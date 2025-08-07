A 31-szeres bajnok és 21-szeres kupagyőztes CSZKA Szófia a legutóbbi idényben az ötödik helyen zárta a bolgár bajnokságot, ami az elmúlt évek leggyengébb eredményét és a nemzetközi kupaindulásról való lemaradást jelentette a csapatnak. A fővárosiaknál nem is maradt el az edzőváltás: júniusban a rivális Botev Plovdivtól a 49 éves Dusan Kerkez érkezett. A szerbiai születésű, játékosként négyszeres bosnyák válogatott szakember azonban nem kezdett túl jól, és a liga első három fordulójában két 1-1-es döntetlen, valamint az előző hétvégéről egy 1-0-s vereség a mérlege a Vörösök kispadján. A 16 csapatos bajnokságban ezekkel az eredményekkel a CSZKA jelenleg a 11. helyen áll.

Dusan Kerkez a Botev Plovdivtól szerződött a CSZKA Szófia csapatához

Fotó: NurPhoto/Georgi Paleykov

Dusan Kerkez máris bajba került a CSZKA Szófia edzőjeként

A három mérkőzésen szerzett két pont után a CSZKA Szófia vezetőségétől Kerkez máris ultimátumot kapott:

ha a következő három forduló egyikében sem tud nyerni a csapat, akkor távoznia kell a kispadról.

A fővárosi együttes szombaton a Cserno Morét fogadja, augusztus 18-án az Arda Kardzsali vendége lesz, majd a városi rivális CSZKA 1948 csapatát látja vendégül – ezeken lenne szükség legalább egy sikerre ahhoz, hogy Dusan Kerkez maradhasson a vezetőedző.

Bolgár sajtóhírek szerint ez tényleg nem csupán üres fenyegetés, hanem már az utódjelöltje is megvan a CSZKA Szófiának: a korábbi edző, Ljuboszlav Penev és egy meg nem nevezett külföldi tréner is a kiszemeltek között van.

Dusan Kerkez a legutóbbi sajtótájékoztatóján az ultimátumra nem reagált, azt viszont elárulta, hogy a Vaszil Levszki Nemzeti Stadionban sorra kerülő szombati bajnokin két új igazolásra – a brazil Pastorra és az albán Kevin Dodajra – is kezdőként számít majd.