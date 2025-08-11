Magyar idő szerint hétfő hajnalban az Inter Miami megsemmisítő, 4-1-es vereséget szenvedett az Orlando City otthonában az MLS legújabb fordulójában. A vendégeknél Lionel Messi kisebb sérülés miatt nem játszott – ezt Javier Mascherano vezetőedző már a mérkőzés előtt megerősítette.

Lionel Messi hiányában Luis Suárez sem lőtt gólt az Inter Miamiban Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lionel Messi nélkül hatalmas pofont kapott a Miami

A korábban az Atalantánál öt szezont lehúzó kolumbiai csatár, Luis Muirelnek nagy napja volt. A 34 éves támadó már második percben beköszönt, erre még szinte egyből, három minutummal később válaszolt a Miami, és csodával határos módon a félidőig nem változott az eredmény.

Muriel előbb éles szögből lőtt gólt az 50. percben, majd a passzából Martin Ojeda volt eredményes. Noha az argentin lövése a rövidre ment, a 39 éves kapus, Oscar Ustari csúnyán bevédte a lövést.

Luis Suárez igyekezte menteni a menthetőt, a 67. percben a félpályán vette észre, hogy az ellenfél kapus kint áll, a lövésére viszont nagy bravúrral visszaért Pedro Gallese a kapuba. A kegyelemdöfést a horvát Marco Pasalic vitte be, ezzel az Orlando 4-1-re nyert a Miami ellen, s megelőzte riválisát a tabellán.

„ Nem volt meg az akarat a győzelemre"

A lefújás után a vendégek edzője, Javier Mascherano érthetően nem volt túl boldog csapata teljesítményére.

Ma nincs mentség. Egy az egy elleni szituációkban rendre alul maradtunk, ma mindenben az ellenfél volt a jobb. Hiányzott belőlünk az elszántság. A mai vereség azért fáj ennyire, mert a csapatban nem is volt meg az intenzitás, az akarat a győzelemre.

Az Inter Miami legközelebb augusztus 17-én, a Los Angeles Galaxyt fogadja, és a szurkolók remélik, Lionel Messivel a soraiban.