„Igent mondtam a Manchester Unitednek. Menni akartam, hogy lássam Alex Fergusont” – nyilatkozta a BBC-nek a napokon belül 37 éves Lewandowski. Akkoriban a Borussia Dortmund színeiben ontotta a gólokat, két évvel azután, hogy az izlandi vulkánkitörés miatt meghiúsult a Blackburn Rovershez tervezett átigazolása.

Lewandowski így sem panaszkodhat a pályafutására, hiszen a Bayernben és Barcelonában is közönségkedvencnek számít(ott)

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A német klub azonban nem engedte el az Old Traffordra.

Nem tudtak eladni, mert tisztában voltak vele, hogy ha maradok, később több pénzt kereshetnek rajtam. Tudtam várni egy-két évet, de az igazság az, hogy igent mondtam a Manchester Unitednek

– fogalmazott Lewandowski.

Lewandowski semmit nem bánt meg

A Premier League-be így sosem jutott el, és 37 évesen már belátja, hogy erre aligha lesz lehetősége.

„Talán bánhatnám, hogy nem játszottam ott, de a Dortmund, a Bayern München és a Barcelona után nagyon boldog vagyok a pályafutásommal. Nincs bennem hiányérzet, mert minden döntést azért hoztam, mert akartam” – nyilatkozta.

Lewandowski a következő szezonban a 22. profi idényét kezdi, és a fiatal tehetségekkel teletűzdelt Barcelonában ő számít a rutinos vezérnek.

Yamal tehetségét percek alatt észrevette

A klub szupersztárjelöltjéről, Lamine Yamalról – aki 15 évesen került az első csapathoz – így beszélt: „Az első 50 perc után tudtam, hogy különleges. Ilyen játékost ebben a korban még nem láttam.”

Közel 20 év a korkülönbség Yamal és Lewandowski között

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Hozzátette, a generációs különbség ellenére sokat tanul a fiataloktól. „Rájöttem, hogy nem velük kell versenyeznem, hanem segítenem őket – és ők is segítenek nekem.”

Az Aranylabdáról

Az Aranylabda kapcsán felidézte, hogy 2020-ban nagy esélyese volt arra, hogy elhódítsa a díjat, amelyet - sokak megdöbbenésére - a koronavírus-járvány miatt nem osztották ki.

A karrierem legjobb formájában voltam, mindent megnyertem a klubommal. A mai napig nem tudom, miért így történt

– mondta arról, hogy őt is meglepte, amiért nem lett abban az évben nyertese az Aranylabdának.

Egy évvel később Lionel Messi mögött a második lett, és elnyerte az év csatára címet, miután rekordot jelentő 41 gólt szerzett a Bundesligában.