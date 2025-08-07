Live
Nicolas Jackson, a Premier League-ben szereplő Chelsea támadója távozhat a londoni csapattól, miután a nyári átigazolási időszakban két csatár is érkezett a klubhoz. A klubvilágbajnok játékosnak a Newcastle United dobhat mentőövet.

A klubvilágbajnok Nicolas Jackson hamarosan távozhat a Chelsea csapatától. A londoni csapat a nyári átigazolási időszakban már leigazolta az Ipswich csapatától Liam Delapet, a Brightontól pedig a brazil Joao Pedrót, utóbbi a klubvilágbajnokságon a három meccsen lőtt három góljával már rendesen megcsillogtatta képességeit. 

Klubvilágbajnok, Salvadoran referee Ivan Barton shows a red card to Chelsea's Senegalese striker #15 Nicolas Jackson during the FIFA Club World Cup 2025 Group D football match between Brazil's CR Flamengo and England's Chelsea at the Lincoln Financial Field stadium in Philadelphia on June 20, 2025. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Nicolas Jackson egy piros lapot is begyűjtött a klubvilágbajnokságon
Fotó: Franck Fife/AFP

Távozhat a klubvilágbajnok csatár

A szenegáli Nicolas Jackson 2023 nyarán 37 millió euróért érkezett a spanyol Villarreal csapatától, azóta 81 meccsen 30 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott a Chelsea színeiben. A szurkolók azonban gyakran megtalálják a 24 éves támadót, mert rengeteg helyzetet képes kihagyni, nem véletlenül igazolt két támadót a londoni csapat. 

Nicóval minden rendben. Amikor elkezdődik az átigazolási időszak, sajnos vagy szerencsére bármi megtörténhet. Ez Nico helyzetét is érinti. Két másik csatár is érkezett, szóval meglátjuk, mi történik” 

– idézi a The Athletic Enzo Marescát, a Chelsea edzőjét. 

Chelsea's Senegalese striker #15 Nicolas Jackson (R) and Chelsea's English defender #24 Reece James (L) take part in a training session at the Harrison Stadium in East Rutherford, New Jersey, on July 10, 2025, ahead of the FIFA Club World Cup 2025 final football match between England's Chelsea and France's Paris Saint-Germain. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Nicolas Jacksonnal nincs túl sok esélye bekerülni a Chelsea kezdőjébe
Fotó: Paul Ellis/AFP

A szenegáli csatárnak a Newcastle United dobhat mentőövet, amely idén nyáron minden célpontjáról lemaradt. A Szarkák korábban szerették volna megszerezni a francia Hugo Ekitikét, a brazil Joao Pedrót és a kameruni Bryan Mbeumót is, de mindhárom játékos másik csapatot választott, csütörtökön pedig a szlovén Benjamin Sesko is megegyezett a Manchester Uniteddal. 

Lassan az összes használható csatár elkel az átigazolási piacon, így nem lenne meglepő, ha a Newcastle hamarosan ajánlatot tennie a Chelsea-nek Nicolas Jacksonért. 

