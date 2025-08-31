A madridi csapat a remek hangulatban várhatta a mérkőzés, hét közben ugyanis kiharcolta a főtáblás szereplést a Konferencia-ligában. A Barcelona is remek előjelekkel készülhetett a meccsre, hiszen Hansi Flick együttese Lamine Yamal vezérletével mindkét eddigi bajnokiját megnyerte.
Az első félidőben többet birtokolta a labdát a Barcelona, mégis a Rayo Vallecano futballozott veszélyesebben, azonban a madridi csapat nem tudott gólt szerezni a veszélyes kontráiból.
A 38. percben aztán a semmiből kapott egy büntetőt a Barcelona. A kevergető Lamine Yamal térdét elvitte a lendületből érkező Pep Chavarria, Mateo Busquets Ferrer játékvezető pedig videózás után a büntetőpontra mutatott.
A labda mögé Lamine Yamal állt oda, és higgadtan a kapu jobb oldalába gurított a balra vetődő Augusto Batalla mellett (0-1).
A könnyű síppal befújt büntető után paprikás lett a hazai játékosok hangulata, a 45. percben Unai Lopez kaszálta el Alejandro Baldét, a Rayo játékosát pedig csak azért nem állították ki, mert hirtelen megszakadt a kapcsolat a játékvezető és a VAR-szoba között, így nem lehetett visszanézni az esetet.
A második félidő elején a Barcelona növelhette volna az előnyét, de Ferrán Torres átadása után Dani Olmo 17 méterről jócskán kapu mellé lőtt. A folytatásban többet volt a labda a Barcelonánál, de a Rayo kontrái folyamatosan ott hordozták magukban a gólszerzés veszélyét.
A 67. percben aztán összejött a madridi csapat egyenlítőgólja, ami már nagyon érett.
Isi Palazon bal oldali szögletére Fran Pérez érkezett a hosszú oldalon, a Rayao játékosa teljesen egyedül maradt, így hat méterről zavartalanul lőtt a léc alá (1-1).
Az egyenlítés után négy perccel akár át is vehette volna a vezetést a Rayo. Egy labdavesztés után Jorge de Frutos léphetett ki ziccerben, de a Barcelona kapusa, a nyáron szerződtetett Joan Garcia vetődve leszedte a lábáról a labdát.
A 73. percben ismét a Barcelona kapusa volt a hős, miután Isi Palazon elképesztő labdája után Jorge de Frutos újabb ziccert lőhetett, de Joan Garcia ezúttal lábbal tudott hárítani.
A hajrában a Barcelona ment előre a győzelemért, de Hansi Flick együttese folyamatosan kinyílt, így a 86. percben kis híján a Rayo szerezte meg a győztes gólt, de Sergio Camello találatát les miatt érvénytelenítette a játékvezető. A 89. percben is megnyerhette volna a meccset a Rayo, de Joan Garcia újabb ziccert védett, a kipattanót pedig Fran Pérez nem tudta bekotorni az üres kapuba, így maradt a döntetlen, ami a Barcelonára volt hízelgő eredmény.
La Liga, 3. forduló
Rayo Vallecano-FC Barcelona 1-1 (0-1)
Celta Vigo-Villarreal 1-1 (0-0)
Betis-Athletic Bilbao 1-2 (0-0)
Espanyol-Osasuna 1-0 (0-0)