Kerkez Milos érkezésével a balhátvéd poszt túltelítetté vált Liverpoolban, ugyanis a magyar válogatott játékos mellett Andy Robertson és Konsztandínosz Cimikasz is szerepel még a keretben, a hírek szerint pedig utóbbira már nem igazán tart igényt Arne Slot.
Az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano szerint a 28 éves görög védő nyitott az új kihívásokra, és Anglián belül képzeli el a jövőjét. Állítólag a Nottingham Forest már korábban is érdeklődött iránta, így nem kizárt, hogy az előző idény meglepetéscsapatánál folytatja majd a pályafutását – írta meg a Magyar Nemzet.
Mindez egyébként ellentmond Cimikasz korábbi nyilatkozatának, ugyanis Kerkez szerződtetése után a görög védő azt mondta, meg fog harcolni a helyéért Liverpoolban.
Itt vagyok a futball Broadway-én. Inkább játszom 27-29 meccset egy ilyen csapatban, mint 40-et egy másik bajnokságban.
Öt éve vagyok itt, mindig boldog voltam azokkal a játékosokkal, akik mellett futballozhattam és azzal a mezzel, amit viselhettem” – mondta korábban Cimikasz.
Az mindenesetre a 28 éves balhátvéd távozására utalhat, hogy Slot a Crystal Palace elleni angol Szuperkupa-döntőben a keretbe sem nevezte Cimikaszt.
A 41-szeres görög válogatott labdarúgó 2020-ban érkezett a Liverpoolhoz, ahol öt idény alatt hasznos kiegészítő emberként 115 tétmérkőzésen szerepelt, valamint Premier League-et, FA-kupát, két Ligakupát és egy Szuperkupát is nyert a Vörösökkel.
