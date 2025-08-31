A madridi csapat a remek hangulatban várhatta a mérkőzés, hét közben ugyanis kiharcolta a főtáblás szereplést a Konferencia-ligában. A Barcelona is remek előjelekkel készülhetett a meccsre, hiszen Hansi Flick együttese Lamine Yamal vezérletével mindkét eddigi bajnokiját megnyerte.

Lamine Yamal először lőtt tizenegyest a Barcelonában

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Az első félidőben többet birtokolta a labdát a Barcelona, mégis a Rayo Vallecano futballozott veszélyesebben, azonban a madridi csapat nem tudott gólt szerezni a veszélyes kontráiból.

Lamine Yamal olyat tett, amit korábban még soha

A 38. percben aztán a semmiből kapott egy büntetőt a Barcelona. A kevergető Lamine Yamal térdét elvitte a lendületből érkező Pep Chavarria, Mateo Busquets Ferrer játékvezető pedig videózás után a büntetőpontra mutatott.

A labda mögé Lamine Yamal állt oda, és higgadtan a kapu jobb oldalába gurított a balra vetődő Augusto Batalla mellett (0-1).

Lamine Yamal 2023 áprilisában debütált a La Ligában. Azóta ez volt a hatodik kiharcolt tizenegyese. Ez idő alatt csak az Osasuna támadója, a horvát Ante Budimir hozott össze több (10) büntetőt.

Az Európa-bajnok spanyol támadónak ez volt az első büntetője, amit elvégezhetett a Barcelona csapatában. A válogatottban is csak egyszer lőhetett idáig, idén júniusban a franciák elleni Nemzetek Ligája-döntőjének tizenegyespárbajában.

Lamine Yamal harcolta ki a Barcelona 11-esét

Fotó: Pierre-Philippe MARCOU/AFP

A könnyű síppal befújt büntető után paprikás lett a hazai játékosok hangulata, a 45. percben Unai Lopez kaszálta el Alejandro Baldét, a Rayo játékosát pedig csak azért nem állították ki, mert hirtelen megszakadt a kapcsolat a játékvezető és a VAR-szoba között, így nem lehetett visszanézni az esetet.

A második félidő elején a Barcelona növelhette volna az előnyét, de Ferrán Torres átadása után Dani Olmo 17 méterről jócskán kapu mellé lőtt. A folytatásban többet volt a labda a Barcelonánál, de a Rayo kontrái folyamatosan ott hordozták magukban a gólszerzés veszélyét.

A 67. percben aztán összejött a madridi csapat egyenlítőgólja, ami már nagyon érett.

Isi Palazon bal oldali szögletére Fran Pérez érkezett a hosszú oldalon, a Rayao játékosa teljesen egyedül maradt, így hat méterről zavartalanul lőtt a léc alá (1-1).