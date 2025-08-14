Kedden este több mint 19 000 szurkoló fantasztikus hangulatot varázsolt a Groupama Arénában, ahol a Ferencvárosi TC az idegenbeli 0-0-ás eredmény után remek játékkal, Varga Barnabás kettő és Szalai Gábor egy találatával 3-0-ra verte a bolgár bajnokot a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik forulójában. Azaz a Fradi bejutott a BL rájátszásába, hol a tét a főtáblára kerülés lesz az azeri Qarabag ellen augusztus utolsó két hetében (első meccs majd augusztus 19-én, kedden este 21.00-kor Budapesten lesz), de az Európa-liga főtábla már biztosan megvan a regnáló magyar címvédőnek. Ebből az alkalomból gratulált a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hivatalos Facebook oldalán, de elkövettek egy elég nagy hibát, amire Kubatov Gábor a saját oldalán reagált.

Kubatov Gábor erre a posztra reagált

Fotó: Kubatov Gábor hivatalos oldala (Facebook)

Kubatov Gábor nem hagyta szó nélkül a posztot

A Fradi elnöke az alábbiakat reagálta arra, hogy az MLSZ rosszul írta azt, hogy a harmadik körbe jutott a csapat, holott már a negyedik, azaz utolsó körbe kvalifikálta magát az FTC: Nem szólna már az MLSZ-nek valaki, hogy a BL 4. fordulójába jutottunk tovább...

Azóta a szövetség már javította az eredeti posztot, ahogy írták is kommentben: A posztban javítottuk a korábbi pontatlanságot, a Ludogorecet búcsúztató Ferencváros a BL-selejtező 4. fordulójába jutott tovább.