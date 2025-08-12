Live
Robert Lewandowski a BBC-nek adott interjúban felidézte: 2012-ben rábólintott a Manchester United ajánlatára, és nagyon szerette volna Sir Alex Fergusont személyesen is megismerni.

„Igent mondtam a Manchester Unitednek. Menni akartam, hogy lássam Alex Fergusont” – nyilatkozta a BBC-nek a napokon belül 37 éves Lewandowski. Akkoriban a Borussia Dortmund színeiben ontotta a gólokat, két évvel azután, hogy az izlandi vulkánkitörés miatt meghiúsult a Blackburn Rovershez tervezett átigazolása. 

Barcelona's Polish forward Robert Lewandowski (L) shoots the ball past Manchester United's Brazilian midfielder Casemiro during the UEFA Europa league knockout round play-off second leg football match between Manchester United and FC Barcelona at Old Trafford stadium in Manchester, north west England, on February 23, 2023. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Lewandowski így sem panaszkodhat a pályafutására, hiszen a Bayernben és Barcelonában is közönségkedvencnek számít(ott)
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A német klub azonban nem engedte el az Old Traffordra.

Nem tudtak eladni, mert tisztában voltak vele, hogy ha maradok, később több pénzt kereshetnek rajtam. Tudtam várni egy-két évet, de az igazság az, hogy igent mondtam a Manchester Unitednek

– fogalmazott Lewandowski.

Lewandowski semmit nem bánt meg

A Premier League-be így sosem jutott el, és 37 évesen már belátja, hogy erre aligha lesz lehetősége.

„Talán bánhatnám, hogy nem játszottam ott, de a Dortmund, a Bayern München és a Barcelona után nagyon boldog vagyok a pályafutásommal. Nincs bennem hiányérzet, mert minden döntést azért hoztam, mert akartam” – nyilatkozta.

Lewandowski a következő szezonban a 22. profi idényét kezdi, és a fiatal tehetségekkel teletűzdelt Barcelonában ő számít a rutinos vezérnek.

Yamal tehetségét percek alatt észrevette

A klub szupersztárjelöltjéről, Lamine Yamalról – aki 15 évesen került az első csapathoz – így beszélt: „Az első 50 perc után tudtam, hogy különleges. Ilyen játékost ebben a korban még nem láttam.”

Robert Lewandowski and Lamine Yamal participate in the presentation of the 2025-26 FC Barcelona squad at the Johan Cruyff Stadium in Barcelona, Spain, on August 10, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) -- (Photo by Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
Közel 20 év a korkülönbség Yamal és Lewandowski között
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Hozzátette, a generációs különbség ellenére sokat tanul a fiataloktól. „Rájöttem, hogy nem velük kell versenyeznem, hanem segítenem őket – és ők is segítenek nekem.”

Az Aranylabdáról

Az Aranylabda kapcsán felidézte, hogy 2020-ban nagy esélyese volt arra, hogy elhódítsa a díjat, amelyet - sokak megdöbbenésére - a koronavírus-járvány miatt nem osztották ki.

A karrierem legjobb formájában voltam, mindent megnyertem a klubommal. A mai napig nem tudom, miért így történt

 – mondta arról, hogy őt is meglepte, amiért nem lett abban az évben nyertese az Aranylabdának.

Egy évvel később Lionel Messi mögött a második lett, és elnyerte az év csatára címet, miután rekordot jelentő 41 gólt szerzett a Bundesligában.

Kloppra a második apjaként tekintett

Pályafutása egyik legnagyobb hatású alakjának Jürgen Kloppot tartja, aki a Dortmundnál irányította. „Amikor odakerültem, nagyon fiatal voltam, 16 évesen elvesztettem az édesapámat, és zárkózottabb lettem. Pár évvel később találkoztam valakivel, aki ugyan nem volt olyan, mint az apám, de hasonlított rá. Talán a beszélgetés, amit Jürgen Klopp-pal folytattam, pótolta, ami addig hiányzott. Kinyíltam, elmondtam mindazt, amit évekig magamban tartottam, és utána szabadnak éreztem magam. Talán ezért kezdtem egyre jobban játszani” – jegyezte meg végül a BBC-nek Lewandowski.

