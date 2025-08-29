Koszovói, máltai, gibraltári és izlandi klub is található a Kl-mezőnyben, de a német Mainz, az olasz Fiorentina, a spanyol Rayo Vallecano és az angol Crystal Palace révén az élbajnokságok is képviseltetik magukat.

Baráth Péter is bizonyíthat a KL-ben

Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

A topklubok mellett meglepő nevek is vannak a Kl-ben

Bár az ETO FC Győr nem jutott be az alapszakaszba, miután 2-0-ra kikapott a bécsi Rapid Wien ellen, így összesítésben 3-2-vel búcsúzott, de

így sem maradunk magyar érdekeltség nélkül: a Bolla Bendegúzt foglalkoztató Rapid mellett Baráth Péter együttese, a Raków Czestochowa is is tagja lesz a mezőnynek.

A csapatok egyrészt az Európa-liga-selejtező negyedik fordulójának vesztesei, másik részük pedig a Konfernecia-liga-selejtező negyedik körének győztesei közül került ki.

A Konferencia-liga alapszakaszának 36 csapatos mezőnye:

Rapid Wien (osztrák), Raków Czestochowa (lengyel), Samsunspor (török), KF Shkëndija (északmacedón), HNK Rijeka (horvát), Dinamo Kijev (ukrán), Lech Poznan (lengyel), HSK Zrinjski Mostar (bosnyák), Slovan Bratislava (szlovák), Aberdeen FC (skót), Lincoln Red Imps (gibraltári), Kuopion PS (finn), Sigma Olomouc (cseh), AEK Larnaca (ciprusi), Shelbourne FC (ír), Jagiellonia Bialystok (lengyel), Breidablik (izlandi), Shamrock Rovers (ír), FSV Mainz 05 (német), Fiorentina (olasz), Rayo Vallecano (spanyol), AZ Alkmaar (holland), BK Häcken (svéd), Universitatea Craiova (román), Racing Strasbourg (francia), AEK Athén (görög), FC Drita (koszovói), NK Celje (szlovén), FC Noah (örmény), Crystal Palace (angol), Omonia Nicosia (ciprusi), Lausanne-Sport (svájci), Hamrun Spartans (máltai), Sparta Praha (cseh), Sahtar Donyeck (ukrán), Legia Warszawa (lengyel)