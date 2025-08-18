Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brüsszel retteg a békétől: Zelenszkij megérkezett Washingtonba

Link másolása
Vágólapra másolva!
Alan Shearer hatalmas bakija a Match of the Day adásában. Az angol focilegenda Kerkez Milost hibáztatta, amikor már nem is volt a pályán a Liverpoolban a Bournemouth elleni 4-2-re megnyert PL-meccsen.

A Premier League első fordulójának egyik legemlékezetesebb pillanata nem a pályán, hanem a BBC legendás futballműsorában, a Match of the Day-ben történt, amikor a korábbi angol válogatott csatár, Alan Shearer óriási bakit vétett, ugyanis Kerkez Milost hibáztatta Bournemouth első góljáért – annak ellenére, hogy a magyar védő ekkor már a kispadon ült.

Kerkez Milos, Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez reacts during the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos minden bizonnyal csak egy jót nevetett a nem mindennapi bakin 
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Kerkez Milos volt a hatalmas baki elszenvedője

Mint ismert, a Liverpool 4-2-re győzte le a Bournemouth csapatát a Premier League új idényének nyitómeccsén, ahol a vendégek támadója, Antoine Semenyo remekelt, két gólt szerzett.

Az első Semenyo-gól elemzésénél Shearer – a BBC elemzője – Kerkez Milos helyezkedését bírálta: szerinte Kerkez túl támadóan helyezkedett, és öt-hat métert lemaradt Semenyóról. Csakhogy ekkor valójában már Andy Robertson, Kerkez friss cseréje foglalta el a balhátvéd posztot,

 a magyar védőt Arne Slot vezetőedző már öt perccel korábban lecserélte, éppen azért, hogy elkerülje a kiállítást a sárga lapja miatt.

Az adás grafikai elemei is Kerkezt tüntették fel hibázóként, miközben Robertson volt a pályán a gólszerzés pillanatában. Az élő közvetítésben Mark Chapman műsorvezető és Wayne Rooney sem javította ki Shearert – így a téves elemzés adásba került.

A nézők azonnal kiszúrták az ordító hibát, és pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát a Shearer-blama. „Shearer Kerkezt hibáztatta az első Bournemouth-gólnál, de ő már nem is volt a pályán” – írták többen, mások ironikusan gratuláltak az elemzőknek az „alapos” munkához.

Ez volt az első adás az új arculattal: az évtizedeken át a műsort vezető Gary Lineker távozása után Mark Chapman vette át a stafétát, Wayne Rooney pedig szakértőként csatlakozott a stábhoz. A nézői visszajelzések vegyesek voltak az új formátum kapcsán.

Alan Shearer bakija jól mutatja, hogy még a legnagyobb szakértők is hibázhatnak élő adásban – főleg, ha nem pontosan követik a pályán zajló cseréket és eseményeket. A közösségi médiában nem kímélték a legendás csatárt.

A meccs után a Liverpool menedzsere, Arne Slot elárulta, hogy Kerkez lecserélése taktikai döntés volt, elsősorban a sárga lapja miatt, és azért, hogy elkerülje a kiállítást.

Szoboszlai Dominikék legközelebb jövő hétfőn a Newcastle United otthonában lépnek pályára, míg Bournemouth a Wolves ellen folytatja a Premier League menetelését.

Olyat tettek a szurkolók, hogy Jota szülei és özvegye elsírták magukat
Torghelle Sándor figyelmeztette a Liverpool magyar szurkolóit
Letartóztatásba került a Liverpool meccsén rasszista botrányt okozó szurkoló
Luis Díaz Diogo Jota gólörömével ünnepelte első gólját a Bayern Münchenben
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!