Erre még a 2022-ben meghalt legendás palermói klubelnök, Maurizio Zamperini is csettintene. A híres-hírhedt presidente egy idényben akár négy edzőt is elfogyasztott, és nem csinált belőle ügyet, ha egyik-másik általa korábban kirúgott edzőt kellett visszahívnia, hogy megmentse a csapatát a szégyentől.

Maurizio Zamparini nem csinált belőle gondot, ha egy korábban kirúgott edzőt kellett visszahívni

Fotó: MARCELLO PATERNOSTRO / AFP

Gyorsan visszahívták a kirúgott edzőt

Valószínű, hogy nagy Zamparini rajongó lehet a brazil harmadosztályban, a Serie C-ben CSA nevű klub első embere. A tabella kilencedik helyén álló maceiói csapat élére ugyanis azt a Higo Magelhaest nevezték ki, akit alig két hete, július 29-én rúgtak ki. Magelhaest első alkalommal ráadásul négy meccs, egy győzelem, két döntetlen és egy vereség után rúgták ki, de miután a csapat a következő négy meccsen még rosszabbul szerepelt – egy győzelem, egy döntetlen és két vereség – így ismét bizalmat szavaztak neki az Atlanti-óceán partján fekvő városban.

