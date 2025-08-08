A klubvilágbajnokság győztese, a Chelsea elkezdte felkészülését a soron következő szezonra, ám Levi Colwill számára mindez rendkívül balszerencsésen indult. A 22 éves védő már az első edzésen térdszalag-szakadást szenvedett, a vizsgálatok után pedig meg is műtötték.
Az angol válogatott hátvédet csütörtökön műtötték meg, Enzo Maresca vezetőedző pedig arról beszélt, hogy a Chelsea-nek az átigazolási piacon szét kell néznie és meg kell találnia a kidőlt alapember helyettesét.
Gondba kerültünk Levi Colwill sérülése miatt, de nem tudjuk, pontosan mennyit kell kihagynia. Meglátjuk, remélhetőleg nem túl sokat, de az biztos, hogy a kiválása problémát jelent számunkra.
Ez a hétfői első edzésen történt, éppen az utolsó percekben érte őt a balszerencse” – részletezte a helyzetet az olasz szakember.
Marescának rossz hír, hogy a legfrissebb hírek szerint Colwillre nagyon hosszú kihagyás vár, a fiatal védőt szinte a teljes idényben nélkülöznie kell majd a Chelsea edzőjének.
Pótlására megoldás lehet az Ajaxtól szerződtetett tinédzser, Jorrel Hato, aki a védelem tengelyében és a bal oldalon is bevethető. Rajta kívül Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo és Benoit Badishile jöhet még szóba ezen a poszton, míg az Aston Villától visszatért Axel Disasi egyelőre az első csapattól külön tréningezik, és nem biztos, hogy marad a londoniaknál a jövőben.