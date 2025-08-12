Kerkez Milos érkezésével a balhátvéd poszt túltelítetté vált Liverpoolban, ugyanis a magyar válogatott játékos mellett Andy Robertson és Konsztandínosz Cimikasz is szerepel még a keretben, a hírek szerint pedig utóbbira már nem igazán tart igényt Arne Slot.

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Kerkez Milos miatt létszámfelettivé vált a Liverpool görög balhátvédje

Az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano szerint a 28 éves görög védő nyitott az új kihívásokra, és Anglián belül képzeli el a jövőjét. Állítólag a Nottingham Forest már korábban is érdeklődött iránta, így nem kizárt, hogy az előző idény meglepetéscsapatánál folytatja majd a pályafutását – írta meg a Magyar Nemzet.

🚨 Kostas Tsimikas, expected to leave Liverpool as he’s been left out of the squad against Palace for this reason.



Player prepared to go and try new chapter, already got approached by Nottingham Forest earlier in the window. pic.twitter.com/P7DFp3rVZj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Mindez egyébként ellentmond Cimikasz korábbi nyilatkozatának, ugyanis Kerkez szerződtetése után a görög védő azt mondta, meg fog harcolni a helyéért Liverpoolban.

Itt vagyok a futball Broadway-én. Inkább játszom 27-29 meccset egy ilyen csapatban, mint 40-et egy másik bajnokságban.

Öt éve vagyok itt, mindig boldog voltam azokkal a játékosokkal, akik mellett futballozhattam és azzal a mezzel, amit viselhettem” – mondta korábban Cimikasz.

Az mindenesetre a 28 éves balhátvéd távozására utalhat, hogy Slot a Crystal Palace elleni angol Szuperkupa-döntőben a keretbe sem nevezte Cimikaszt.

A 41-szeres görög válogatott labdarúgó 2020-ban érkezett a Liverpoolhoz, ahol öt idény alatt hasznos kiegészítő emberként 115 tétmérkőzésen szerepelt, valamint Premier League-et, FA-kupát, két Ligakupát és egy Szuperkupát is nyert a Vörösökkel.

