A klubvilágbajnokság győztese, a Chelsea elkezdte felkészülését a soron következő szezonra, ám Levi Colwill számára mindez rendkívül balszerencsésen indult. A 22 éves védő már az első edzésen térdszalag-szakadást szenvedett, a vizsgálatok után pedig meg is műtötték.

Levi Colwill (balra) hónapokra kidőlt

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Levi Colwill súlyosan megsérült

Az angol válogatott hátvédet csütörtökön műtötték meg, Enzo Maresca vezetőedző pedig arról beszélt, hogy a Chelsea-nek az átigazolási piacon szét kell néznie és meg kell találnia a kidőlt alapember helyettesét.

Gondba kerültünk Levi Colwill sérülése miatt, de nem tudjuk, pontosan mennyit kell kihagynia. Meglátjuk, remélhetőleg nem túl sokat, de az biztos, hogy a kiválása problémát jelent számunkra.

Ez a hétfői első edzésen történt, éppen az utolsó percekben érte őt a balszerencse” – részletezte a helyzetet az olasz szakember.

🚨⚠️ Chelsea defender Levi Colwill has suffered ACL injury and will be out for majority of next season.



He suffered an anterior cruciate ligament injury at the end of his first training session back and has since had a scan followed by surgery. pic.twitter.com/Z3r4tEoy7k — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

Marescának rossz hír, hogy a legfrissebb hírek szerint Colwillre nagyon hosszú kihagyás vár, a fiatal védőt szinte a teljes idényben nélkülöznie kell majd a Chelsea edzőjének.

Pótlására megoldás lehet az Ajaxtól szerződtetett tinédzser, Jorrel Hato, aki a védelem tengelyében és a bal oldalon is bevethető. Rajta kívül Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo és Benoit Badishile jöhet még szóba ezen a poszton, míg az Aston Villától visszatért Axel Disasi egyelőre az első csapattól külön tréningezik, és nem biztos, hogy marad a londoniaknál a jövőben.

