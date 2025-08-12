„Igent mondtam a Manchester Unitednek. Menni akartam, hogy lássam Alex Fergusont” – nyilatkozta a BBC-nek a napokon belül 37 éves Lewandowski. Akkoriban a Borussia Dortmund színeiben ontotta a gólokat, két évvel azután, hogy az izlandi vulkánkitörés miatt meghiúsult a Blackburn Rovershez tervezett átigazolása.
A német klub azonban nem engedte el az Old Traffordra.
Nem tudtak eladni, mert tisztában voltak vele, hogy ha maradok, később több pénzt kereshetnek rajtam. Tudtam várni egy-két évet, de az igazság az, hogy igent mondtam a Manchester Unitednek
– fogalmazott Lewandowski.
A Premier League-be így sosem jutott el, és 37 évesen már belátja, hogy erre aligha lesz lehetősége.
„Talán bánhatnám, hogy nem játszottam ott, de a Dortmund, a Bayern München és a Barcelona után nagyon boldog vagyok a pályafutásommal. Nincs bennem hiányérzet, mert minden döntést azért hoztam, mert akartam” – nyilatkozta.
Lewandowski a következő szezonban a 22. profi idényét kezdi, és a fiatal tehetségekkel teletűzdelt Barcelonában ő számít a rutinos vezérnek.
A klub szupersztárjelöltjéről, Lamine Yamalról – aki 15 évesen került az első csapathoz – így beszélt: „Az első 50 perc után tudtam, hogy különleges. Ilyen játékost ebben a korban még nem láttam.”
Hozzátette, a generációs különbség ellenére sokat tanul a fiataloktól. „Rájöttem, hogy nem velük kell versenyeznem, hanem segítenem őket – és ők is segítenek nekem.”
Az Aranylabda kapcsán felidézte, hogy 2020-ban nagy esélyese volt arra, hogy elhódítsa a díjat, amelyet - sokak megdöbbenésére - a koronavírus-járvány miatt nem osztották ki.
A karrierem legjobb formájában voltam, mindent megnyertem a klubommal. A mai napig nem tudom, miért így történt
– mondta arról, hogy őt is meglepte, amiért nem lett abban az évben nyertese az Aranylabdának.
Egy évvel később Lionel Messi mögött a második lett, és elnyerte az év csatára címet, miután rekordot jelentő 41 gólt szerzett a Bundesligában.
Pályafutása egyik legnagyobb hatású alakjának Jürgen Kloppot tartja, aki a Dortmundnál irányította. „Amikor odakerültem, nagyon fiatal voltam, 16 évesen elvesztettem az édesapámat, és zárkózottabb lettem. Pár évvel később találkoztam valakivel, aki ugyan nem volt olyan, mint az apám, de hasonlított rá. Talán a beszélgetés, amit Jürgen Klopp-pal folytattam, pótolta, ami addig hiányzott. Kinyíltam, elmondtam mindazt, amit évekig magamban tartottam, és utána szabadnak éreztem magam. Talán ezért kezdtem egyre jobban játszani” – jegyezte meg végül a BBC-nek Lewandowski.