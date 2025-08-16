Az új szerződés értelmében szélső és középső védőként is bevethető 26 éves Jules Koundé 2030 nyaráig marad a katalán klubnál, amely az előző idényben spanyol bajnokságot, kupát és szuperkupát nyert.

Jules Koundé még 2030-ban is csak 31 éves lesz

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Koundé, a rekorder

Koundé 2022-ben a Sevillától érkezett a Barcelonához, melyben alapemberré vált. A 2024-es naptári évben ő játszotta a legtöbb mérkőzést a világon, klubjának színeiben és a francia válogatottban összesen 70 alkalommal lépett pályára, 2023 novembere és 2025 áprilisa között pedig több mint száz mérkőzésen szerepelt egymás után.





