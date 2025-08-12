Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: apokaliptikus tűz tombol a magyarok kedvenc üdülőhelyén

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool balhátvédje, Konsztandínosz Cimikasz hamarosan távozhat a Premier League címvédőjétől. Arne Slot vezetőedző a nyáron szerződtetett Kerkez Milossal és a klubot régóta szolgáló Andy Robertsonnal számol ezen a poszton, ezért a létszámfelettivé vált görög védőnek már nem jut hely a csapatban.

Kerkez Milos érkezésével a balhátvéd poszt túltelítetté vált Liverpoolban, ugyanis a magyar válogatott játékos mellett Andy Robertson és Konsztandínosz Cimikasz is szerepel még a keretben, a hírek szerint pedig utóbbira már nem igazán tart igényt Arne Slot.

Kerkez Milos, Kosztasz Cimikasz a nyáron távozhat a Liverpooltól
Kosztasz Cimikasz Kerkez Milos miatt távozhat a Liverpooltól
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Kerkez Milos miatt létszámfelettivé vált a Liverpool görög balhátvédje

Az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano szerint a 28 éves görög védő nyitott az új kihívásokra, és Anglián belül képzeli el a jövőjét. Állítólag a Nottingham Forest már korábban is érdeklődött iránta, így nem kizárt, hogy az előző idény meglepetéscsapatánál folytatja majd a pályafutását – írta meg a Magyar Nemzet.

Mindez egyébként ellentmond Cimikasz korábbi nyilatkozatának, ugyanis Kerkez szerződtetése után a görög védő azt mondta, meg fog harcolni a helyéért Liverpoolban. 

Itt vagyok a futball Broadway-én. Inkább játszom 27-29 meccset egy ilyen csapatban, mint 40-et egy másik bajnokságban. 

Öt éve vagyok itt, mindig boldog voltam azokkal a játékosokkal, akik mellett futballozhattam és azzal a mezzel, amit viselhettem” – mondta korábban Cimikasz.

Az mindenesetre a 28 éves balhátvéd távozására utalhat, hogy Slot a Crystal Palace elleni angol Szuperkupa-döntőben a keretbe sem nevezte Cimikaszt.

A 41-szeres görög válogatott labdarúgó 2020-ban érkezett a Liverpoolhoz, ahol öt idény alatt hasznos kiegészítő emberként 115 tétmérkőzésen szerepelt, valamint Premier League-et, FA-kupát, két Ligakupát és egy Szuperkupát is nyert a Vörösökkel. 

A teljes cikk IDE kattintva megtekinthető.

Kapcsolódó cikkek

Szoboszlainál 8 évvel fiatalabb, de már kész Liverpool meghódítására a csapat csodagyereke
Szoboszlai Dominik kislánya így szurkolt az apjának a Szuperkupa-meccsen – fotó
Szoboszlai a feleségének hálálkodott, és odaszúrt Kerkeznek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!