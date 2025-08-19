A 18 éves tinisztár, Lamine Yamal kihasználta a szabadnapot és Monacóba sietett. Mielőtt bárki azt hinné, hogy csak henyélni és bulizni rohant volna Yamal, azt el kell keserítenünk.

Lamine Yamal környezetváltozásra vágyott

Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP

Lamine Yamal is edzett

A Barcelona sztárjáról előkerült egy felvétel, amin az látható, hogy Monacóban egy hajón edz. Azt nem tudjuk, előtte és utána mit csinált, de a szabadnapján edzett is, az biztos.

Nem ő volt az egyetlen, ugyanis hiába kapott mindenki szabadnapot a Mallorca elleni győztes bajnoki után, többen is edzettek, noha a szombati meccsük csak 21.30-kor kezdődik majd, így bőven marad idő a felkészülésre.

A szabadnap ellenére az edzőközpontba érkezett Joan Garcia, Szczesny, Pedri, Oriol Romeu és Dani Olmo is, de megjelent a létesítményben Flick és stábja is.

Yamal tehát mindeközben Monacóban volt, és egy, a nagyközönség számára nem hozzáférhető edzőteremben edzett. A hercegségre néző kilátással egy hajón edzett a Francia Riviéra partjainál.