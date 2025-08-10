Kerkez Milos 46,9 millió euróért igazolt a Bournemouth együttesétől a Liverpoolhoz idén nyáron. Szoboszlai Dominik és Pécsi Ármin személyében két magyar csapattársa is van a 21 éves balhátvédnek, aki immár a legmagasabb szinten bizonyíthatja képességeit. A válogatott védő vasárnap délután léphet pályára először tétmeccsen a Premier League-címvédő színeiben, amely az angol Szuperkupáért küzd meg a Crystal Palace csapatával a Wembley Stadionban.

Kerkez Milos a Crystal Palace ellen játszhatja első tétmeccsét liverpooli színekben

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Kerkez Milos nem érez nyomást

A vajdasági Verbászon született futballista úgy véli, a lehető legjobb helyre igazolt.

„Ez a világ egyik, ha nem a legjobb klubja, és már az érkezésemkor tisztán látszott a játékosokból, a pályákból, az emberekből és a körülményekből, hogy ez egy különleges hely.

Mégsem voltam ideges, csupán nagyon boldog, aki alig várta a közös munka elkezdését. Az intenzitás és a minőség ugyanakkor kétségtelenül magasabb.

Itt a passzoknak is más, olyan hangja van, hogy: bumm, bumm, bumm. Úgy érzem, tökéletesen beilleszkedtem, és ez a lehető legjobb hely nekem” – idézte a Magyar Nemzet Kerkez szavait, aki pontosan tudja, hogy a Liverpool csapatában senkinek sincs bérelt helye.

„Az európai gyerekek többségéhez képest máshogyan nőttem fel Szerbiában, de alkalmazkodom, és nem jelent gondot, elvégre mindig nyerni szeretnék, ami a Liverpoolban egyfajta elvárás is.

Mégsem érzek nyomást, hiszen csupán tenni kell a dolgomat. Nyomás az, amit azok a családok tapasztalnak, ahol nincs mit enni másnap reggel.

Amit mi csinálunk, az nem nyomás” – tette hozzá a magyar válogatott védő.

Fotó: PETER PARKS / AFP

Kerkez azt is elárulta, miért éppen a 6-os számú mezt választotta új klubjában.

„Sok meccset néztem a testvéreimmel együtt, így láttam Steven Gerrardot, John Arne Riisét, Robbót és Ronaldót is.

Mindig engedtem a bátyáimnak kiválasztani a mezszámomat, amikor új csapatba kerültem, és mivel elmondásuk szerint hatévesen kedveltem meg Riisét, ezért a hatost mondták.

Közel állunk egymáshoz. Mindig azt mondják, hogy a legfiatalabbak jutnak a legmesszebbre, de ebben ők is segítettek, hálás vagyok nekik és a családomnak is” – mondta Kerkez, aki a Liverpool korábbi norvég játékosa, Riise miatt kapta végül a 6-ost a Liverpoolban.