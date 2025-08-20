A 21 éves magyar válogatott Kerkez Milos a játékostársak szavazatai alapján érdemelte ki az elismerést. A három tagú védelemben rajta kívül a liverpooli Virgi van Dijk és a Nottingham Forest sztárja, Matz Sels kapott helyet.

Kerkez Milos még a Bournemouth játékosaként vívta ki a helyét az álomcsapatban

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Kerkez Milos a PL álomcsapatában

Kerkez a Premier League előző idényében még a Bournemouth futballistájaként nyújtott kiemelkedő teljesítményt, ennek is köszönhetően szerződtette nyáron a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool. Az álomtizenegybe négy új csapattársa is bekerült, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch és Mohamed Szalah személyében.

A liverpooli négyes mellett az Arsenal három játékossal képviselteti magát, mégpedig Declan Rice, Gabriel Magelhaes, és William Saliba révén. A Nottingham Forestből az említett Sels mellett a csatár Chris Wood is bekerült a csapatba, ami a Newcastle Unitedből elvágyódó svéd csatárral, Alexander Isakkal lett teljes.

A szavazáson az Év játékosa már harmadik alkalommal a liverpooli Mohamed Szalah lett. Kerkezt a legjobb fiatal játékos díjára is jelölték, ebben a kategóriában viszont Morgan Rogers (Aston Villa) diadalmaskodott.



