grafikai elemei is Kerkezt tüntették fel hibázóként, miközben Robertson volt a pályán a gólszerzés pillanatában. Az élő közvetítésben Mark Chapman műsorvezető és Wayne Rooney sem javította ki Shearert – így a téves elemzés adásba került.

Shearer on MOTD: “They're very vulnerable, particularly down the sides in behind either full-back.

There's Kerkez, he's on the way to attack when they haven't even got possession. That means he's five or six yards out of position."

Prior to this point Kerkrz had been subbed…🤯😵‍💫 pic.twitter.com/fHJuBVzOr0 — 𝙿𝚊𝚞𝚕 𝙶𝚒𝚐𝚜𝚢 (@paulgigsy) August 17, 2025

A nézők azonnal kiszúrták az ordító hibát, és pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát a Shearer-blama. „Shearer Kerkezt hibáztatta az első Bournemouth-gólnál, de ő már nem is volt a pályán” – írták többen, mások ironikusan gratuláltak az elemzőknek az „alapos” munkához.

Ez volt az első adás az új arculattal: az évtizedeken át a műsort vezető Gary Lineker távozása után Mark Chapman vette át a stafétát, Wayne Rooney pedig szakértőként csatlakozott a stábhoz. A nézői visszajelzések vegyesek voltak az új formátum kapcsán.

Alan Shearer bakija jól mutatja, hogy még a legnagyobb szakértők is hibázhatnak élő adásban – főleg, ha nem pontosan követik a pályán zajló cseréket és eseményeket. A közösségi médiában nem kímélték a legendás csatárt.

A meccs után a Liverpool menedzsere, Arne Slot elárulta, hogy Kerkez lecserélése taktikai döntés volt, elsősorban a sárga lapja miatt, és azért, hogy elkerülje a kiállítást.

Szoboszlai Dominikék legközelebb jövő hétfőn a Newcastle United otthonában lépnek pályára, míg Bournemouth a Wolves ellen folytatja a Premier League menetelését.