Bajban az ukránok: súlyos járvány tört ki a fronton

A Chelsea alapemberét óriási csapás érte, ugyanis kénytelen kihagyni a 2025/2026-os idény jelentős részét. Levi Colwill elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, ezért műteni kellett, melynek következében hónapokig nem léphet pályára.

A klubvilágbajnokság győztese, a Chelsea elkezdte felkészülését a soron következő szezonra, ám Levi Colwill számára mindez rendkívül balszerencsésen indult. A 22 éves védő már az első edzésen térdszalag-szakadást szenvedett, a vizsgálatok után pedig meg is műtötték.

Chelsea's English defender #06 Levi Colwill (L0 and Chelsea's Spanish defender #03 Marc Cucurella celebrate after the FIFA Club World Cup 2025 final football match between England's Chelsea and France's Paris Saint-Germain at the MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey on July 13, 2025. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Levi Colwill (balra) hónapokra kidőlt
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Levi Colwill súlyosan megsérült

Az angol válogatott hátvédet csütörtökön műtötték meg, Enzo Maresca vezetőedző pedig arról beszélt, hogy a Chelsea-nek az átigazolási piacon szét kell néznie és meg kell találnia a kidőlt alapember helyettesét. 

Gondba kerültünk Levi Colwill sérülése miatt, de nem tudjuk, pontosan mennyit kell kihagynia. Meglátjuk, remélhetőleg nem túl sokat, de az biztos, hogy a kiválása problémát jelent számunkra. 

Ez a hétfői első edzésen történt, éppen az utolsó percekben érte őt a balszerencse” – részletezte a helyzetet az olasz szakember.

Marescának rossz hír, hogy a legfrissebb hírek szerint Colwillre nagyon hosszú kihagyás vár, a fiatal védőt szinte a teljes idényben nélkülöznie kell majd a Chelsea edzőjének. 

Pótlására megoldás lehet az Ajaxtól szerződtetett tinédzser, Jorrel Hato, aki a védelem tengelyében és a bal oldalon is bevethető. Rajta kívül Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo és Benoit Badishile jöhet még szóba ezen a poszton, míg az Aston Villától visszatért Axel Disasi egyelőre az első csapattól külön tréningezik, és nem biztos, hogy marad a londoniaknál a jövőben.

