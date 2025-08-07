Live
A bolgár labdarúgó-bajnokságban szereplő CSZKA Szófia vezetőedzője három mérkőzés után ultimátumot kapott a klub vezetőségétől. Ha a következő három találkozóból legalább egyet nem nyer meg a csapat, Dusan Kerkez minden bizonnyal távozik a kispadról.

A 31-szeres bajnok és 21-szeres kupagyőztes CSZKA Szófia a legutóbbi idényben az ötödik helyen zárta a bolgár bajnokságot, ami az elmúlt évek leggyengébb eredményét és a nemzetközi kupaindulásról való lemaradást jelentette a csapatnak. A fővárosiaknál nem is maradt el az edzőváltás: júniusban a rivális Botev Plovdivtól a 49 éves Dusan Kerkez érkezett. A szerbiai születésű, játékosként négyszeres bosnyák válogatott szakember azonban nem kezdett túl jól, és a liga első három fordulójában két 1-1-es döntetlen, valamint az előző hétvégéről egy 1-0-s vereség a mérlege a Vörösök kispadján. A 16 csapatos bajnokságban ezekkel az eredményekkel a CSZKA jelenleg a 11. helyen áll.

Dusan Kerkez a Botev Plovdivtól szerződött a CSZKA Szófia csapatához, Dusan Kerkez, CSZKA Szófia, bolgár foci, Botev Plovdiv head coach Dusan Kerkez is coaching during the Bulgarian Cup final against Ludogorets Razgrad at Vasil Levski Stadium in Sofia, Bulgaria, on May 15, 2024 (Photo by Georgi Paleykov/NurPhoto). (Photo by Georgi Paleykov / NurPhoto via AFP)
Dusan Kerkez a Botev Plovdivtól szerződött a CSZKA Szófia csapatához
Fotó: NurPhoto/Georgi Paleykov

Dusan Kerkez máris bajba került a CSZKA Szófia edzőjeként

A három mérkőzésen szerzett két pont után a CSZKA Szófia vezetőségétől Kerkez máris ultimátumot kapott: 

ha a következő három forduló egyikében sem tud nyerni a csapat, akkor távoznia kell a kispadról. 

A fővárosi együttes szombaton a Cserno Morét fogadja, augusztus 18-án az Arda Kardzsali vendége lesz, majd a városi rivális CSZKA 1948 csapatát látja vendégül – ezeken lenne szükség legalább egy sikerre ahhoz, hogy Dusan Kerkez maradhasson a vezetőedző.

Bolgár sajtóhírek szerint ez tényleg nem csupán üres fenyegetés, hanem már az utódjelöltje is megvan a CSZKA Szófiának: a korábbi edző, Ljuboszlav Penev és egy meg nem nevezett külföldi tréner is a kiszemeltek között van.

Dusan Kerkez a legutóbbi sajtótájékoztatóján az ultimátumra nem reagált, azt viszont elárulta, hogy a Vaszil Levszki Nemzeti Stadionban sorra kerülő szombati bajnokin két új igazolásra – a brazil Pastorra és az albán Kevin Dodajra – is kezdőként számít majd.

