Évről-évre díjazzák a call centerek legelbűvölőbb hangú és legkedvesebb munkatársait. Ám legyenek ők akármilyen jók is, a Bajnokok Ligája himnuszához nem érhetnek fel egyetlen igazi focidrukkernél sem. És Kubatov Gábornál, a Ferencváros elnökénél sem.

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke legszívesebben egész ősszel a BL-himnuszt hallgatná

Fotó: Facebook / Kubatov Gábor

Kubatov Gábor beleszeretett a BL-himnuszba

A Ferencváros elnökére nem kellett magándetektíveket küldeni, saját közösségi oldalán posztolta, hogy szerelmes lett, méghozzá egy dallamba.

A valóban fülbemászó dallam alapjául GeorgeFriderich Händel, Zádok, a pap című, 1727-ben komponált koronázási himnusza szolgál, amelyet legutóbb III. Károly koronázásán is hallhattak az alattvalók. A művet a brit zeneszerző és filmrendező, Tony Britten dolgozta át az UEFA kérésére. A szövegét viszont nem gondolták túl: három nyelven, németül, franciául és angolul ismétlik el, hogy „a bajnokok”.

A Ferenváros–Qarabag Bajnokok Ligája-selejtező párharc első mérkőzését kedden, azaz ma 21 órától rendezik a Groupama Arénában. A visszavágóra augusztus 27-én, hazai idő szerint 18.45-től kerül sor Bakuban.

