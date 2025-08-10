Live
Első tétmeccsére készül a Liverpool színeiben az angol bajnokcsapat nyáron szerződtetett magyar válogatott játékosa. Kerkez Milos egy interjúban a ránehezedő nyomásról is szót ejtett, valamint azt is elmondta, miért éppen a 6-os számú szerelést választotta új klubjában.

Kerkez Milos 46,9 millió euróért igazolt a Bournemouth együttesétől a Liverpoolhoz idén nyáron. Szoboszlai Dominik és Pécsi Ármin személyében két magyar csapattársa is van a 21 éves balhátvédnek, aki immár a legmagasabb szinten bizonyíthatja képességeit. A válogatott védő vasárnap délután léphet pályára először tétmeccsen a Premier League-címvédő színeiben, amely az angol Szuperkupáért küzd meg a Crystal Palace csapatával a Wembley Stadionban.

Kerkez Milos, Athletic Bilbao's Spanish striker #09 Inaki Williams (R) vies with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez during the second of two pre season friendly football matches between Liverpool and Athletic Bilbao at Anfield in Liverpool, north west England on August 4, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP)
Kerkez Milos a Crystal Palace ellen játszhatja első tétmeccsét liverpooli színekben
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Kerkez Milos nem érez nyomást

A vajdasági Verbászon született futballista úgy véli, a lehető legjobb helyre igazolt. 

„Ez a világ egyik, ha nem a legjobb klubja, és már az érkezésemkor tisztán látszott a játékosokból, a pályákból, az emberekből és a körülményekből, hogy ez egy különleges hely. 

Mégsem voltam ideges, csupán nagyon boldog, aki alig várta a közös munka elkezdését. Az intenzitás és a minőség ugyanakkor kétségtelenül magasabb. 

Itt a passzoknak is más, olyan hangja van, hogy: bumm, bumm, bumm. Úgy érzem, tökéletesen beilleszkedtem, és ez a lehető legjobb hely nekem” – idézte a Magyar Nemzet Kerkez szavait, aki pontosan tudja, hogy a Liverpool csapatában senkinek sincs bérelt helye.

„Az európai gyerekek többségéhez képest máshogyan nőttem fel Szerbiában, de alkalmazkodom, és nem jelent gondot, elvégre mindig nyerni szeretnék, ami a Liverpoolban egyfajta elvárás is. 

Mégsem érzek nyomást, hiszen csupán tenni kell a dolgomat. Nyomás az, amit azok a családok tapasztalnak, ahol nincs mit enni másnap reggel. 

Amit mi csinálunk, az nem nyomás” – tette hozzá a magyar válogatott védő.

Liverpool's Milos Kerkez (R) and Mohamed Salah (C) take part in a training session at the Kai Tak Stadium in Hong Kong on July 24, 2025, ahead of a friendly exhibition football match against AC Milan which will be played on July 26. (Photo by Peter PARKS / AFP)
Kerkez Milos nem érez nyomást
Fotó: PETER PARKS / AFP

Kerkez azt is elárulta, miért éppen a 6-os számú mezt választotta új klubjában.

„Sok meccset néztem a testvéreimmel együtt, így láttam Steven Gerrardot, John Arne Riisét, Robbót és Ronaldót is. 

Mindig engedtem a bátyáimnak kiválasztani a mezszámomat, amikor új csapatba kerültem, és mivel elmondásuk szerint hatévesen kedveltem meg Riisét, ezért a hatost mondták. 

Közel állunk egymáshoz. Mindig azt mondják, hogy a legfiatalabbak jutnak a legmesszebbre, de ebben ők is segítettek, hálás vagyok nekik és a családomnak is” – mondta Kerkez, aki a Liverpool korábbi norvég játékosa, Riise miatt kapta végül a 6-ost a Liverpoolban.

A Premier League címvédője vasárnap délután 16 órától lép pályára az FA-kupa legutóbbi kiírásának győztese, a Crystal Palace a Wembley Stadionban.

A teljes cikk IDE kattintva megtekinthető.

