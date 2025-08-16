Live
Szerződést hosszabbított a Barcelona labdarúgócsapatánál Jules Koundé francia válogatott labdarúgó. Koundé klublegendává válhat a katalán fővárosban.

Az új szerződés értelmében szélső és középső védőként is bevethető 26 éves Jules Koundé 2030 nyaráig marad a katalán klubnál, amely az előző idényben spanyol bajnokságot, kupát és szuperkupát nyert.

Jules Koundé plays during the match between FC Barcelona and Como 1907, corresponding to the Joan Gamper Trophy, at the Joan Cruyff Stadium in Barcelona, Spain, on August 10, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
Jules Koundé még 2030-ban is csak 31 éves lesz
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Koundé, a rekorder

Koundé 2022-ben a Sevillától érkezett a Barcelonához, melyben alapemberré vált. A 2024-es naptári évben ő játszotta a legtöbb mérkőzést a világon, klubjának színeiben és a francia válogatottban összesen 70 alkalommal lépett pályára, 2023 novembere és 2025 áprilisa között pedig több mint száz mérkőzésen szerepelt egymás után.
 


 

 

