A Premier League első fordulójának pénteki nyitó mérkőzését követően még mindig nem maradunk hírek nélkül a címvédő Liverpool magyar játékosait illetően. A Bournemouth elleni 4-2-es győzelemből Szoboszlai Dominik mellett a nyáron érkezett, éppen a pénteki riválistól igazolt Kerkez Milos is a kezdőben kapott helyet. A bal oldali védőt a 60 percben hívta le a pályáról Arne Slot vezetőedző, amikor a magyar játékosnak már volt egy sárga lapja.

Kerkez Milossal ellenfélként találkozni a pályán sosem öröm

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A holland szakember a klub honlapján beszélt a Bournemouth ellen 4-2-re megnyert találkozón bemutatkozott új igazolásokról, köztük persze Kerkezről is.

Jó, hogy ilyen Kerkez, de...

„Kerkez Milos minden párharcba úgy megy bele, mintha az élete múlna rajta, ami egy nagyszerű tulajdonság, de ha egy olyan jó szélső ellen játszol, mint Antoine Semenyo, és már van egy sárga lapod, az kockázatos. Különösen akkor, ha tudod, hogy Andy Robertson is velünk van, ez a magyarázat a cseréjére” – mondta Arne Slot Kerkez Milosról, talán arra utalva, hogy miután egy már sokszor bizonyító klublegenda Kerkez egyik posztriválisa, könnyen elveszítheti a helyét a kezdőben, ha nem lesz fegyelmezettebb.

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset a Liverpoolban, míg a kapus Pécsi Ármint nem nevezték az idénynyitóra. A Liverpool a Premier League 2. fordulójában augusztus 25-én a Newcastle United vendége lesz.