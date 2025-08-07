A klubvilágbajnok Nicolas Jackson hamarosan távozhat a Chelsea csapatától. A londoni csapat a nyári átigazolási időszakban már leigazolta az Ipswich csapatától Liam Delapet, a Brightontól pedig a brazil Joao Pedrót, utóbbi a klubvilágbajnokságon a három meccsen lőtt három góljával már rendesen megcsillogtatta képességeit.

Nicolas Jackson egy piros lapot is begyűjtött a klubvilágbajnokságon

Fotó: Franck Fife/AFP

Távozhat a klubvilágbajnok csatár

A szenegáli Nicolas Jackson 2023 nyarán 37 millió euróért érkezett a spanyol Villarreal csapatától, azóta 81 meccsen 30 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott a Chelsea színeiben. A szurkolók azonban gyakran megtalálják a 24 éves támadót, mert rengeteg helyzetet képes kihagyni, nem véletlenül igazolt két támadót a londoni csapat.

Nicóval minden rendben. Amikor elkezdődik az átigazolási időszak, sajnos vagy szerencsére bármi megtörténhet. Ez Nico helyzetét is érinti. Két másik csatár is érkezett, szóval meglátjuk, mi történik”

– idézi a The Athletic Enzo Marescát, a Chelsea edzőjét.

Nicolas Jacksonnal nincs túl sok esélye bekerülni a Chelsea kezdőjébe

Fotó: Paul Ellis/AFP

A szenegáli csatárnak a Newcastle United dobhat mentőövet, amely idén nyáron minden célpontjáról lemaradt. A Szarkák korábban szerették volna megszerezni a francia Hugo Ekitikét, a brazil Joao Pedrót és a kameruni Bryan Mbeumót is, de mindhárom játékos másik csapatot választott, csütörtökön pedig a szlovén Benjamin Sesko is megegyezett a Manchester Uniteddal.

Lassan az összes használható csatár elkel az átigazolási piacon, így nem lenne meglepő, ha a Newcastle hamarosan ajánlatot tennie a Chelsea-nek Nicolas Jacksonért.