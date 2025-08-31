Live
A spanyol labdarúgó-bajnokság 3. fordulójában a címvédő FC Barcelona 1-1-es döntetlent játszott a Rayo Vallecano csapatával a madridi Vallecas Stadionban. A katalán csapat gólját az Európa-bajnok Lamine Yamal lőtte büntetőből, aki pályafutása során először lőtt tizenegyest a Barcelona csapatában.

A madridi csapat a remek hangulatban várhatta a mérkőzés, hét közben ugyanis kiharcolta a főtáblás szereplést a Konferencia-ligában. A Barcelona is remek előjelekkel készülhetett a meccsre, hiszen Hansi Flick együttese Lamine Yamal vezérletével mindkét eddigi bajnokiját megnyerte.

Lamine Yamal, Barcelona right winger of Barcelona and Spain celebrates after scoring his sides first goal during the La Liga EA Sports match between Rayo Vallecano de Madrid and FC Barcelona at Estadio de Vallecas on August 31, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Lamine Yamal először lőtt tizenegyest a Barcelonában
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Az első félidőben többet birtokolta a labdát a Barcelona, mégis a Rayo Vallecano futballozott veszélyesebben, azonban a madridi csapat nem tudott gólt szerezni a veszélyes kontráiból. 

Lamine Yamal olyat tett, amit korábban még soha

A 38. percben aztán a semmiből kapott egy büntetőt a Barcelona. A kevergető Lamine Yamal térdét elvitte a lendületből érkező Pep Chavarria, Mateo Busquets Ferrer játékvezető pedig videózás után a büntetőpontra mutatott. 

A labda mögé Lamine Yamal állt oda, és higgadtan a kapu jobb oldalába gurított a balra vetődő Augusto Batalla mellett (0-1). 

  • Lamine Yamal 2023 áprilisában debütált a La Ligában. Azóta ez volt a hatodik kiharcolt tizenegyese. Ez idő alatt csak az Osasuna támadója, a horvát Ante Budimir hozott össze több (10) büntetőt.
  • Az Európa-bajnok spanyol támadónak ez volt az első büntetője, amit elvégezhetett a Barcelona csapatában. A válogatottban is csak egyszer lőhetett idáig, idén júniusban a franciák elleni Nemzetek Ligája-döntőjének tizenegyespárbajában.
Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal reacts on the ground during the Spanish league football match between Rayo Vallecano de Madrid and FC Barcelona at the Vallecas stadium in Madrid on August 31, 2025. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Lamine Yamal harcolta ki a Barcelona 11-esét 
Fotó: Pierre-Philippe MARCOU/AFP

A könnyű síppal befújt büntető után paprikás lett a hazai játékosok hangulata, a 45. percben Unai Lopez kaszálta el Alejandro Baldét, a Rayo játékosát pedig csak azért nem állították ki, mert hirtelen megszakadt a kapcsolat a játékvezető és a VAR-szoba között, így nem lehetett visszanézni az esetet. 

A második félidő elején a Barcelona növelhette volna az előnyét, de Ferrán Torres átadása után Dani Olmo 17 méterről jócskán kapu mellé lőtt. A folytatásban többet volt a labda a Barcelonánál, de a Rayo kontrái folyamatosan ott hordozták magukban a gólszerzés veszélyét. 

A 67. percben aztán összejött a madridi csapat egyenlítőgólja, ami már nagyon érett. 

Isi Palazon bal oldali szögletére Fran Pérez érkezett a hosszú oldalon, a Rayao játékosa teljesen egyedül maradt, így hat méterről zavartalanul lőtt a léc alá (1-1). 

Az egyenlítés után négy perccel akár át is vehette volna a vezetést a Rayo. Egy labdavesztés után Jorge de Frutos léphetett ki ziccerben, de a Barcelona kapusa, a nyáron szerződtetett Joan Garcia vetődve leszedte a lábáról a labdát.

Joan Garcia goalkeeper of Barcelona and Spain makes a save during the La Liga EA Sports match between Rayo Vallecano de Madrid and FC Barcelona at Estadio de Vallecas on August 31, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Joan Garcia volt a Barcelona legjobbja a Rayo elleni meccsen
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

 A 73. percben ismét a Barcelona kapusa volt a hős, miután Isi Palazon elképesztő labdája után Jorge de Frutos újabb ziccert lőhetett, de Joan Garcia ezúttal lábbal tudott hárítani. 

A hajrában a Barcelona ment előre a győzelemért, de Hansi Flick együttese folyamatosan kinyílt, így a 86. percben kis híján a Rayo szerezte meg a győztes gólt, de Sergio Camello találatát les miatt érvénytelenítette a játékvezető. A 89. percben is megnyerhette volna a meccset a Rayo, de Joan Garcia újabb ziccert védett, a kipattanót pedig Fran Pérez nem tudta bekotorni az üres kapuba, így maradt a döntetlen, ami a Barcelonára volt hízelgő eredmény. 

La Liga, 3. forduló
Rayo Vallecano-FC Barcelona 1-1 (0-1)
Celta Vigo-Villarreal 1-1 (0-0)
Betis-Athletic Bilbao 1-2 (0-0)
Espanyol-Osasuna 1-0 (0-0)

