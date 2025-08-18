Live
Arne Slot, a Liverpool labdarúgócsapatának vezetőedzője dicsérte, de egyben bírálta is Kerkez Milost az angol bajnok pénteki Premier League-mérkőzése után. Kerkez 60 percet töltött a pályán korábbi csapata ellen.

A Premier League első fordulójának pénteki nyitó mérkőzését követően még mindig nem maradunk hírek nélkül a címvédő Liverpool magyar játékosait illetően. A Bournemouth elleni 4-2-es győzelemből Szoboszlai Dominik mellett a nyáron érkezett, éppen a pénteki riválistól igazolt Kerkez Milos is a kezdőben kapott helyet. A bal oldali védőt a 60 percben hívta le a pályáról Arne Slot vezetőedző, amikor a magyar játékosnak már volt egy sárga lapja.

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) tackles Bournemouth's English defender #15 Adam Smith (L) during the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milossal ellenfélként találkozni a pályán sosem öröm
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A holland szakember a klub honlapján beszélt a Bournemouth ellen 4-2-re megnyert találkozón bemutatkozott új igazolásokról, köztük persze Kerkezről is.

Jó, hogy ilyen Kerkez, de...

„Kerkez Milos minden párharcba úgy megy bele, mintha az élete múlna rajta, ami egy nagyszerű tulajdonság, de ha egy olyan jó szélső ellen játszol, mint Antoine Semenyo, és már van egy sárga lapod, az kockázatos. Különösen akkor, ha tudod, hogy Andy Robertson is velünk van, ez a magyarázat a cseréjére” – mondta Arne Slot Kerkez Milosról, talán arra utalva, hogy miután egy már sokszor bizonyító klublegenda Kerkez egyik posztriválisa, könnyen elveszítheti a helyét a kezdőben, ha nem lesz fegyelmezettebb.

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset a Liverpoolban, míg a kapus Pécsi Ármint nem nevezték az idénynyitóra. A Liverpool a Premier League 2. fordulójában augusztus 25-én a Newcastle United vendége lesz.

