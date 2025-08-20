Live
Kedden osztották ki az előző Premier League idény különdíjait, és magyar érdekeltség is volt. Kerkez Milos bekerült az Év csapatába az angol profi labdarúgók szervezeténél (PFA).

A 21 éves magyar válogatott Kerkez Milos a játékostársak szavazatai alapján érdemelte ki az elismerést. A három tagú védelemben rajta kívül a liverpooli Virgi van Dijk és a Nottingham Forest sztárja, Matz Sels kapott helyet.

(Files) Bournemouth's Hungarian defender #03 Kerkez Milos celebrates scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Bournemouth at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on November 30, 2024. Liverpool on Thursday, June 26, announced they had completed the £40 million ($55 million) signing of Bournemouth defender Milos Kerkez. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos még a Bournemouth játékosaként vívta ki a helyét az álomcsapatban
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Kerkez Milos a PL álomcsapatában

Kerkez a Premier League előző idényében még a Bournemouth futballistájaként nyújtott kiemelkedő teljesítményt, ennek is köszönhetően szerződtette nyáron a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool. Az álomtizenegybe négy új csapattársa is bekerült, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch és Mohamed Szalah személyében.

A liverpooli négyes mellett az Arsenal három játékossal képviselteti magát, mégpedig Declan Rice, Gabriel Magelhaes, és William Saliba révén. A Nottingham Forestből az említett Sels mellett a csatár Chris Wood is bekerült a csapatba, ami a Newcastle Unitedből elvágyódó svéd csatárral, Alexander Isakkal lett teljes.

A szavazáson az Év játékosa már harmadik alkalommal a liverpooli Mohamed Szalah lett. Kerkezt a legjobb fiatal játékos díjára is jelölték, ebben a kategóriában viszont Morgan Rogers (Aston Villa) diadalmaskodott.


 

 

