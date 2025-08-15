Live
Négy mérkőzést is rendeztek Magyarországon a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének csütörtöki játéknapján. A Paks és az ETO FC mellett a Nyeman Hrodna és a Makkabi Haifa is hazánkban fogadta ellenfelét – a fehéroroszok a feröeri Klaksvík ellen tovább is jutottak.

A Paksi FC a győzelme ellenére kiesett, az ETO FC viszont a Győrben aratott sikere után továbbjutott a Konferencia-liga utolsó selejtezőkörébe. Ezeken kívül még Szeged és Debrecen is otthont adott egy-egy mérkőzésnek csütörtök este. A Szent Gellért Fórumban a fehérorosz Nyeman Hrodna a feröeri KÍ Klaksvík ellen csapott össze, míg az izraeli Makkabi Haifa a Nagyerdei Stadionban látta vendégül a lengyel Raków Czestochowa együttesét. Utóbbi mérkőzésen a korábban a DVSC és az FTC csapatában is szerepelt Baráth Péter gólja is kellett ahhoz, hogy a Raków megfordítsa a párharcot és továbbjusson. A Nyeman viszont sikeresebb volt „hazai" pályán.

A feröeri Klaksvík ezúttal nem örülhetett Magyarországon, KÍ Klaksvík, Szeged, Konferencia-liga, selejtező, Nyeman Hrodna, Neman Grodno
A feröeri Klaksvík ezúttal nem örülhetett Magyarországon
Fotó: facebook.com/klaksvikaritrottarfelag

A KÍ Klaksvík tizenegyespárbajban bukott el

A feröeri együttes negyed évszázaddal előtt két UEFA-kupa-kiírásban is összecsapott az Újpesttel (mindkétszer ki is esett), két éve pedig a BL-selejtezőben a hazai 0-0 után 3-0-ra győzött a Ferencváros vendégeként. Idén a Konferencia-ligában készült hasonlóra a csapat, miután a finn SJK Seinajoki, majd a szerb Radnicski ellen is továbbjutott a selejtezőben, hazai pályán pedig 2-0-ra győzött a Nyeman Hrodna ellen. A 2023-ban Kl-csoportkörös feröeriek Szegeden is sokáig jól álltak, de a 80. és a 84. percben szerzett gólokkal a fehéroroszok hosszabbításra mentették a párharcot – írta a Magyar Nemzet

Ott egy Klaksvík-piros lap ellenére nem született gól, a tizenegyespárbajban pedig egyedüliként a második párban lövő Patrik Johannesen hibázott, így a Nyeman 5-4-re megnyerte a hirtelen halált és kiharcolta a továbbjutást – a Klaksvík pedig elköszönt a nemzetközi porondtól.

A spanyol Rayo Magyarországra jön

A fehérorosz csapatra a rájátszásban, a Kl-főtáblára jutásért a spanyol Rayo Vallecano vár. A madridi együttes – amely 25 év után jutott ki ismét európai kupaporondra – 

augusztus 21-én a Nyeman pályaválasztásával mutatkozik be a selejtezőben, a tervek szerint Szegeden, de legalábbis szinte bizonyosan Magyarországon.

A visszavágóra egy héttel később Madridban kerül sor.

