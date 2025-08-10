A két győzelmével hibátlan Puskás Akadémia az egyetlen döntetlenjével nyeretlen Kisvárda csapatához látogatott az NB I harmadik fordulójában.

A Kisvárda-Puskás meccs végeredménye már az első félidőben kialakult

Forrás: facebook.com/kisvardafc

A 20. percben Melnik jobb oldalról ívelt tökéletesen a kapu előtt egyedül hagyott Chlumecky felé, az NB I-ben most debütáló játékos pedig az ötösről könnyedén fejelt a válogatott Szappanos Péter kapujába (1-0).

Három perccel később büntetőhöz jutott a Puskás Akadémia, Soltész ugyanis kézzel ért a labdába. Mivel a 11-est a videobíró is „megadta”, Favorov balra tartó labdáját azonban Popovich kiütötte.

A labda azonban maradt a vendégeknél, miután Chlumecky csak szögletre tudott menteni. Ez volt a Kisvárda veszte, Lukács betekert labdáját ugyanis Favorov közelről a hálóba vágta. Popovich alászaladt a labdának, a gólszerző Favorov pedig örülhetett, hiszen az elpuskázott 11-ese után egy percen belül jóvátette a hibáját (1-1).

Az első félidő végén talán már a szünetre készültek a játékosok, de nem Molnár Gábor, aki az ötös jobb sarkánál jobbal átvette, ballal, laposan a kapuba bombázta a labdát (2-1).

A második félidőben megtartotta előnyét a Kisvárda

Az 58. percben egy jobb oldali szöglet után a múlt héten parádés ollózós gólt szerzett Dárdai Palkó közeli lövését védte Popovich.

Nyolc perccel később Molnár jobb oldali szöglete után a hosszúnál érkező Chlumecky közelről kapu felé perdített.

Már csak tíz perc volt hátra, amikor a csereként beállt Pintér Filip pár csellel lövőhelyzetbe került elöl, és a kapu bal oldalába tartó labdáját Szappanos védte bravúrral. A másik oldalon Lukács remek fejesét elképesztő vetődéssel hárította Popovich.

A 92. percben Jordanov keményen meglőtt szabadrúgását Szappanos ütötte ki.

A Kisvárda foggal-körömmel harcolt első győzelméért, és összességében megérdemelten jutott három ponthoz az ezúttal halványabb Puskás Akadémia ellenében. Gerliczki Máté csapata számára főképp a múlt heti, Paks elleni 5-1-es vereség után rendkívül értékes ez a győzelem.

Fizz Liga, 3. forduló:

Kisvárda Master Good - Puskás Akadémia FC 2-1 (2-1)

Kisvárda

v.: Kovács

Kisvárda: Popovich - Cipetic, Matic, Chlumecky, Soltész (Medgyes, 59.) - Popoola (Körmendi, 81.), Melnyik - Mesanovic (Jordanov, 75.), Molnár (Pintér, 75.), Bíró (Nagy K., 59.) - Novothny

Puskás Akadémia: Szappanos - Maceiras (Soisalo, 79.), Golla, Stronati, Markgráf - Favorov, Haratjunjan (Duarte, 59.) - Lukács, Kern (Vékony, 29.), Dárdai P. (Semel, 59.) - Németh A. (Fameyeh, a szünetben)

gól: Chlumecky (20.), Molnár (45+4.), illetve Favorov (26.)

sárga lap: Mesanovic (25.), illetve Golla (61.), Markgráf (83.)