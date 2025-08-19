Live
A Barcelona edzője, Hansi Flick szabadnapot adott a focistáknak hétfőre, de nem mindenki élt a lehetőséggel. Nem ebbe a csoportba tartozott Lamine Yamal, aki rögtön Monacóba sietett.

A 18 éves tinisztár, Lamine Yamal kihasználta a szabadnapot és Monacóba sietett. Mielőtt bárki azt hinné, hogy csak henyélni és bulizni rohant volna Yamal, azt el kell keserítenünk.

Barcelona's Spanish forward Lamine Yamal attends the presentation of his new #10 jersey at the Camp Nou stadium's shop on July 16, 2025 in Barcelona. Young Barcelona star Lamine Yamal inherited the club's number 10 shirt, previously worn by all-time great Lionel Messi, today. The 18-year-old winger, often compared to the Argentine superstar who also came through the club's La Masia youth academy, helped the Catalan giants win a domestic treble last season. (Photo by MANAURE QUINTERO / AFP)
Lamine Yamal környezetváltozásra vágyott
Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP

Lamine Yamal is edzett

A Barcelona sztárjáról előkerült egy felvétel, amin az látható, hogy Monacóban egy hajón edz. Azt nem tudjuk, előtte és utána mit csinált, de a szabadnapján edzett is, az biztos.

Nem ő volt az egyetlen, ugyanis hiába kapott mindenki szabadnapot a Mallorca elleni győztes bajnoki után, többen is edzettek, noha a szombati meccsük csak 21.30-kor kezdődik majd, így bőven marad idő a felkészülésre.

A szabadnap ellenére az edzőközpontba érkezett Joan Garcia, Szczesny, Pedri, Oriol Romeu és Dani Olmo is, de megjelent a létesítményben Flick és stábja is.

Yamal tehát mindeközben Monacóban volt, és egy, a nagyközönség számára nem hozzáférhető edzőteremben edzett. A hercegségre néző kilátással egy hajón edzett a Francia Riviéra partjainál.

